Jennifer Lopez ja Shakira vetivät säkenöivän show’n Super Bowlin puoliväliajalla – katso upeat kuvat

Show oli myös kunnianosoitus hiljattain kuolleelle koripallotähdelle Kobe Bryantille.

Super Bowlin puoliaikashow’ssa juhlittiin tänä vuonna latinokulttuuria.

Laulaja, näyttelijä ja muoti-ikoni Jennifer Lopez, 50, ja laulaja-lauluntekijä Shakira, 43, vetivät Hard Rock Stadionilla energisen ja tanssintäyteisen keikan, joka sai yleisön mylvimään riemusta.

Naiset toivat lavalle mukanaan myös latinoartistit Bad Bunnyn ja J Balvinin.

Ensimmäisenä lavalle asteli Shakira yhdessä taustatanssijaryhmänsä kanssa. Punaiseen, paljeteilla koristeltuun minimekkoon pukeutunut Shakira sai yleisön ulvomaan jo ensimmäisestä sekunnista alkaen.

Show’n aikana Shakira muun muassa soitti sähkökitaraa ja surffasi makuultaan yleisön seassa. Hän esitti katkelmia tunnetuimmista kappaleistaan, kuten She Wolfista, Hips Don’t Liesta ja Whenever Whereverista.. Puerto Ricosta kotoisin oleva hip-hop-artisti Bad Bunny nousi hetkeksi Shakiran kanssa lavalle yhtyäkseen mukaan I Like It Like That -biisiin.

Shakiran jälkeen lavan otti haltuun mustaan nahka-asuun pukeutunut Jennifer Lopez.

Viitaten Hustlers – Korkojen kera -elokuvaan, jossa Lopez näytteli, J. Lo teki lyhyen, hurjan tankotanssiesityksen shown’sa alkupuolella. Lopezilta kuultiin muun muassa kappaleet Get On the Floor ja Waiting for Tonight.

Lopezin tytär Emme ilmaantui lavalle Lets Get Loud -kappaleen aikana ja suorastaan varasti show’n. Hän lauloi yhdessä äitinsä kanssa myös pätkän Bruce Springsteenin kasariklassikosta Born in the USA:sta.

Jennifer Lopezin 11-vuotias tytär lauloi äitinsä vierellä kaksi kappaletta.

Laulajat kertoivat aiemmin tällä viikolla, että show oli samalla myös kunnianosoitus hiljattain kuolleelle koripallotähdelle Kobe Bryantille. Bryant kuoli Kaliforniassa sattuneessa helikopteriturmassa 26. tammikuuta.

Torstain lehdistötilaisuudessa Shakira totesi, että elämä on niin haurasta, että ihmisten tulisi elää jokainen hetki niin intensiivisesti kuin vain mahdollista.

– Olen varma, että me kaikki muistamme Kobea sunnuntaina. Me aiomme juhlia elämää ja tämän maan monimuotoisuutta. Olen varma, että hän tulee olemaan hyvin ylpeä nähdessään viestin, jota yritämme katsojille välittää, Shakira puhui.

Super Bowl on amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan jokavuotinen loppuottelu, joka pelataan sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ohjelmalla on noin 100 miljoonaa katsojaa.

Super Bowlin väliaikashow’n esiintyjille ei makseta lainkaan esiintymispalkkiota.

Aiempina vuosina show’ssa on nähty muun muassa Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Madonna, Red Hot Chili Peppers, Coldplay ja Bruno Mars.

Lähteet: Guardian, New York Times, CNN