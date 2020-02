Prinssi William piti tunteikkaan puheen Bafta-gaalassa: vaati lisää monimuotoisuutta elokuva-alalle

Myös Joker-elokuvan päänäyttelijä Joaquin Phoenix kiinnitti puheessaan huomiota siihen, ettei kaikilla ole yhtäläisiä mahdollisuuksia tulla palkituksi.

Prinssi William ojensi tämän vuoden Bafta-gaalassa BAFTA Academy Fellowship -kunniapalkinnon Tähtien sota -elokuvan tuottajalle Kathleen Kennedylle.

Kyseessä on arvokkain tunnustus, jonka akatemia myöntää vuosittain valitsemalleen henkilölle kiitoksena erinomaisesta ja poikkeuksellisesta työstä elokuvien tai television parissa.

Kathleen Kennedy sai BAFTA Academy Fellowship -kunniapalkinnon.

Pitämässään puheessa prinssi William vaati enemmän monimuotoisuutta elokuva-alalle.

– Sekä täällä Iso-Britanniassa että muualla maailmassa meillä on uskomattomia elokuvantekijöitä, näyttelijöitä, tuottajia, ohjaajia ja teknikkoja – miehiä ja naisia kaikista erilaisista taustoista ja etnisistä ryhmistä. He rikastuttavat meidän elämäämme elokuvien kautta, William puhui.

– Kuitenkin vuonna 2020 puhumme taas kerran tarpeesta tehdä enemmän varmistaaksemme monimuotoisuuden alalla ja palkitsemisprosesissa. Sen ei kerta kaikkiaan pitäisi olla totta enää tänä päivänä.

William sanoi tietävänstä, että Baftan riveissä ollaan asiaan turhautuneita ja työskennellään jatkuvasti sen eteen, että taiteelliset lahjakkuudet löydettäisiin ja heitä tuettaisiin.

Williamin mukaan Bafta suhtautuu ongelmaan vakavasti ja on tämän vuoden nimitysten jälkeen käynnistänyt perusteellisen katsauksen koko palkintoprosessiin, jotta siitä voitaisiin rakentaa sellainen, että kaikille olisi tarjolla yhtäläiset mahdollisuudet tulla tuetuiksi alalla.

Herttuatar Catherine ja prinssi William olivat Bafta-gaalan odotetuimpia vieraita.

William piti puheensa vain hetki sen jälkeen, kun Joker-elokuvan päänäyttelijä Joaquin Phoenix palkittiin parhaana miesnäyttelijänä. Omassa puheessaan Phoenix kertoi ristiriitaisista tuntemuksistaan palkinnon suhteen, sillä ”niin monilla näyttelijäkollegoillani, jotka ansaitsisivat palkinnon, ei ole siihen samanlaista etuoikeutta”.

– Lähetämme erittäin selkeän viestin värillisille ihmisille siitä, etteivät he ole tervetulleita tänne, Phoenix tilitti.

– Minua hävettää myöntää, että olen osa ongelmaa.

Herttuapari osallistui tapahtumaan nyt neljättä kertaa peräkkäin. Prinssi William on ollut osa Bafta-gaalan taustajoukkoa jo vuodesta 2010 lähtien.

Herttuatar oli pukeutunut eleganttiin vaaleaan iltapukuun, jota koristivat kullanväriset yksityiskohdat.

Bafta eli The British Academy of Film and Television Arts on brittiläinen järjestö, joka jakaa kerran vuodessa palkinnot vuoden parhaimmille elokuville ja televisiosarjoille.