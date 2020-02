Jennifer Lopezin 11-vuotias tytär varasti show’n Super Bowlissa – tv-katsojat hullaantuivat tytön laulunlahjoista

Super Bowlin puoliaikashow’n tähdeksi sosiaalisessa mediassa nousi Jennifer Lopezin 11-vuotias tytär Emme.

Poptähdet Jennifer Lopez ja Shakira tajoilivat Super Bowlin puoliajalla sähäkän show’n. Tänä vuonna puoliaikashow’ssa juhlistettiin latinokulttuuria. Lopezin vanhemmat ovat kotoisin Puerto Ricosta ja Shakira on kolumbialainen.

Parivaljakko tarjoili yleisölle suurimmat hittinsä Whenever Whereverista On the Flooriin.

Shakira ja Jennifer Lopez esittivät puoliaikashow’ssa suurimmat hittinsä.

Sosiaalisessa mediassa monien mielestä puoliaikashow’n todellinen tähti oli kuitenkin Jennifer Lopezin ja hänen ex-miehensä Marc Anthonyn 11-vuotias tytär Emme, joka asteli lavalle Let’s Get Loud -kappaleen aikana.

Jennifer Lopezin kanssa lavalla Super Bowlin puoliaikashow’ssa nähtiin hänen tyttärensä Emme.

Pikkutyttö esiintyi lavalla itsevarmoin elkein ja lauloi yhdessä äitinsä kanssa myös pätkän Bruce Springsteenin kasariklassikosta Born in the USA:sta.

Jennifer Lopezilla on 11-vuotiaat kaksoset Emme ja Maximilian entisen miehensä Marc Anthonyn kanssa.

Sosiaalinen media täyttyi viesteistä, joissa kehuttiin upeaäänisen tytön suorastaan varastaneen show’n.

– Tämä oli koko esityksen kohokohta. Jlon tytär Emme esittämässä Let’s Get Loudin äitinsä kanssa on niin erityinen hetki ja voisin katsoa sen yhä uudelleen, Twitterissä kehutaan.

– Tähti on syntynyt! Twitterissä riehaannuttiin.

– Hän oli aivan uskomaton.

Emme esiintyi lavalla itsevarmoin elkein.

– Emme on niin lahjakas.

– Hienoa työtä! Hänen kaunis äänensä sai aikaan kylmiä väreitä.

– Hän on selvästi perinyt laululahjansa isältään, Twitterissä kehutaan.

Super Bowlin puoliaikashow’ssa juhlittiin latinokulttuuria.

Emmen isä laulaja Marc Anthony uhkui ylpeyttä nähdessään tyttärensä lavalla.

– Emme, isi on niin ylpeä sinusta. Olet sydämeni ja olen ikuisesti sinun, hän herkistelee Twitterissä.

Shakiran ja Jennifer Lopezin kanssa lavalla nähtiin myös lapsikuoro. Katsojat kertovat hätkähtäneensä lavashow’ta, jossa lapset istuivat lavalla häkeissä.

– Tämä oli Super Bowlin määritellyt hetki. Jlo ja Shakira lähettivät huikean viestin lasten laulaessa häkeissä, Twitterissä kirjoitetaan.

Katso Shakiran ja Jennifer Lopezin esitys kokonaisuudessaan YouTubesta: