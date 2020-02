Tästä ei voi tulla pahalle tuulelle! Kääpiöponin riehakkaasta videosta tuli somehitti

Kääpiöponin riemukas asenne hurmasi sen uudet omistajat. Perhe ei tohtinut lopettaa vaivaista eläintä, vaan kustansivat sille kirurgisen operaation jalkoihin. Martha on 60-senttinen ilopilleri, joka ei ole antanut vaikeuksien lannistaa itseään.

Martha on 60-senttinen kääpiöponi joka ihastuttaa valloittavalla luonteellaan söpön ulkonäkönsä lisäksi. Vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen katseenvangitsija on samankokoinen kuin hänen perheeseensä kuuluva kultainennoutaja eli noin 60 senttiä korkea.

Marthan alkuperäinen omistaja oli tietämätön poninsa olevan kääpiörotua myydessään sen. Kääpiöponeilla on usein monenlaisia synnynnäisiä vaivoja. Marthankin jalat olivat epämuodostuneet, mikä huomattiin vasta uuden omistajan luona. Usein tälläisten ponien tulevaisuus on synkkä, sillä vaivaisten eläinten lopettaminen on monien ratkaisu ongelmien ilmetessä.

Uusi perhe Missourin osavaltiossa ei kuitenkaan ollut valmis luovuttamaan Marthan suhteen. Perhe päätti panostaa poninsa terveydenhoitoon ja sen jalkoihin tehtiin kirurginen operaatio. Toimenpide ratkaisi pikkuponin terveyshuolet melkein välittömästi. Marthan riemu suorastaan repesi sen saatuaan entistä ehommat jalat. Pikkuponin hysteeristä riemua videolla ei voita mikään.

Marthan video on saanut paljon huomiota ja jakoja sosiaalisessa mediassa.

Ponien määritelmä vaihtelee maittain. Kansainvälisten hevosurheilusäännösten mukaan poneiksi luetaan kaikki hevoset, joiden säkäkorkeus on enintään 148 cm. Ponit ovat keskimäärin pienempiä, tanakampia ja lyhytjalkaisempia kuin hevoset. Määrittelevästä tahosta riippuen toisinaan voidaan puhua myös miniatyyrihevosista.

Marthan omistaja Stacy kertoo rodusta huolehtimisen vaativan paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Uusi perhe on ikionnellinen ponistaan, sillä sen luonne on ihmeellisen ihana.

– Martha ei anna koettujen vaikeuksien määritellä itseään, vaan nauttii joka hetkestä täysin rinnoin elämän epätäydellisyydestä piittaamatta, Stacy riemuitsee.

Pikkuruinen poni suorastaan tanssahtelee riemusta parantuneiden jalkosensa ansiosta videolla. Martha nauttii halailusta, huomiosta sekä leikkimisestä koirakavereidensa kanssa.