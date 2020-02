Esko Eerikäinen avautuu Ylellä lapsuutensa kauhuista huumeparonin hallitsemassa Kolumbiassa – ”Autopommi saattoi räjähtää missä tahansa”

Esko Eerikäinen muisteli Puoli seitsemän -ohjelmassa lapsuutensa käännekohtaa, jolloin hän muutti Pablo Escobarin romuttamasta Kolumbiasta Kuopioon.

Yle TV1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa nähtiin perjantaina vieraana juontaja ja entinen Scandinavian Hunks -tanssija Esko Eerikäinen. Ohjelmassa 46-vuotias Eerikäinen kertoi juontajille Susanna Laineelle ja Mikko Kekäläiselle tuoreita kuulumisiaan.

Puhe ajautui myös Eerikäisen lapsuuteen, joka oli poikkeuksellinen monella tapaa. Eerikäinen muutti nimittäin Kolumbian kauhujen keskeltä Suomeen 11-vuotiaana. Eerikäisen äiti on kolumbialainen ja isä suomalainen.

Eerikäisen ollessa 11-vuotias Kolumbia oli muuttunut hengenvaaralliseksi paikaksi. Elettiin 80-luvun puoliväliä, jolloin Kolumbiassa riehui raju huumekauppa ja huumekartellien valta ulottui viranomaisiin asti. Huumeparoni Pablo Escobar ja hänen kartellinsa murhasivat monia virkamiehiä ja poliitikkoja, joista yksi oli esimerkiksi vuonna 1984 surmansa saanut oikeusministeri.

Eerikäinen kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa, että hänen vanhempansa päättivät lähettää hänet Suomeen äidin sukulaisten hoiviin. Eerikäinen vertasi arkea Kolumbiassa Netflixin suosittuun Narcos-rikossarjaan.

– Siellä oli todella vaarallista, autopommi saattoi räjähtää missä tahansa. Viimeinen tippa vanhemmilleni oli se, kun siellä poltettiin paikallinen kongressitalo, missä paloi kaikki Escobarin todistusaineistot ja ihmisiä ammuttiin. Isäni sanoi, että nyt täältä on pakko päästä pois. Jotain se kertoo, että mut lähetettiin etukäteen pois sieltä, Eerikäinen totesi tv:ssä.

Yllä oleva kuva on Eerikäisen Instagramissa jakama kuva hänen ensimmäiseltä Suomen-kesältään. Kuvassa ovat myös hänen ukkinsa ja veljensä.

Eerikäinen muutti Kolumbiasta Vehmersalmelle ja vietti koko kesän sukulaisten luona järven rannalla. Vehmersalmi on Pohjois-Savossa sijainnut entinen Suomen kunta, joka liitettiin vuonna 2005 osaksi Kuopiota.

– Se oli jännittävää, olin tosi utelias, tulin sukulaisten luokse, joita en ollut koskaan nähnyt, enkä puhunut kieltä juuri ollenkaan. Henkisesti kasvoin aika nopeasti sen kesän aikana. Piti vain sopeutua tilanteeseen, Eerikäinen myönsi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Vanhempien ja pikkusiskon oli tarkoitus tulla perässä Suomeen. Isä kuoli kuitenkin sydänkohtaukseen. Lopulta äiti ja pikkusisko tulivat Suomeen ilman isää. Eerikäinen myönsi tv:ssä tapahtumien vaikuttaneen häneen ja hänen kasvatustyyliinsä paljon.

Eerikäisellä on 10-vuotias tytär Victoria yhdessä Martina Aitolehden kanssa.

– Olen miettinyt jälkikäteen, että miten iso se tilanne on ollut vanhemmilleni todeta, että tässä ovat ne vaihtoehdot. Olen käsitellyt asiaa terapiassa ja miettinyt miten vanhempani ovat voineet tehdä niin. Nyt olen miettinyt asiaa enemmän niin, että miten he ovat pystyneet elämään sen ikävän kanssa, jota heillä on ollut minua kohtaan, Eerikäinen kertoi ohjelmassa.

Esko Eerikäinen ja Victoria-tytär lokakuussa 2019.

Levottomuudet Kolumbiassa eivät ole hellittäneet vieläkään. Lokakuussa Eerikäinen kertoi IS:lle suunnitelleensa tyttärensä kanssa matkaa Kolumbiaan, jossa he olisivat tavanneet sukulaisia.

– Emme uskalla lähteä, koska siellä on nyt aika hirveä tilanne. Venezuelan levottomuuksien takia Kolumbiaan on tullut pakolaisia. Sielläkin on nyt levotonta ja liian vaarallista, koska rajan ylittäneillä ei ole rahaa eikä töitä, Esko Eerikäinen perusteli.

Monen muun elämäntapamuutoksen ohessa Eerikäinen kertoi aloittaneensa työstää elämänsä kipukohtia terapiassa. Jo puolen vuoden keskusteluiden perusteella hän on huomannut saaneensa terapiasta paljon apua.

– Olen huomannut, kuinka paljon on asioita, joita ei ole pysähtynyt miettimään vaan jättänyt käsittelemättä. Kuten meillä kaikilla, monet asiat heijastuvat myös siihen, millainen isä ja vanhempi olen, Esko muistutti.