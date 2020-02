Suomalaiskirjailija Max Seeck, 35, aloitti uransa vasta viisi vuotta sitten – nyt miehen romaanista on tekeillä Hollywood-sarja

Suomalaiskirjailija Max Seeckin uutuustrilleristä muokataan parhaillaan tv-sarjaa Hollywoodissa.

– Tästä kirjasta tuli ensimmäisen kerran sellainen tunne, että tästä voisi tulla jotain isoa, kirjailija Max Seeck, 35, sanoo Kalifornian auringossa.

Kirjailijan romaania Uskollinen lukija ollaan muokkaamassa tv-sarjaksi The Witch Hunter (Noidanmetsästäjä). Uskollinen lukija on tällä hetkellä Suomen kuudenneksi myydyin kirja.

Seeck on Los Angelesissa tapaamassa yhteistyökumppaneitaan tuotantoyhtiö Stampede Venturesissa.

– Kyseessä on Warner Brosin ex-toimitusjohtaja Greg Silvermanin kaksi vuotta sitten perustama yritys. Hän on tehnyt isoja leffoja, kuten Interstellar ja etsii aktiivisesti tv-sisältöjä. He lukivat tuotantoyhtiössä kirjan käännöksen ja tykkäsivät siitä niin paljon, että halusivat optioida sen, Seeck taustoittaa.

Tuotantotiimi halusi kuulla kirjailijan näkemykset tarinan yksityiskohdista. Pari tuntia kestäneessä kokouksessa oli neljä henkeä – kolme naista ja yksi mies, kaikki Maxin ikäluokkaa.

– Käytiin luovaa puolta läpi. He etsivät käsikirjoittajia ja muuta. Prosessi on vasta alussa ja paljon voi tapahtua matkan varrella, mutta rattaat pyörivät.

Uskollinen lukija on nordic noir -henkinen kertomus menestysdekkaristista, jonka kirjoja sarjamurhaaja alkaa kopioida.

– Se on myös psykologinen tutkimusmatka päähenkilöön, joka ei ole henkisesti ihan tasapainoinen,vaan hänellä on jonkin asteinen skitsofrenia, kirjailija lisää.

Max Seeck aloitti uransa kirjailijana vasta viisi vuotta sitten. Maailmanvalloitus on tapahtunut nopeasti.

Vielä ei tiedetä, kuinka pitkä sarjasta tulee.

– Se varmaan riippuu siitä, millä alustalla se julkaistaan. Ensisijaisesti haetaan Netflix- tai HBO-levitystä. Ne varmaan määrittävät, kuinka pitkä siitä tulee.

Sarja filmattaisiin todennäköisesti Suomessa.

– Kyllä varmasti kaikilla on tahtotila kuvata Helsingissä, kun se kuitenkin sijoittuu sinne. Sitä on mielestäni turha yrittää lokalisoida minnekään muualle, Max miettii.

Suomalaiskirjailija tuli hyvin juttuun amerikkalaisen tv-tiimin kanssa.

– Kun kyseessä on luova palaveri, he kysyivät kirjailijan näkemystä eri asioista. Tarkentavaa tutkimusta siitä, mitä olen tarkoittanut eri asioista.

Hän tietää, että suunnitelmat voivat peruuntua.

– Samppanjapullot eivät poksahtele, ennen kuin Netflix on auki ja sarja tulee tuutista. Olen jo nyt ollut mukana projekteissa, jotka ovat kaatuneet loppumetreillä. Kun joku pistää rahahanat kiinni, se on siinä, dekkaristi kuittaa.

Seeck istuu viihdeväen suosimassa katukahvilassa West Hollywoodissa. Hän näyttää tässä joukossa enemmän liikemieheltä kuin taiteilijalta. Seeck puhuu konstailemattomasti ja selkokielellä.

– En koe olevani taiteilija siinä varsinaisessa merkityksessä. Lähtökohtani ovat kuitenkin aika kaupalliset. Haluan tehdä kirjoja, joita ihmiset ostavat, hän luonnehtii.

Kirjailijanuraa on kestänyt viitisen vuotta.

– Olen kirjoittanut kirjoittamisen ilosta, mutta tavoite on ollut koko ajan kaupallinen. Siksi olen miettinyt, miten kirjoja kannattaa markkinoida. Olen tiedostanut, että jotta pääsee näin pitkälle, pitää olla agentti, hyvä kustantaja ja muuta, hän toteaa.

Uskollista lukijaa käännetään monelle kielelle.

