Meri Vennamo paljastaa, millainen hänen ja Jörn Donnerin suhde oli ja miten se päättyi: ”Olin rakastunut, mutta varautuneesti”

Meri Vennamo toivoo, että hänen lapsenlapset ovat ylpeitä isovanhemmastaan Jörn Donnerista. Nyt hän kertoo omat muistonsa kohua herättäneestä suhteesta, josta syntyi lapsi, mutta ei ikuista yhteydenpitoa.

Meri Vennamolle viikonloput ovat juhlaa, sillä silloin lapsenlapset ovat yleensä hänen luonaan. Noah,12, ja Isabel,9, asuvat arkisin maaseudulla. Vennamo on lasten virallinen huoltaja. Lasten äiti Susanna Donner kuoli 2017.

Vennamon tyttären isä oli Jörn Donner. Donnerin kuolema on nyt koskettanut monia, tottakai myös Meri Vennamoa, vaikka heillä ei ollut enää juuri mitään yhteyttä toisiinsa.

– Ajattelen positiivisesti niin, että hänenkin elämänsä jatkuu näissä lapsissa, Meri Vennamo sanoo.

Jörn Donner sanoi itse haastatteluissa, että hän on ollut isänä läsnä vain kahdelle nuorimmalle lapselleen. Syitä oli varmasti monia, miksi neljä muuta lasta jäivät hänelle enemmän tai vähemmän vieraiksi.

– Heillä oli kyllä Susannan kanssa yhteys, mutta enemmän silloin, kun Susanna oli nuori. Luonteiltaan he olivat samanlaisia ja uskalsivat myös riidellä railakkaasti, Vennamo kertoo.

Meri Vennamo tutustui Jörn Donneriin, kun hän oli parikymppinen.

Jörn Donneria on viime päivinä muisteltu monelta kantilta. Meri Vennamo korostaa tunteneensa hänet ainoastaan yhdessä elämänvaiheessa – ja siitä on kauan. Viimeisen 40 vuoden aikana he olivat yhteydessä vain yhteisen tyttären kuoleman takia.

– Suru on nyt Jörnin perheellä, Vennamo painottaa.

Meri Vennamo ei halua missään tapauksessa antaa sitä kuvaa, että hän tietäisi kaiken Jörn Donnerista. Heillä oli vain tapailusuhde, joka ei johtanut yhdessä elämiseen.

– Olin kaksikymppinen, kun tutustuimme 1972. Opiskelin silloin Taideteollisessa korkeakoulussa käsikirjoittamista. Jörn oli tuottajana Pilvilinna-elokuvassa, jonka teimme Sakari Rimmisen ohjaamana, Vennamo kertoo kohua herättäneen suhteen taustoista.

Donner tapasi nuoret elokuvantekijät kello 6.30 aamulla työhuoneellaan Pohjoisrannassa. Sekin kertoo jotakin Donnerin työvauhdista: aikataulussa oli tilaa vain aamuvarhaisella.

– Meillä oli sitten jonkinlainen romanssi, mutta olin vain yksi rivistä, Vennamo naurahtaa.

Meri Vennamo oli itse tuolloin naimisissa. Kun Jörkka sanoutui irti nupullaan olevasta romanssista, Meri oli samaa mieltä: he tulivat ihan eri maailmoista.

Meri Vennamo kuvattuna huhtikuussa 1986.

He tapasivat uudelleen vuosien kuluttua 1980, kun Jörn Donner oli muuttanut Ruotsista takaisin Suomeen. Susanna syntyi 1981.

– Tapailtiin yksi kesä ja syksy. Kävimme yhdessä muun muassa Armi Ratian luona. Mutta luonteemme törmäsivät pian. Ehdin olla neljä kuukautta raskaana, kun Donner tuli katumapäälle, Vennamo muistelee.

Näin pitkän ajan jälkeen Vennamosta tuntuu vaikealta muistaa omia tunteitaan. Suhteen loppuminen oli hänelle jonkinlainen shokki, mutta kyse ei ollut mistään suuren rakkauden päättymisestä.

– Olin kyllä rakastunut, mutta varautuneesti, Vennamo muotoilee.

