Vuosi sitten kuolleen Matti Nykäsen omaiset surevat edelleen mäkihyppylegendaa: ”Sitä hetkeä on vaikea pyyhkiä pois mielestä”

Matti Nykäsen kuolemasta tulee tiistaina kuluneeksi vuosi. Lähisukulaistensa mielissä hän on yhä päivittäin. – Kaikki kauniit Matti-muistot ovat tuoneet meille tarvittavaa voimaa, he kertovat.

Surun kahleista on usein vaikea vapautua. Läheisen poismenon jälkeen ikävän raskas taakka painaa harteilla, eikä arjen normaalirytmistä ole helppo saada kiinni. Monilla menee toipuessa pitkään.

Tämän tietävät hyvin mäkihyppylegenda Matti Nykäsen lähisukulaiset, Vieno-äiti sekä sisarukset, joille kulunut vuosi on ollut erittäin haastava. Ensi tiistaina tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Matti Ensio Nykänen menehtyi kotonaan Joutsenossa 55 vuoden iässä, täysin yllättäen ja äkillisesti.

– Sitä hetkeä, kun kuulimme Matin poismenosta, on vaikea pyyhkiä pois mielestämme. Se oli armottoman kova paikka, ja koville on ottanut myös sen jälkeen, IS:n tapaamat lähiomaiset sanovat nyt.

– Meillä on edelleen valtavan kova ikävä Mattia. Hän elää mielissämme päivittäin.

Viime toukokuussa lähiomaiset paljastivat IS:n haastattelussa Nykäsen kuolinsyyn, koska eivät halunneet sitä tietoa käytettävän kaupallisissa tarkoituksissa. Kuolinsyy oli pitkäaikainen haimatulehdus sekä välittömänä syynä keuhkokuume.

– Tämän kuluneen vuoden aikana jokainen meistä on surrut omalla tavallaan Mattia. Kun on ollut vaikeaa, kaikki kauniit Matti-muistot ovat tuoneet meille tarvittavaa voimaa, he kertovat porukassa.

Matti Nykäsen Vieno-äiti kaipaa poikaansa edelleen kovasti, mutta saa lohtua onnellisista muistoista.

Nelinkertaisen olympiavoittajan kuolema pysäytti ja kosketti lukemattomia suomalaisia. Helmikuussa 2019 ja pitkään sen jälkeenkin Matti Nykänen oli yksi Suomen suurimmista puheenaiheista. Jopa uusien sukupolvien keskuudessa hänen komeat saavutuksensa ja värikäs elämänsä nousivat esiin.

– Meistä on ollut hienoa, että Matin urheilullista perintöä on pyritty vaalimaan. Viimeksi näin tapahtui Urheilugaalassa, ja siis todella kunniakkaasti. Se tapa, jolla Matti nimettiin Suomen urheilun kunniagalleriaan, oli kertakaikkisen hieno ja koskettava, läheiset sanovat.

– Se jää ikuisesti mieleemme.

Tilaisuudessa Uno-pokaalin vastaanotti Vieno-äiti, joka silmin nähden liikuttui kyyneliin. Tippa tuntui olevan herkässä myös monilla muilla paikallaolijoista, kotisohvia unohtamatta.

– Jossain tuolla pilvenreunalla Matti oli varmasti ylpeä saamastaan huomionosoituksesta. Hän olisi arvostanut suuresti tätä nimeämistä. Matilla oli ilmiselvästi suuri merkitys suomalaiseen urheiluun ja suomalaisten kansallistunteeseen.

Matti Nykäsen äiti sekä sisarukset Tuija ja Päivi vierailivat keväällä miehen haudalla Jyväskylässä.

Useimmilta suomalaisilta löytyy jonkinlainen mielipide Matt Nykäsestä, olihan hän eläessään eittämättä yksi Suomen tunnetuimmista henkilöistä. Vaikka jyväskyläläislähtöisen veijarin elämään mahtui menestyksen rinnalla monenmoisia ikäviä kohujakin, suomalaismassoille hän näyttäytyi loppu viimein karismaattisena kansallissankarina. Osa kuitenkin myös paheksui hänen pääosin humalapäissä tapahtuneita törttöilyjään ja puhui antisankarista.

– Vuosikymmenten varrella useat suomalaiset oppivat tuntemaan julkisuudesta tutun Matin. Monet tapaukset ikävien otsikoiden takana olivat totta, mutta lähes aina niihin oli liittynyt alkoholi. Selvin päin Matti oli aivan eri persoona. Hän oli jotain muuta kuin julkisuuskuva antoi usein ymmärtää, läheiset näkevät.

– Matti oli pohjimmiltaan kiltti ja hyväsydäminen luonne. Tosi herkkä ihminen, joka halusi kaikille hyvää.

Matti Nykäsen kuolemasta tulee ensi tiistaina kuluneeksi vuosi.

Lähiomaiset kertovat, että kotioloissa Matti Nykänen ei ollut hyppääjätähti, vaan yksi perheenjäsen muiden joukossa. Heidän mukaansa urheilu oli perheen sisällä toissijainen asia.

– Matti nimenomaan halusi olla keskuudessamme yksi perheenjäsenistä, ei mitään sen kummempaa. Me emme usein tunteneet sitä julkisuudesta tuttua Mattia. Kotioloissamme hän oli samanarvoinen kuin me kaikki muutkin, läheiset alleviivaavat.

– Matti oli kotona usein iloinen, ja ne hänen hymyilevät kasvonsa ovat piirtyneet lähtemättömästi mieleemme.

Vieno Nykänen kävi vastaanottamassa Nykäselle myönnetyn Hall of Fame -pokaalin Urheilugaalassa tammikuussa.

Omaiset toivovat, että todellinen Matti opittaisiin erilaisten muistelojen myötä tuntemaan aiempaa paremmin myös suuren yleisön keskuudessa. He puhuvat ihmisestä, joka kuolemaansa saakka etsi omaa sisäistä rauhaansa.

– Matti oli perusluonteeltaan tavis, ja juuri siinä roolissa hän oli aidosti oma itsensä. Todennäköisesti juuri tämän takia monet suomalaiset pitivät Matista ja halusivat hänelle aina kaikkea hyvää. Se tuntuu edelleen liikuttavalta, läheiset sanovat.

– Kaipuumme on alati läsnä, eikä sen kaipuun pidä koskaan lakatakaan.