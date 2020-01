Tunnetun rocktähden salaperäisestä katoamisesta 25 vuotta – jäljelle jäi vain hylätty auto: selviääkö mysteeri koskaan?

Richey Edwards oli kadotessaan 27-vuotias. Kitaristin kohtalo on yhä täysi mysteeri.

Kitaristi Richey Edwardsin omaiset toivovat saavansa viimeinkin selvyden rokkarin kohtalosta.

Brittiläisen Manic Street Preachers -yhtyeen kitaristi Richey Edwards, 27, katosi 1. helmikuuta 1995. Jäljelle jäi vain hylätty auto.

Edwards oli katoamispäivänään ajanut Lontoosta Cardiffiin, mutta hänen autonsa löytyi hylättynä Severn Bridgen lähettyviltä.

Vieläkään ei tiedetä tarkalleen, mitä tapahtui. Monet uskovat Edwardsin hypänneen sillalta, mutta miestä ei ole löytynyt elävänä eikä kuolleena.

Edwardsin katoamista pidetään yhtenä musiikkimaailman oudoimmista. Kitaristin katoamispäivän tapahtumia on tutkittu lukuisia kertoja ja Edwardsin perhe on toistuvasti pyytäneet vihjeitä miehen mahdollisesta olinpaikasta, tai pikemminkin hänen ruumiinsa mahdollisesta olinpaikasta.

Kitaristin äiti Sherry ja sisko Rachel antoivat 2018 haastattelun Left Behind -tv-ohjelmalle, jossa he kertoivat saaneensa ensimmäisen varteenotettavan vihjeen vuosikausiin poikansa katoamiseen liittyen.

Uusi vihje laittoi katoamispäivän tapahtumat täysin uusiksi. Toisin kuin aikaisemmin on luultu, Edwards ei ollutkaan noin kello kolmen aikaan iltapäivällä sillalla, vaan aamuyöllä.

– Poliisit kertoivat meille, että Richard ajoi sillan yli 14.55. Sama aika oli myös tietullissa. Uskoimme, että hän oli kirjautunut lontoolaiseen hotelliin kahdeksan tuntia aikaisemmin, rocktähden sisko Rachel Edwards sanoi ohjelmassa.

– Nyt on saatu selville, että tietullin kirjaama aika olikin 2.55 aamuyöllä, hän kertoi tv-ohjelmassa.

Edwardsin liikkeistä viimeisen 12 tunnin ajan ei ole mitään tietoa. Hänen isänsä menehtyi vuonna 2013 ja äiti vuonna 2018. He eivät koskaan saaneet tietää poikansa kohtaloa.

Independent-lehti kertoo, että toistaiseksi vihje ei ole auttanut selvittämään mysteeriä.

Yhtyeen piti lähteä kiertueelle

Radiotoimittaja Steve Lamacq ja Edwardsin katoamista tutkinut kirjailija Sara Hawys Edwards kertovat Independentille Manic Street Preachers -yhtyeen olleen kovassa nosteessa Edwardsin katoamisen aikoihin.

Siksi kitaristin katoaminen yhtyeen läpimurron kynnyksellä vaikuttaa heistä entistä oudommalta, sillä Edwards janosi menestystä ja julkisuutta.

Lamacq muistelee Independentin haastattelussa Edwardsin uran alkuaikoja ja iltaa, jolloin hän haastatteli kitaristia keikan jälkeen takahuoneessa. Yllättäen kesken haastattelun Edwards oli ottanut esille partakoneenterän ja viiltänyt käsivarteensa tekstin ”4 REAL”. Tempaus herätti paljon huomiota musiikkipiireissä.

– Käsi oli kauttaaltaan veren peitossa, joten en tiennyt mitä hän kirjoitti. Se selvisi minulle vasta seuraavana päivänä, Lamacq muistelee.

Independent kuvailee Edwardsin kärsineen syömishäiriöstä ja joutuneen vieroitukseen alkoholiriippuvuuden takia. Haastatteluissa Edwards puhui yksinäisyydestään ja siitä, kuinka hänet oli tuomittu elämään yksin.

1. helmikuuta 1995, Edwardsin katoamispäivänä, kitaristin ja yhtyeen laulajan James Dean Bradfieldin piti lentää Yhdysvaltoihin promokiertueelle. Independentin mukaan Edwards oli nostanut ennen reissua noin 3300 euroa käteistä.

Manic Street Preachersin laulaja James Dean Bradfield.

Hän yöpyi Bayswater Roadilla sijaitsevassa Embassy Hotelissa ja kirjautui hotellista noin seitsemän aikaan aamulla. Edwardsilla oli lehtitietojen mukaan mukanaan avaimet, lompakko ja passi.

Sitten Edwards katosi lähes jälkiä jättämättä.

– Olin 24-vuotias kun näin veljeni edellisen kerran. Melkein samanikäinen kuin äitini, kun hän menetti poikansa, kitaristin sisko Rachel Edwards sanoi Withdrawn Traces -kirjassa, jossa tutkittiin Edwardsin viimeisiä hetkiä.

Oliko Goalla nähty mies Richey Edwards?

Edwardsista on katoamisen jälkeen tihkunut silminnäkijähavaintoja ympäri maailmaa, mutta niitä ei ole pystytty varmistamaan todeksi. Edwardsin uskotaan viettäneen viimeisen iltansa Vivian-nimisen naisen kanssa, mutta naista ei ole löydetty.

Vuoden 1996 lopulla Edwardsista tehtiin havainto Goalla. Hänen kerrottiin käyttävän nykyään nimeä Rick. Fanit ilmoittivat nähneensä rokkarin Kanarian saarilla 1998. Fanit olivat näkevinään hänet paikallisessa baarissa.

– Olet Richey Manic Street Preachersista! eräs fani oli huudahtanut miehen nähdessään.

Pubin henkilökunta kertoi tuolloin brittilehdille Edwardsiksi luullun miehen lähteneen juoksemaan pakoon.

Hänet julistettiin kuolleeksi marraskuussa 2008.

– Ihmiset lukivat lehtijuttuja Richeysta, yrittivät ymmärtää mitä tapahtui. He näkivät perheen tuskan. On hirvittävää olla tietämättä, sen kanssa on vaikea elää, kadonneiden perheiden kanssa työskentelevä Jo Youle sanoo Independentille.

Kirjailija Sara Hawys Edwards sanoo lehdelle pitävänsä mahdollisena, että Edwards lavasti kuolemansa ja katosi omasta tahdostaan. Hän sanoo Edwardsin olleen hyvin kiinnostunut sedästään, joka oli kadonnut kymmeneksi vuodeksi.

– On hyvin mahdollista, että hän oli Goalla. On mahdollista, että hän teki samoin kuin setänsä ja aikoi palata 10 vuoden jälkeen. Kuka tietää mitä on tapahtunut, Hawys Edwards sanoo.

– Ehkä hän aikoi tulla takaisin, mutta ei ole voinut palata. Kun kyse on näin erikoisesta tapauksesta, niin kaikki mahdollisuudet tulee huomioida.