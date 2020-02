Sometähti Miisa meni kihloihin! Tomas-puoliso kiteytti kosinnan nasevasti

Tubettaja esittelee timanttisormustaan Instagramissa.

Suomen suosituimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin lukeutuva Miisa Rotola-Pukkila, taiteilijanimeltään Mmiisas, yllätti faninsa Instagramissa. Hän on mennyt kihloihin sosiaalisen median parissa työskentelevän Tomas Grekovin kanssa.

Tubetähti kertoi ilouutisesta Instagramissa ja julkaisi romanttisen kuvan, jossa hän poseeraa näyttävä timanttisormus sormessaan.

Kuvaan sateli onnitteluviestejä Miisan seuraajilta, kuten Vappu Pimiältä ja Pernilla Böckermanilta. Myös Tomas kertoi kihlauksesta Instagram-tilillään.

– She said yes. (Sama suomeksi: eukosta tuli emäntä), mies kirjoitti humoristisesti.

Keuruulaislähtöinen Miisa asuu nykyään Helsingissä Tomasin kanssa. Sometyönsä ohella Miisa opiskelee puheviestintää Tampereen yliopistossa. He tutustuivat toisiinsa alun perin somen kautta ja tapasivat viisi vuotta sitten Jyväskylässä.

Pariskunta eli pitkään etäsuhteessa, kunnes he muuttivat yhteiseen kotiin Helsinkiin. He ovat kertoneet avoimesti suhteestaan heidän yhteisessä Parisuhdekriisi-podcastissa.

Pariskunta kertoo arjestaan Parisuhdekriisi-podcastissaan.

Miisalla oli syytä juhlaan myös viime viikolla, kun hän täytti 25 vuotta.

Hän on noussut julkisuuteen Mmiisas-nimisellä Youtube-kanavallaan, jolla on huimat 388 000 seuraajaa. Nainen on erittäin suosittu myös Instagramin puolella, ja häntä seuraa Instagramissa 433 000 ihmistä. Vuonna 2019 Miisa nimitettiin analytiikkayhtiö Meltwaterin toimesta Suomen vaikutusvaltaisimmaksi somettajaksi.