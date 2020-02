Margot Robbie vitsaili prinssi Harrysta Bafta-gaalassa – juttu sai yleisössä istuneet prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen nauramaan hersyvästi

Vitsailun kohteeksi joutui myös Brexit.

Brad Pitt ei pystynyt matkustamaan Bafta-gaalaan perhesyiden takia. Matka olisi kannattanut, sillä hän voitti parhaan miessivuosan palkinnon roolistaan Tarantinon elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood.

Pittin puolesta palkinnon kävi pokkaamassa samassa elokuvassa loistanut Margot Robbie.

Robbiella oli mukanaan paperilappu, jossa oli Pittin kirjoittama voittopuhe.

– Hei Britannia, Robbie aloitti lukemisen.

– Kuulin juuri, että sinusta tuli sinkku. Tervetuloa kerhoon, Pitt vitsaili kollegansa suulla Brexitistä.

Seuraavan vitsin kohteeksi joutui prinssi Harry, Independent raportoi.

Robbie luki lapusta, että Pitt aikoo nimetä Bafta-palkintonsa Harryksi, koska ottaa sen mukaansa Amerikkaan, viitaten Harryn ja herttuatar Meghanin muuttoaikeisiin.

Vitsi osui ja upposi eturivissä istuneeseen prinssi Williamiin ja hänen puolisoonsa Cambridgen herttuattareen.

Molemmat nauroivat avoimesti letkautukselle, kuten myös kaikki ympärillä istuneet.

Prinssi William tapasi gaalassa muun muassa näyttelijä Renee Zellwegerin.

Prinssi William pääsi myös luovuttamaan yhden palkinnoista.

William ojensi BAFTA Academy Fellowship -kunniapalkinnon Tähtien sota -elokuvan tuottajalle Kathleen Kennedylle.

Kyseessä on arvokkain tunnustus, jonka akatemia myöntää vuosittain valitsemalleen henkilölle kiitoksena erinomaisesta ja poikkeuksellisesta työstä elokuvien tai television parissa.

Pitämässään puheessa prinssi William vaati enemmän monimuotoisuutta elokuva-alalle.

– Sekä täällä Iso-Britanniassa että muualla maailmassa meillä on uskomattomia elokuvantekijöitä, näyttelijöitä, tuottajia, ohjaajia ja teknikkoja – miehiä ja naisia kaikista erilaisista taustoista ja etnisistä ryhmistä. He rikastuttavat meidän elämäämme elokuvien kautta, William puhui.

– Kuitenkin vuonna 2020 puhumme taas kerran tarpeesta tehdä enemmän varmistaaksemme monimuotoisuuden alalla ja palkitsemisprosessissa. Sen ei kerta kaikkiaan pitäisi olla totta enää tänä päivänä.

William sanoi tietävänsä, että Baftan riveissä ollaan asiaan turhautuneita ja työskennellään jatkuvasti sen eteen, että taiteelliset lahjakkuudet löydettäisiin ja heitä tuettaisiin.