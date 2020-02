Tässä on uusi Miss MP! Voiton vei turkulainen Jenna Lehtimäki

Jenna Lehtimäki on uusi Miss MP.

Jenna Lehtimäki liikuttui voitostaan.

Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi sijoittui Karoliina Sihvonen Vantaalta ja toiseksi perintöprinsessaksi sekä näytteilleasettajien ja Ilta-Sanomien suosikiksi Laura Lahtinen Lahdesta.

Karoliina Sihvonen kruunattiin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.

Laura Lahtinen kruunattiin toiseksi perintöprinsessaksi sekä näytteilleasettajien ja Ilta-Sanomien suosikiksi.

MP-messujen yhteydessä on jo seitsemän vuotta järjestetty kilpailu, jossa valitaan moottoripyörähenkinen persoona. Miss MP ei keskity pituuksiin, painoihin tai bikinikierrokseen, jota ei koskaan ole ollut näissä kisoissa.

Finalistit nähtiin viikonlopun aikana Miss MP20 Show’ssa, jonka on suunnitellut ja tuottanut Viivi Pumpanen. Voittajan valintakriteereinä oli asenne, persoona ja kyky ottaa yleisö sekä tilanne haltuun niin lavalla kuin messuosastoilla. Tänäkin vuonna kokonaisuus ratkaisi.

– Tuomaristolla oli äärimmäisen vaikea tehtävä, sillä näillä kymmenellä upealla naisella on jokaisella omat vahvuutensa, kertoi kisaa luotsaava Helena Riihitupa.

Kisan voittanut 27-vuotias Lehtimäki on mitellyt missikisoissa ennenkin.

– Olen kisannut vaikka missä. Olen Seiska-lehden Tähtimalli. Turussa olin festarimissikisassa ja yleisön suosikki. Miss Hämeenlinna -kilpailussa olin taas yleisön suosikki, samoin kuin Alastaron moottoriradalla, Lehtimäki kertoi aiemmin IS:n haastattelussa.

Jenna Lehtimäki on karistanut roimasti kiloja.

Lehtimäki on tehnyt paljon töitä ulkonäkönsä eteen. Hän on muun muassa laihduttanut 40 kiloa. Kolmen lapsen saaminen jätti Lehtimäen kroppaan raskauskiloja, mutta myös omat syömistottumukset lisäsivät elopainoa.

– Päätin, että mun on pakko laihtua. Että en ole enää terve. Ensimmäiset kilot lähtivät hurjaa vauhtia. Aloitin vuonna 2016 ja ensimmäisen vuoden aikana laihduin 30 kiloa. Nyt käyn salilla ja olen hionut tätä hommaa. Eipä tässä hommassa ole oikotietä onneen, mutta olo on parantunut hurjasti. Jaksaminen on lisääntynyt, Lehtimäki hehkutti.

Kärkikolmikko tuuletti antaumuksella.

Miss MP -kilpailun tuomaristoon kuuluivat Niko Kantola Messukeskuksesta , Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Juuti, Biken päätoimittaja Janne Huhtala, Miss MP19 Riikka Uusitalo, Miss MP18 Marika Laine, valokuvaaja Hans Lehtinen ja näyttelijä-juontaja Viivi Pumpanen.