Sitä Meri Vennamo ei silloin tiennyt, että Jörn Donnerille syntyy 1981 lapsi myös Ruotsissa. Otto Gabrielssonin kirja isäsuhteestaan julkaistaan tänä keväänä.

Donner ja Vennamo eivät olleet tekemisissä suhteen päätyttyä.

– Lapsen takia oli vain muodollisia yhteydenottoja ja kaupunginvaltuustossa nähtiin ohimennen, Vennamo kertoo.

Meri Vennamo oli SMP:n kaupunginvaltuutettu 1980-1990-lukujen vaihteessa. Puolueen perusti hänen isänsä Veikko Vennamo.

Kun Donner puhui 2018 lehtijutussa negatiivisesti liian varhain kuolleesta Susannasta, Meri Vennamo oli tottakai pahoillaan. Enää hän ei halua sitä muistella.

– Siihen asiaan ei ole syytä enää palata, hän toteaa.

Meri Vennamo toivoo, että hänen lapsenlapset ovat ylpeitä isovanhemmastaan Jörn Donnerista.

Millainen Jörn Donner oli 1980-luvun alussa, jolloin hänestä tuli vuoden sisällä kahden lapsen isä? Ainakin hän teki paljon töitä, oli iso kulttuurivaikuttaja, eikä peitellyt mielipiteitään.

– Charmikas, valloittava ja älykäs, mutta myös ristiriitainen persoona. En kokenut häntä onnelliseksi ihmiseksi, häntä piiskasi jatkuva työnteko. Mutta en voi sanoa tunteneeni häntä hyvin, Vennamo muistuttaa.

Vennamon mielestä Donner oli elokuvien tekijänä ja kirjailijana parhaimmillaan nuorempana, mutta siitä voidaan tottakai olla montaa mieltä. Se on varma, että Donner vei suomalaisen elokuvan uusiin ulottuvuuksiin, modernimpaan suuntaan. Sellaisen tempun voi tehdä vain kerran.

– Varmasti hänen viime vuosikymmenien elokuvatkin ovat laadukkaita, ne eivät vain minuun kolahtaneet, Vennamo toteaa.

Kun Meri Vennamo kuuli Donnerin kuolemasta, hän ei voinut ohittaa tietoa vain olankohautuksella.

– Tulin surulliseksi jollakin tavalla – kuitenkin. Donner olisi ehkä toivonut itselleen enemmän arvostusta, Vennamo miettii.

Kirjojensa perusteella Donner koki itsensä vanhana unohdetuksi – kuten monet muutkin. Tosin hän halusi esittää asiat kärkevästi ja dramaattisesti. Eikä ikuinen kapinallinen voi olla koskaan ihan tyytyväinen.

– Hän halusi antaa perinnöksi omia näkemyksiään, mutta maailma on muuttunut. Se ei ole ehkä myöskään enää niin vastaanottavainen kirjalliselle kulttuurille, Vennamo uskoo.

Niin varmasti osittain onkin. Tosin lokakuussa Turun kirjamessuilla iso salillinen ihmisiä kuunteli Donneria. Eikä kukaan nukahdellut tylsyyteen

Suhteen päättyminen oli Vennamolle jonkinlainen shokki.

Vielä joitakin vuosia sitten Meri Vennamo,72, oli Helsingin kaupunginvaltuustossa perussuomalaisten varavaltuutettuna. Nyt hän haluaa vain seurata politiikkaa. Naimisiin hän ei ole enää mennyt, mutta ei hän myöskään ole ollut aina yksin.

Suurta iloa Vennamo saa lapsenlapsistaan, joita Jörn Donner ei tavannut koskaan.

– Hän kyllä seurasi lasten elämää kauempaa, Vennamo kertoo ja huomauttaa, että Donner oli jo vanha ja sairas, kun lapset menettivät äitinsä. He asuivat sitä ennen pitkään ulkomailla.

Meri Vennamo tietää, että Susanna kertoi paljon lapsilleen heidän isoisästään, joka ehti vaikuttaa monella vuosikymmenellä kulttuurissa ja politiikassa.

– Lapset voivat olla ylpeitä isovanhemmastaan, Meri Vennamo toteaa.