Madonnan peruuntuneiden keikkojen syy selvisi – julkaisi paljonpuhuvan päivityksen: ”Minun on oltava varovainen”

Madonna peruu jälleen keikkojaan.

Madonnan Madame X -kiertue ei ole sujunut aivan suunnitelmien mukaan. Tähti on perunut jo useita keikkoja kiertueensa aikana ja saanut faninsa raivon partaalle.

Perumisiin ovat johtaneet laulajan lukuiset terveysongelmat, joiden takia hänen kehonsa on ollut kovassa kiertuetahdissa koetuksella. 61-vuotias laulaja kertoi Instagramissa tilanteestaan ja ilmoitti joutuvansa perumaan vielä kaksi show’ta.

– Faneilleni tiedoksi että kuten tiedätte, olen perunut keikkojani vammojeni takia, jotta olen saanut aikaa toipumiseen. Joudun perumaan Lontoon keikat, koska kolme keikkaa putkeen on liikaa kropalleni. Lääkärini vaativat, että pidän vapaapäivän jokaisen keikan jälkeen, poptähti selitti päivityksessään.

Madonna kärsii muun massa polvi- ja lonkkavammoista. Kipujen lievittämiseksi hän kertoo käyttävänsä matalia kenkiä korkokenkien sijaan ja panostavansa lepoon entistä enemmän.

– On ihme, että olen jaksanut edes näin pitkään. Minun on kuitenkin oltava varovainen, ja lepo on tällä hetkellä paras lääke. En haluaisi enää perua keikkoja, ja olenkin päättänyt viedä tämän loppuun asti. Kiitän, että ymmärrätte ja pyydän vilpittömästi anteeksi.

The Sun -lehden mukaan fanit ovat maksaneet lipuista 69 punnasta 500 puntaan (82 eurosta noin 600 euroon), ja vip-liput ovat kustantaneet yli 1 000 puntaa (eli noin 1200 euroa). Osa faneista on niellyt perumiset mukisematta, mutta osa on ilmaissut pettymyksensä.

– Peru koko kiertue, eräs ehdotti kiukuissaan.

– Aikasi on ohi. Heippa, toinen laukoi.

– Matkustin kaverini kanssa Pariisista asti katsomaan sinua, kolmas murisi ja lisäsi kommenttiinsa tukun vihaisia emojieita.

Madonna on 37-vuotisella urallaan perunut vain kourallisen keikkojaan, mutta nyt tähden keho on alkanut reagoimaan massiivisiin kiertueisiin. Poptähti kertoi viime vuonna yleisölle San Franciscossa kärsivänsä nivelsiteen revähdyksestä ja polvivaivoista. Madonnan Instagram-kuvissa hänen on nähty käyttävän polvitukia ainakin show’n harjoituksissa.

Viime viikolla Madonna perui Lissabonin keikkansa vain 45 minuuttia ennen sen alkua. Madonna pahoitteli perumisiaan myös aiemmin tällä viikolla Facebook-päivityksessään. Hän selitti perumisten syyksi ”sietämättömän kivun” sekä lääkärien määräämän levon.

Madonnan syyskuussa alkanut MADAME X -levyn julkaisukiertue sisältää 87 konserttia.