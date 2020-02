Oscar-palkittu näyttelijä Al Pacino kompuroi punaisella matolla – tilanne tallentui kuvaajien linssiin

Hollywood-ikoni teki varsin näyttävän saapumisen gaalailtaan.

Sunnuntai-iltana Lontoon Royal Albert Hallissa järjestetään Britannian Oscar-gaalaksi kutsuttu Bafta-gaala, jossa jaetaan elokuva-alan palkintoja. Gaalaan on saapunut liuta ykkösluokan vieraita, kuten herttuatar Catherine ja prinssi William.

Punaiselle matolle asteli myös Oscar-palkittu näyttelijä Al Pacino tyttöystävänsä Meital Dohanin kanssa. Kummisetä-elokuvan tähti teki varsin näyttävän saapumisen, sillä hän kompastui juuri sisäänkäynnin kohdalla.

Kuvaajat taltioivat kiusallisen hetken punaisella matolla.

Miehen näyttelijänä työskentelevä tyttöystävä Dohan näytti tilanteessa varsin säikähtäneeltä, ja hän tarttui miehen kädestä kiinni auttaakseen hänet ylös maasta. Myös tapahtuman henkilökunta riensi apuihin. Brittilehtien mukaan kaatumisen syy ei ole selvinnyt.

Näyttelijä ei loukkaantunut kaatumisessa.

Pacino oli ehdolla parhaan miessivuosan palkinnon saajaksi roolistaan The Irishman-elokuvassa. Samassa kategoriassa kilpailivat myös Joe Pesci, Brad Pitt, Tom Hanks ja Anthony Hopkins. Brad Pitt vei voiton roolistaan Once Upon a Time in Hollywood -elokuvassa.

Pacino oli pienestä välikohtauksesta huolimatta gaalassa hyväntuulisena.

Pacinon kenties tunnetuin rooli on Kummisetä-trilogian mafiapomo Michael Corleone. Tähti on voittanut pitkällä urallaan Oscar-, Tony- ja Emmy-palkintoja.