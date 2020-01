Kiusallinen video paljasti vaietun seikan huippusuositusta Carpool Karaokesta – nyt juontajatähti kertoo totuuden sarjan takaa

James Corden myöntää Youtubessa, ettei hän ajanut autoa Justin Bieberin Carpool Karaoke -kuvauksissa.

Talk show -isäntä James Cordenin lanseeraama Carpool Karaoke joutui hiljattain kohun silmään, kun kiusallinen video suosikkiformaatista levisi netissä.

Carpool Karaokessa Corden kyyditsee maailmankuuluja muusikoita ympäri kaupunkia ”kimppakyydillä”. Autokyydin aikana Corden ja tähdet laulavat, rupattelevat ja vitsailevat ja usein jammailevat laulajien oman musiikin tahdissa. Mukana formaatissa on nähty muun muassa George Michael, Katy Perry, Foo Fighters, Christina Aguilera ja Celine Dion.

Kohu Carpool Karaoken ympärillä lehahti, kun Twitterissä julkaistiin reilu viikko sitten video, jolla näkyy, miten hinausauto vetää Cordenin autoa samalla, kun hän kuvaa jaksoa Justin Bieberin kanssa.

Twitter-videota katsottiin nopeasti miljoonia kertoja. Moni raivostui siitä, että Corden oli antanut ymmärtää, että hän ajaa autoa oikeasti, vaikka totuus vaikuttikin olevan toinen.

Video levisi kulovalkean tavoin ja asiasta uutisoitiin lukuisissa kansainvälisissä lehdissä. Cordenia syytettiin valehtelusta ja Carpool Karaoken idean tuomittiin menneen täysin pipariksi paljastuksen myötä.

Tällä viikolla Corden rikkoi hiljaisuuden ja paljasti totuuden Twitter-videon ja Carpool Karaoken takaa. Corden julkaisi Youtubessa videon, jolla hän kertoo, miksi hinausauto veti hänen ja Justin Bieberin autoa.

– Nämä syytökset eivät ole totta. Okei? Puhun tietysti niistä ihmisistä, jotka sanovat, etten aja autoa Carpool Karaoken aikana, Corden aloitti selityksensä.

– Fake news, hän täräytti.

Voit katsoa Corden julkaiseman videon alta!

Cordenin mukaan on totta, ettei hän ajanut autoa Bieberin Carpool Karaoke -jakson kuvauksissa, mutta siihen oli hänen mukaansa hyvä syy.

– Tiedän, että tämä näyttää pahalta. Haluan kuitenkin sanoa nyt, että ajan autoa aina, paitsi silloin, kun me teemme jotain niin, ettei se olisi turvallista.

– Esimerkiksi tanssimme, vaihdamme asua tai minä olen humalassa. Justin Bieberin tapauksessa oli kyse turvallisuudesta ja me ajattelimme, että olisi parasta hinata autoa, Corden selittää.

Juontaja julkaisi videollaan listan niistä julkkiksista, joiden kanssa hän turvautui hinaamiseen. Listalla oli viisi nimeä: Meghan Trainor, Migos, Cardi B, Chance the Rapper ja Justin Bieber. Bieber vieraili sarjassa jo kolmannen kerran ja Cordenin mukaan kahdella aiemmalla kerralla hän ajoi autoa normaalisti.

Corden korostaa videollaan, että on hyvin harvinainen poikkeus, että tuotantotiimi päätyy hinaamaan autoa. Hän kertoikin ajaneensa autoa kaikkien muiden, paitsi listaamansa viiden vieraan kanssa.

– Minä haluan tunnustusta siitä, sillä minä kasvoin paikassa, jossa opetettiin ajamaan aivan toisella puolella tietä, Britanniasta kotoisin oleva juontaja vitsailee.

Suosikkijuontaja muistuttaa videollaan, ettei kaikki televisiossa aina ole sitä, miltä se näyttää.

– Tämä on tv-ohjelma! Kaikki ei ole totta! Me emme nauhoita show’tamme keskiyöllä, vaan nauhoitamme sen viideltä iltapäivällä ja esitämme, että on myöhä, hän jylisi viitaten ohjelmansa myöhäiseen esitysaikaan Yhdysvalloissa.

Alla Meghan Trainorin Carpool Karaoke -jakso, jossa Corden myöntää auton olleen hinauksessa.

41-vuotias Corden on kotoisin Britanniasta ja muuttanut sittemmin Hollywoodin, jossa hän on luonut menestyksekkään uran. Cordenista on tullut muutamassa vuodessa maailmankuulu tähti – osittain Carpool Karaoken ansiosta. Nykyään julkkikset tungeksivat sankoin joukoin hänen huippusuosittuun The Late Late Show -ohjelmaansa, joka kerää valtavia katsojalukuja.

Nuorena Corden asui pikkukaupungissa Englannissa ja oli ylipainoinen, koulukiusattu poika. Hän ei koskaan uskonut lyövänsä läpi Hollywoodissa, sillä Britanniassa hän koki painonsa esteeksi näyttelijän tai tv-juontajan töille.

Carpool Karaoken Corden aloitti vuonna 2015. Sen ensimmäinen vieras oli Mariah Carey ja sittemmin juontajan kimppakyydillä ovat matkustaneet kymmenet muut megatähdet. Sarjan videoita on katsottu Youtubessa satoja miljoonia kertoja.