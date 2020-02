Pamela Anderson erosi! Häitä vietettiin vain 12 päivää sitten

Pamela Andersonin liitto tuottajatähti Jon Petersin kanssa on kariutunut alle kahden viikon jälkeen.

Tv-tähti Pamela Anderson vietti 20. tammikuuta salaa häitään, kun hän asteli alttarille 74-vuotiaan elokuvatuottaja Jon Petersin kanssa. Nyt 12 päivää häiden jälkeen pari on päätynyt lähtemään eri teille. Erosta uutisoi muun muassa Fox News.

– Olen liikuttunut kuinka lämpimästi kaikki ottivat vastaan minun ja Jonin liiton. Olisimme todella kiitollisia tuestanne nyt, kun vietämme aikaa erillämme arvioidaksemme mitä haluamme elämältä ja toisiltamme, Anderson totesi yhdysvaltalaislehden tiedotteessa.

– Elämä on seikkailu ja rakkaus on prosessi. Pitäen mielessä tämän universaalin totuuden, olemme yksimielisesti päättäneet lykätä vihkitodistustamme virallistamista. Kiitos, kun kunnioitatte yksityisyyttämme, Anderson sanoi.

Naisen lähipiiriin kuuluva ystävä paljasti Fox Newsille eron johtuvan siitä, ettei yhteiselo saman katon alla sujunut alkuunkaan.

– Hän on tuntenut Jonin aina, mutta ei ole koskaan asunut hänen kanssaan, vaikka jotkut niin väittivätkin. Ja ennen kuin elät jonkun kanssa... No, sanotaan niin, että Pamela halusi erota. Hän on matkalla takaisin Kanadaan perheensä luokse, lähipiiristä kuiskutellaan Fox Newsille.

Andersonin tammikuiset häät olivat todellinen yllätys, sillä pari ei hiiskunut aikeistaan julkisuudessa lainkaan eikä heidän tiedetty edes seurustelevan. Hollywood Reporterin mukaan Anderson ja Peters avioituivat Malibussa yksityisessä, tarkoin varjellussa seremoniassa. 52-vuotiaalle Andersonille liitto on viides. 74-vuotias Peters on ollut naimisissa niin ikään viisi kertaa.

Heillä on pitkä historia ja yllättävä yhteys, sillä he ovat tavanneet ensimmäisen kerran jo yli 30 vuotta sitten. Huhujen mukaan pari seurusteli aikoinaan ja heidän välinsä lämpenivät hiljattain uudelleen. He alkoivat seurustella vain muutama kuukausi sitten ja häitä vietettiin pikavauhtia.

– Minä kävelin sisään ja näin tämän pienen enkelin baarissa. Se oli Pammy. Hän oli noin 19-vuotias. Minä tiesin, että hänestä tulisi iso tähti, Peters muisteli parin ensikohtaamista Hollywood Reporterille.

Petersin mukaan hän hullaantui vaaleasta kaunottaresta nopeasti ja pari muutti yhteen. Parin suhde ei kuitenkaan kestänyt tuolloin ja he päätyivät eroon. Anderson jäi kuitenkin kummittelemaan Petersin mieleen eikä hän koskaan unohtanut näyttelijää täysin. He olivatkin onnensa kukkuloilla päästyään vihdoin naimisiin. Kiihkeä liitto kuitenkin kariutui yhtä nopeasti kuin alkoikin.

Anderson on ollut naimisissa aiemmin Tommy Leen, Kid Rockin ja kahdesti Rick Solomonin kanssa. Hän erosi Solomonista vuonna 2015. Jon Peters on puolestaan ollut naimisissa Henrietta Zampitellan, Lesley Ann Warrenin, Christine Forsythin ja Mindy Petersin kanssa. Hänellä on ollut suhde myös Barbra Streisandin kanssa.

Peters tunnetaan pitkän linjan elokuvatuottajana ja hän on hyvin arvostettu Hollywoodissa. Hänen viimeisin elokuvansa on ylistetty A Star Is Born.