Dekkaristi onkin liikkeellä ammattilaisvoimin. Esikoiskirja Hammurabin enkeleiden ilmestyttyä Seeckiin otti yhteyttä kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck, joka on siitä saakka edustanut häntä. Ahlbäckillä on toimisto Hollywoodissa, ja sitä kautta kirjailijalle järjestyi myös Hollywood-agentti, ruotsalaistaustainen Gudrun Giddings. Kustannustoimittajanaan miehellä on Tammen Petra Maisonen, jonka kanssa ideoidaan ja otetaan välillä tulisesti yhteenkin. Ilman näitä voimanaisia maailmanvalloitus ei olisi onnistunut.

Uskollista lukijaa ollaan parhaillaan kääntämässä 35 kielelle. Englantilaisia versioita tulee kaksi – yksi britti- ja toinen amerikanenglannilla. Yhdysvalloissa kirja tulee markkinoille syksyllä.

Max Seeck kasvoi boheemissa perheessä Helsingissä. Äiti Riitta Nelimarkka-Seeck on tunnettu ryijytaiteilija ja isä Jaakko Seeck taiteiden renessanssimies. Maxilla on myös kaksi vanhempaa veljeä. Perheen sukunimi juontaa juurensa alunperin Saksasta.

– Me kaikki pojat kuulutaan saksalaiseen seurakuntaan. Se on muinaisjäänne sukunimen puolelta. Tein riparin siellä ja sain uusia kavereita. Sitten menin Saksalaiseen kouluun lukioon. Mulla oli saksalainen tyttöystäväkin. Nuorelle miehelle kieli tarttui aika nopeasti, Seeck selittää.

Hän opiskeli kaupallista alaa Virossa ja Sveitsissä, toimi markkinointialalla ja oli pankissakin töissä. Jotain jäi kuitenkin puuttumaan.

– Kyllä se on ollut tarinan kerronnan palo ja halu, mikä on aina ollut, Seeck myöntää.

Kirjailijalla on kurinalainen rutiini. Tekstiä pitää syntyä päivittäin lehtijutun verran. Puolet ajasta menee tutkimustyöhön. Kirjailijan vuodenkierto on kuin maanviljelijällä. Ensin tuotetaan sato, jonka jälkeen se korjataan ja myydään. Seeck kirjoittaa aina vuoden ensimmäisen puoliskon.

– En niinkään odota inspiraatiota. Mulla tulee kirja vuodessa ja käytännössä kirjoitan sen aina viidessä kuukaudessa. Se tarkoittaa, että sinä aikana minulla on tietty merkkimäärä, mikä pitää päivässä kirjoittaa, 3 000–6 000 merkkiä, Seeck kuvailee työtahtiaan.

Loppuvuosi mene kirjan markkinoinnissa.

Kun Max Seeck kirjoittaa, hän ei odottele inspiraatiota. Hollywoodissa hänellä on monta rautaa tulessa.

Hollywoodissa sanotaan, että yhden yön tähteyden takana on monta vuotta kovaa työtä. Ennen Stampeden diiliä suomalaiskirjailijakin ravasi filmikaupungissa kerran, pari vuodessa kaikessa hiljaisuudessa. Nytkin hänellä on monta rautaa tulessa.

– Mullahan on hirveästi erilaisia visioita ja käsikirjoituksia. Olen työstänyt niitä ja tyrkytän niitä täällä. Mulla on kaikennäköistä pöytälaatikossa, Seeck kertoo arvoituksellisesti.

Kirjalijalla on resepti sille, että kirjasta tulisi bestseller. Henkilöhahmot ovat siinä oleellinen osa.

– Ne ovat uskottavia, rosoisia ja niihin on helppo samaistua. Heillä on salaisuuksia, pelkoja ja ongelmia, kuten lukijalla. Se on minusta tärkeää. Ei kukaan jaksa lukea sellaista muovisankaria, joka vaan menee ja ampuu.

Toinen tärkeä asia on juoni.

– Hyvän juonen keksiminen on vaikeinta. Että siitä saa vetävän, nerokkaan, yllättävän ja uskottavan. Joidenkin mielestä dekkarit eivät ole oikeaa kirjallisuutta. Mulla on sellainen fiilis, että joku kaunokirjallisuuden katkelma elämästä ei juonellisesti vaadi yhtä paljon, Seeck toteaa.

Kolmas pointti on mukaansatempaava kirjoitustyyli.

– Lyhyitä lukuja ja cliffhangereitä, jotka koukuttavat. Niistä on muodostunut tunnusmerkkini.

Tällä hetkellä Seeck kirjoittaa Uskollisen lukijan jatko-osaa. Ura ja elämä hymyilevät.

– Tällä hetkellä menee aika hyvin, menestyskirjailija summaa tyytyväisenä.