Toista lastaan odottava Emmi Granlund avoimena perhearjesta: ”Äitinä olemiseen liittyy paljon syyllisyyttä” – seuraajilta yksimielinen reaktio

Toista lastaan odottava Emmi Granlund kertoo Instagramissa äitiyden ja omien unelmien yhdistämisen haasteista.

Kiekkotähti Mikael Granlund ja hänen puolisonsa Emmi Granlund paljastivat maanantaina odottavansa perheenlisäystä. Parin esikoislapsi Milo syntyi vajaa vuosi sitten.

Mallina ja sisustusarkkitehtina työskentelevä Emmi Granlund (os. Kainulainen) on jakanut Instagram-tilillään kuvia perheen arjesta. Lauantaina hän julkaisi tunteellisen päivityksen, jossa hän avautui äitiydestä.

– Kun lähden kotoa edes muutamaksi tunniksi ilman Miloa, ikävöin häntä aivan hulluna koko ajan, Emmi kirjoitti päivityksessään englanniksi.

– Voisin olla hänen kanssaan ympäri vuorokauden, mutta samaan aikaan haluan myös tehdä töitä, opiskella ja huolehtia itsestäni. Äitinä olemiseen liittyy niin paljon syyllisyyttä (vaikkakin se on parhain, vaikein, haastavin ja kaikista palkitsevin työ mitä voi olla!) ja siihen, että yrittää toteuttaa muita intohimoja samanaikaisesta. Äidit, kuinka tasapainotatte äitiyteen liittyvää syyllisyyden tunnetta? hän kysyi.

Emmin seuraajat samaistuivat hänen ajatuksiinsa ja lähettivät kannustavia viestejä.

– Ei se aina helppoa ole, mutta ajattelen, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on esimerkki lapsille ja myös he hyötyvät vanhemmista, joiden elämässä on motivoivia, monipuolisia ja itselle tärkeitä juttuja, yksi seuraajista tsemppasi.

– Voi vitsi miten hyvin sanoitettu. Itsellänikin tuollaista tasapainoilua kahden elämän osa-alueen välillä. Kai se ajan myötä helpottaa ja napanuora pitenee, kun tuskin se ihan kokonaan katkeaa koskaan, toinen kommentoi.

– Sanoppa muuta. On tärkeää kyllä ottaa sitä aikaa itselle, kolmas painotti.

Emmi ja Mikael Granlund viettävät perheensä kanssa kiekkoarkea Yhdysvalloissa. He asuivat pitkään Minnesotassa, mutta muuttivat Nashvilleen NHL-pelaajakaupan seurauksena. Mikael Granlund pelaa nykyään laitahyökkääjänä NHL-seura Nashville Predatorsissa.

Hollolasta kotoisin oleva Emmi, 29, on luonut uransa mallina ja sisustusarkkitehtina. Hän pyörittää yhdessä yhtiökumppaninsa Sarianne Solion kanssa Fedited.com -sivustoa. Viime vuonna nainen yllätti omalla kappaleellaan. Hän kertoi Instagramissa äänittäneensä kotonaan ensimmäisen oman kappaleensa.

– Ok, tein kappaleen. Ja äänitin sen kotona ilmaisella applikaatiolla, kun Milo oli päiväunilla, Emmi kertoi Instagramissa.

Maanantaina Emmi Granlund kertoi vauvauutisista Instagram-tilillään.

– Baby #2 matkalla, Emmi sanaili englanniksi sydämen kera.

Kuvassa hän istuu veneessä upeissa maisemissa. Yllään hänellä on uimapuku, joka paljastaa jo hieman pyöristyneen vauvavatsan. Perheen toisen pienokaisen laskettu aika ei ole vielä tiedossa.

Viime kesänä pariskunnan onni täydentyi entisestään, kun pari solmi avioliiton Helsingissä.