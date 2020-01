Muistatko vielä heidät? Brad Pittin naishistoria on pitkä ja värikäs: Hollywood-hurmurin romanssit saivat usein tylyn lopun

Brad Pittin naishistoria on varsin värikästä luettavaa. Useita kertoja eri naisia kosinut mies on päässyt kaksi kertaa astelemaan alttarille, mutta loppuelämän onni odottaa vielä löytymistään.

Viime aikoina Hollywoodissa on kohistu yhdestä nimestä ylitse muiden. Näyttelijätähti Brad Pitt on tällä hetkellä ehdolla Oscar-palkintoon elokuvasta Once Upon A Time... In Hollywood (2019), mutta mies on pysytellyt vaatimattomana suurmenestyksestä huolimatta.

Pitt nimittäin nousi äskettäin otsikoihin pidettyään nöyrästi nimikylttiä rinnuksissaan Oscar-ehdokkaiden Oscars Nominees Luncheon -kokoontumistilaisuudessa – ihan siltä varalta, ettei joku olisi häntä tunnistanut.

Ja onpa maailman tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluvan Pittin parisuhdetilannekin jälleen ollut tapetilla. Näyttelijä on pysytellyt toistaiseksi sinkkuna ja yksinhuoltajaisänä, mutta miehen rakkaushistoria on täynnä upeita kaunottaria. Muistatko vielä heidät?

Sinitta heilasteli Pittiä melko pitkään.

Sinitta 1984–1988

Ennen tähteyttä Pitt tapaili yhdysvaltalaisbrittiläistä laulaja Sinittaa. Suhde oli kimurantti ja pari erosi useaan otteeseen neljän vuoden aikana.

Sinitta oli tuohon aikaan iso nimi, ja laulaja vei Pittin tutustumaan musiikkialan kermaan Smash Hits Poll Winners -juhliin 1988. Pian sen jälkeen suhde päättyi lopullisesti.

Brad Pitt ja Robin Givens välttelivät kameroita vuonna 1989.

Robin Givens 1986–1987

Suhde Sinittaan oli vielä lämmin ja aika ajoin voimassa, mutta samaan aikaan Pittin tiedettiin heilastelevan myös Robin Givensin kanssa. Aivan kuin siinä ei olisi ollut jo kerrakseen suhdekiemuroita, oli Givensillä myös samaan aikaan vakavampi suhde toisaalla.

Givens nimittäin seurusteli nyrkkeilijä Mike Tysonin kanssa, jonka hän tapasi vuonna 1986. Givens ja Tyson menivät naimisiin vuonna 1988, mutta liitto kesti vain vuoden verran.

Christina Applegaten ja Brad Pittin suhde kukoisti täydessä loistossaan sen aikaa, kun se kesti.

Christina Applegate 1989

Vaalea näyttelijäkaunotar Christina Applegate oli vuonna 1989 Pulmuset-sarjan myötä suuri tähti. Hän vei Pittin sydämen, mutta särki sen myös säälimättä ja julkisesti. Applegate nimittäin vei Pittin MTV Movie Awards -juhliin, mutta jätti tämän toisen miehen takia kuin nallin kalliolle kesken illan.

Myöhemmin Applegate tähditti muun muassa Apua! Lapsenvahti kuoli - eihän kerrota äidille -elokuvaa (1991).

Brad Pitt ja Jill Schoelen rakastuivat elokuvan kuvauksissa.

Jill Schoelen 1989

Pitt on ollut kova poika rakastumaan kesken elokuvakuvausten, sillä hän tapasi Jill Schoelen kuvatessaan kauhuelokuvaa Cutting Class. Nainen hurmasi Pittin niin, että tämä otti ja kosi häntä hyvin pian tapaamisen jälkeen.

He olivat kolmen kuukauden ajan kihloissa, mutta Schoelen rakastuikin yllättäen toiseen mieheen ja Pitt tuli jälleen jätetyksi. Uusi rakkaus oli syttynyt kuin varkain erään toisen elokuvan ohjaajan kanssa, jonka alaisuudessa Schoelen työskenteli.

E.G. Dailylla ja Brad Pittillä oli lyhyt suhde, joka ei pitkälle kantanut.

E.G. Daily 1989

Menestykseen näyttelijänurallaan pikkuhiljaa noussut Pitt ei jäänyt tuleen makaamaan, vaan heilasteli heti kihlojen kariuduttua poptähti E.G. Dailyn kanssa.

Nainen muistetaan erityisesti ääniroolistaan Ipanat-sarjassa. Lisäksi hänet nähtiin aikansa suosituimpiin kuuluneessa Frendit-sarjassa, jossa hän esitti Phoeben ex-kumppania Leslietä.

Brad Pitt nauroi onnellisena Juliette Lewisin kanssa vuonna 1991.

Juliette Lewis 1989–1993

27-vuotiaana Pitt rakastui näyttelijä-muusikko Juliette Lewisiin, joka oli tuohon aikaan vasta 17-vuotias. Lewis tunnettiin Liian nuori teloitettavaksi -elokuvan tähtenä (1991).

Nainen muisteli Cosmopolitanin mukaan suhdetta vuonna 2010.

– Se hämmästyttää minua, että ihmisiä kiinnostaa edelleen, että olimme yhdessä neljän vuoden ajan. Olin ihan teini silloin. Siitä on ikuisuus aikaa. Olin silloin lukiossa ja se oli mahtava, rakastava suhde hauskan ja fiksun kundin kanssa. Sitten se loppui ja hänestä tuli uskomattoman kuuluisa, Lewis on muistellut suhdetta.

Thelma ja Louise -elokuvassa Pitt ja Davis esittivät rakastavaisia.

