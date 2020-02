Aikakoneen Sani taas käräjille – laulajan emännöimän kartanon ex-pehtoori haastoi oikeuteen

Aikakoneen laulajana tunnettu Saija “Sani” Aartela on haastettu käräjäoikeuteen vastaajaksi irtaimen kauppaa koskevassa riitajutussa. Vastapuolena jutussa on Sanin emännöimän Villilän kartanon ex-pehtoori.

Konkurssi uhkasi Saija Aartelan emännöimää Villilän kartanoa. Yritys pääsi kuitenkin velkasaneeraukseen.

Toiminnan alkuvaiheessa Saija Aartela ja yhtiön toinen omistaja, kartanon pehtoorina työskennellyt mies, esiintyivät julkisuudessa sulassa sovussa. Myöhemmin kaksikon sukset menivät pahasti ristiin.

Pehtoori sai potkut, ja sen jälkeen hän vaati Satakunnan käräjäoikeudessa Saija Aartelalta 100 000 euron korvausta irtisanomisesta sekä maksamattomista palkoista.

Ex-pehtoorin kertoman mukaan tuo juttu on osittain sovittu ja toinen osa on sovittelussa.

Mutta uutta juttua pukkaa. Ex-pehtoori on toimittanut Pirkanmaan käräjäoikeuteen kanteen. Käräjäoikeuden papereiden mukaan kyseessä on irtaimen kauppaan liittyvä riita, ja vastaajana on Saija Aartela.

– Minulta jäi firmaan yksityistä omaisuutta. Aartelan piti ostaa osakkeet pois, mutta hän ei ole sitä toteuttanut. Muutamista kymmenistä tuhansista euroista puhutaan, ex-pehtoori sanoo.

Tuo irtain omaisuus, jonka kaupasta siis riidellään, tarkoittaa Villilän kartano ja Kulttuurikeskus Oy:n osakkeita.

– Siitä on kysymys, kuka sen firman omistaa. Ei siinä mitään epäselvää ole, sanoo ex-pehtoorin avustaja, asianajaja Miikka Hakanen.

Saija Aartela pyörittää Nakkilassa sijaitsevaa Villilän kartanoa. Sen toimialana on majoitus ja kulttuuritoiminta. Kartanon ex-pehtoori omistaa yhtiöstä 49 prosenttia. Kartanon omistusta koskeva riitajuttu on tulossa käräjille Tampereella.

Ex-pehtoori kertoo omistavansa Villilän kartanon osakkeista 49 prosenttia.

– Onko näin, se on nyt selvitettävänä, asianajaja Hakanen sanoo.

Saija Aartelan mukaan käräjäoikeuteen toimitettu kanne on aiheeton.

– Ei siinä ole mistään kysymys. Se on kiusantekoa. Minulle tehdään mahdollisimman paljon hallaa, Aartela sanoo.

– Siinä asiassa ei pitäisi olla minkäänlaista syytä lähetellä tuollaisia kanteita, kun siinä ei ole mitään perää. Se on niin sanotusti diiba-daabaa.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella ei ole vielä määrätty riitajutulle käsittelypäivää. Oikeus odottaa nyt Aartelan vastausta ex-pehtoorin jättämään kanteeseen.