Kike Elomaa noudattaa poikkeuksellista ruokavaliota: Aamupalaksi kirnuvoita – kevyttuotteet mustalla listalla

Kirnuvoita, hunajaa ja vaniljajäätelöä – näillä luottoeväillä kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa, 64, on elämänsä kunnossa.

Alfa-tv:llä käynnistyy helmikuussa hyvinvointiohjelma Kiken kanssa kuntoon. Ohjelmassa kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa (ps), 64, jakaa liikunta- ja ruokavaliovinkkejä.

Suurelle yleisölle Elomaa on tullut tutuksi 1980-luvulla kehonrakentajana ja Ms. Olympiana. Vaikka säntillisestä urheilija-arjesta on aikaa vuosikymmeniä, Elomaa on uskollinen varsin poikkeukselliselle ruokavaliolle.

Erikoisesta ruokavaliostaan Elomaa kertoi ensin perjantaina Helsingin Sanomissa.

Nainen paljastaa IS:lle, että tyypillisten ruokasuositusten ja lautasmallien sijaan hän luottaa asioihin, jotka on itse todennut vuosien saatossa keholleen terveellisiksi.

– En usko tehodieetteihin. Onhan se hyvä, jos joku saa siitä alun laihduttamiseen, mutta eihän mitkään dieetit ikinä ole toimivia, Elomaa sanoo.

Hän toivoo, että ihmiset eivät kiduttaisivat itseään painon tähden. Ruuasta pitää pystyä nauttimaan joka päivä.

– Jos vietetään synttäreitä, häitä tai illanistujaisia, silloin ei olla dieetillä. Se on mennyt liian pitkälle. Vaakaa ei pidä tuijottaa, jos ei ole ylipainoa.

Elomaa voitti 1980-luvulla Ms. Olympia -tittelin, kehonrakennuksen Euroopan mestaruuden ja World Games -kilpailun.

Elomaan ruokafilosofian ytimessä ovat perisuomalaiset, puhtaat raaka-aineet. Maalaislapsuudessa opitut syömisen tavat vakiintuivat urheilu-uran aikana.

Aamun Elomaa aloittaa aina samalla kaavalla, johon kuuluu pieni aloe vera -juoma, lasillinen vettä ja kaikista tärkein: inkivääri-sitrusjuoma.

– Se on valtavan tärkeä, sillä kyseessä on aamun käynnistävä vitamiinipaukku. Inkivääri on parhaimmillaan muhevana, ja se nautitaan puristetun verigreipin ja sitruunamehun kanssa. Myös valkosipuli sopii juoman joukkoon, Elomaa toteaa.

Kun aamutoimien aikana päästään itse ruokaosuuteen, Elomaa paahtaa kaksi palaa kaura- tai ruisleipää. Ne hän nauttii kirnuvoin, hunajan ja rasvaisen juuston kera.

– Minusta tuntuu, että kirnuvoissa on vielä niitä aitoja ainesosia jäljellä. Se on vähän kalliimpaa, mutta sitä ei tarvitse kuin sipaista leivän päälle.

Hunajan hyvää tekevistä vaikutuksista Elomaalla on runsaasti omakohtaista kokemusta. Se antaa virtaa ja energiaa aamuun.

Nainen täsmentää olevansa hyvin kaikkiruokainen, mutta yksi tuoteryhmä on päätynyt hänen mustalle listalleen: kevyttuotteet.

– Ostan rasvaisinta juustoa, koska kyllä siinä voileivässä pitää makua olla. Sitten vain katsotaan, ettei sitä laiteta liikaa leivän päälle.

Liikuntapuolesta Elomaa huolehtii tekemällä punttitreenin autotallissaan kahdesti viikossa. Koirien kanssa ulkoilua hän ylistää erinomaiseksi tavaksi harjoittaa päivittäistä liikuntaa.

–Koiran kanssa ulkoilu on paras tapa ylläpitää päivittäistä peruskuntoa, Kike sanoo.

Useimmat ihmisistä nauttivat lämpimän aterian työpäivän aikana, mutta tuhti lounasateria ei kuulu Elomaan päiväjärjestykseen.

– Mä väsyn kerta kaikkiaan. En eduskunnassa syö koskaan kunnolla, vaikka lihapullia muusilla. Energiataso laskee muuten täysin, joten syön hyvin kevyesti, hän kertoo.

Kevyellä lounasvälipalalla hän tarkoittaa sämpylää, hedelmää tai vaikkapa pullaa kahvin kera.

Säännölliset työajat eduskunnassa mahdollistavat sen, että illalla on aikaa päivän ensimmäiselle lämpimälle aterialle. Elomaa vierastaa perinteistä painonhallintaohjetta, jonka mukaan raskasta ateriaa ei kannata syödä enää kello kuuden jälkeen.

Kun päivän työt on tehty, naisen lautaselta löytyy illalla vihanneksia – joko raasteena tai uunissa valmistettuna. Lihansyöntiä Elomaa on vähentänyt viime vuosina, mutta makkaraa hän syö edelleen.

Ravintoaineita ei ole hänen mielestään tarpeen syynätä liikaa.

– Kyllä minäkin joskus pitsan syön. Virvoitusjuomat ja hampurilaiset on tarkoitettu silloin tällöin nautittavaksi. Ei jokapäiväisiksi, kuten moni tekee.

Yhdestä suomalaisten suosimasta raaka-aineesta Elomaa ei missään tapauksessa luopuisi.

– Rakastan perunaa! Olen tottunut syömään perunaa pienestä pitäen monimuotoisesti.

Herkuttelua Elomaa ei kiellä itseltään. Kun hän viimein saa vatsan täyteen, vuorossa on maltillista makeansyöntiä.

– Minulle iskee illalla makeannälkä. Keitän kahvit, sillä se ei vaikuta uneeni ja kahvin kanssa syön jonkun herkun, kuten jäätelön, pullan tai palan suklaata, Elomaa kertoo.

– Ruokaa ei kuitenkaan pidä kuorruttaa sokerilla, jotta se maistuu joltain. Maalaistaustasta juontuu se, että olen tottunut tavallisiin makuihin.

Suurinta herkkua on jäätelö – joskin kauppojen makutarjonnassa olisi kehittämisen varaa perinteisempään suuntaan.

– Ainoa toivomukseni jäätelöfirmoille on, että tulisi vaniljajäätelöä, joka maistuisi samalta kuin 40 vuotta sitten. Tänä päivänä kaikki jäätelö on kuorrutettu niin monenlaisilla systeemeillä, että perus vaniljaa sieltä löytyy hyvin vähän.