Geena Davis 1992

Rooli Thelma ja Louise -elokuvassa teki Pittistä ensimmäistä kertaa tunnetun supertähden. Vuonna 1991 ilmestynyt elokuva teki kuilun Pittin ja hänen silloisen tyttöystävänsä, lukioikäisen Lewisin välille.

Huhujen mukaan osasyy suhteen kariutumiseen oli myös Thelma ja Louise -elokuvassa Thelmaa näytellyt Geena Davis. Pittin silloisen kämppäkaverin Jason Priestlyn mukaan Pittillä ja Davisilla oli lyhyt mutta kiihkeä kohtaaminen myös tosielämässä.

Davis on arvostanut myös suomalaiskomeutta, sillä Pittin jälkeen nainen tapasi ohjaaja Renny Harlinin ja meni hänen kanssaan naimisiin. Davis ja Harlin olivat yhdessä vuosina 1993–1998.

Thandie Newton ja Brad Pitt välttelivät kameroita niin, ettei parista tahdo löytyä edes yhteiskuvia.

Thandie Newton 1994

Lyhyt ja vakan alla pidetty suhde Pittillä oli myös näyttelijä Thandie Newtonin kanssa. Kaksikko kohtasi toisensa, yllätys yllätys, elokuvan kuvauksissa.

Kyseessä oli Veren vangit -elokuva, joka ilmestyi vuonna 1994. Suhde oli lyhyt ja päättyi ilman draamaa. Myöhemmin Newton on tähdittänyt useita elokuvia ja sarjoja, kuten Vaarallinen tehtävä II -elokuvaa ja Teho-osastoa. Hänen kerrotaan olevan Pittin kanssa edelleen hyviä ystäviä.

Brad Pitt oli umpirakastunut Gwyneth Paltrow’hun, mutta suhde ei kestänyt.

Gwyneth Paltrow 1994–1997

Tämän rakkaussuhteen moni muistaa, sillä Gwyneth Paltrow ja Pitt olivat aikansa seuratuimpia Hollywood-pareja. He kohtasivat toisensa elokuvan Se7en-kuvauksissa. Rakkaus roihahti liekkeihin, ja Pitt kosi Paltrow’ta kaksi vuotta ensikohtaamisen jälkeen.

Suhde oli täynnä lämpöä ja rakkautta. Golden Globe -puheessaan Pitt kehui Paltrow’ta enkelikseen ja elämänsä rakkaudeksi. Kihlaus kuitenkin purettiin vain seitsemän kuukautta kosinnan jälkeen.

– Todellakin rakastuin häneen. Hän oli niin upea ja herttainen. Hänhän oli Brad Pitt! Minun isäni oli järkyttynyt, kun erosimme. Olin niin lapsi, vain 22-vuotias, kun tapasimme. Minulla kesti 40-vuotiaaksi asti, ennen kuin osasin katsoa maailmaa oman napani ulkopuolelta. Et pysty tekemään päätöksiä ollessasi 22-vuotias. En ollut valmis, ja hän oli liian hyvä minulle, Paltrow on kertonut.

Jennifer Aniston oli ensimmäinen nainen, jonka kanssa Brad Pitt avioitui.

Jennifer Aniston 1998–2004

Myös Jennifer Anistonista ja Pittistä tuli heti Hollywoodin kuvatuimpiin ja seuratuimpiin kuuluva pari. Kaksikon agentit sopivat heille sokkotreffit, ja se olikin sitten menoa.

Kahden vuoden intensiivisen treffailun jälkeen Pitt ja Aniston kihlautuivat ja alkoivat suunnitella hulppeita häitään. Avioliitto solmittiin Malibussa 2001, ja luksusjuhlien hintalapuksi nousi miljoona dollaria.

Kaikki sujuikin kuin unelma aina vuoteen 2004 asti, jolloin Pitt tapasi kuuluisin seurauksin Angelina Jolien Mr & Mrs Smith -elokuvan kuvauksissa. Pittin oman lausunnon mukaan mitään ei tapahtunut vielä silloin, mutta kumpikaan heistä ei voinut kieltää tunteitaan toisiaan kohtaan.

Kansa kuohahti, kun Pittin ja Anistonin erosta ilmoitettiin 2005.

Liitto Angelina Jolien kanssa on Pittin viimeisin pitkä suhde.

Angelina Jolie 2004–2016

Tähän mennessä pisin suhde Pittillä on ollut Jolien kanssa, sillä toisiinsa palavasti rakastunut pari piti yhtä 12 vuoden ajan. Avioliitto oli Pittin toinen, mutta se solmittiin vasta 2014. Yhteisiä lapsia parilla on kuusi.

Pittin pitkäkestoisin rakkaus päättyi karusti, kun Jolie jätti avioerohakemuksen syyskuussa 2016.

Tällä hetkellä Pitt elää tiettävästi mukavaa sinkkuelämää, vaikka hänet onkin ehditty yhdistää viime vuosien aikana niin Kate Hudsoniin, Ella Purnelliin, Sienna Milleriin ja huippuyliopiston professoriin Neri Oxmaniin.

Eikä pidä unohtaa fanien ihastuneita huokaisuja, kun Pitt ja Aniston kohtasivat toisensa lämpimästi SAG-gaalassa. Tunteikas tapaaminen tallentui kuvaajien kameroihin. Twitterissä väitettiin heti, että Pitt katsoi Anistonia kuvissa yhtä rakastuneena kuin vuonna 2000, kun pari avioitui.

Nähtäväksi jää mihin yhden tämän hetken kuumimman Hollywood-tähden katse tulevina vuosina kiinnittyy.

Lähteet: Cosmopolitan, Insider