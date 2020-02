Suomeen matkustaneen F1-perijättären luksuskartanosta varastettiin 60 miljoonalla arvoesineitä – poliisi pidätti epäiltyinä naisen ja tämän pojan

Vain tunteja ennen murtoa Tamara Ecclestone oli matkustanut Suomeen.

F1-perijätär ja malli Tamara Ecclestonen Lontoossa sijaitsevaan kotiin murtauduttiin joulukuussa. Brittilehtien mukaan hänen asunnostaan varastettiin koruja ja arvoesineitä noin 60 miljoonan euron edessä. Varkaat murtautuivat Ecclestonen kartanoon 13. joulukuuta vain tunteja sen jälkeen, kun tämä oli lähtenyt lomamatkalle perheensä kanssa.

Asuntomurron epäillyistä tekijöistä on paljastunut uutta tietoa. Syytettyinä ovat siivoojana työskentelevä 47-vuotias nainen sekä hänen 29-vuotias poikansa, kertoo muun muassa BBC. Nainen ja hänen baarityöntekijänä työskentelevä poikansa saapuivat oikeuteen lauantaina.

CNN:n mukaan poliisi pidätti epäiltyinä myös kaksi miestä, mutta heidät vapautettiin.

Tamara Ecclestonen isän, entisen F1-pomo Bernie Ecclestonen mukaan hänen tyttärensä on tapahtuneesta ”järkyttynyt” ja ”vihainen”.

35-vuotiaan Ecclestonen koti sijaitsee lähellä Kensingtonin palatsia, eräällä Lontoon kalleimmista ja parhaiten vartioiduista alueista. Daily Mailin mukaan Ecclestone, hänen puolisonsa Jay Rutland ja 5-vuotias Sophia matkustivat kyseisenä päivänä Suomeen.

The Sunin mukaan Ecclestone julkaisi kuvan lentokentältä vain pari tuntia ennen kuin varkaat murtautuivat hänen kotiinsa myöhään perjantai-iltana. Kuvan avulla Ecclestone julisti sadoille tuhansille Instagram-seuraajilleen, ettei hän perheineen ole kotona ja että hulppea kartano ammottaa tyhjyyttään.

Vaikka Ecclestonen koti on huippuvartioitu, ehtivät varkaat tutkia paikkoja siellä noin 50 minuutin ajan ennen kuin heidän toimensa keskeytettiin. Naapureiden mukaan varkaat olivat kiivenneet taloa ympäröivän aidan yli, hiippailleet puutarhaan ja murtautuneen sisään ikkunasta.

– Tämä on järkyttävää, sillä hänen kotinsa on yksi vartioiduimmista taloista Lontoossa ja katu yksi Lontoon turvallisimmista, naapuri kertoi The Sunille aiemmin.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun Ecclestonen perhe on joutunut tekemisiin pitkäkyntisten kanssa. 2017 Tamara Ecclestonen lanko James Stunt kertoi murtovarkaiden vieneen häneltä omaisuutta 107 miljoonan euron edestä.

Vuonna 2010 puolestaan Bernie Ecclestone ryöstettiin Lontoon Knightsbridgen alueella sijaitsevan kotinsa edessä.