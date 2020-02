Krista Siegfrids tapasi syksyllä hollantilaisen Rutgerin ja rakastui päätä pahkaa – muuttaa nyt uuden elämän perässä Amsterdamiin

Juuri nyt

Umpirakastunut Krista Siegfrids muuttaa vain muutaman kuukauden seurustelun jälkeen miesystävänsä Rutgerin luo Hollantiin.

Noin kaksi ja puoli tuntia. Sen verran on lentomatkana etäisyys laulaja Krista Siegfridsin, 34, ja hänen uuden miesystävänsä ”Mr. Amsterdamin” välillä. Krista on leikkisästi antanut miesystävälleen Rutgerille, 37, lempinimen tämän kotikaupungin mukaan.

Amsterdamin ja Helsingin väliä Krista on tottunut viime kuukaudet ravaamaan tiuhaan tahtiin. Pian siihen tulee loppu, sillä Krista muuttaa rakkaansa luo Amsterdamin keskustaan pysyvästi maaliskuussa Uuden Musiikin Kilpailun jälkeen.

– Lähetin jo osan tavaroistani Amsterdamiin ja lähetän jatkuvasti lisää. Tulen jatkossakin olemaan Suomessa paljon, sillä minulla on täällä runsaasti mahtavia työjuttuja, onnellinen Krista sanoo.

Miehen lisäksi Amsterdamissa Kristaa odottaa hänen oma polkupyöränsä, jolla hän on jo tottunut puikkelehtimaan pitkin vilkkaan kaupungin katuja.

– Samalla, kun rakastuin Rutgeriin, rakastuin myös Amsterdamiin. Kaupunki on kansainvälinen, täynnä elämää ja tuntuu, että siellä tapahtuu jatkuvasti.

Krista rakastui silmittömästi hollantilaiseen mieheen, vaikka ei etsinyt elämäänsä uutta rakkautta.

Amsterdamissa rakastavaiset viettävät aikaa muun muassa kaupungin ravintoloissa, jokilaivoilla, museoissa ja ystäviensä kanssa.

– Kaikki terassit ovat lämmitettyjä ja niillä on ihana istua viettämässä iltaa tarkkaillen kaupungin sykettä.

Krista kertoo pyytäneensä Rutgeria puhumaan hänelle hollantia, jotta kieli tulisi entistä tutummaksi.

– Ihanaa saada oppia uusi kieli. Heti, kun on vähän rauhallisempi hetki, aion palkata itselleni hollannin kielen opettajan.

Krista uskoo solahtavansa kansainvälisen kaupungin asukkaaksi hetkessä.

– On ihanaa, että Amsterdamissa minua kohtaan ei ole minkäänlaisia ennakkoluuloja. Kukaan ei tiedä, kuka minä olen, joten olen saanut olla rennosti ja tutustua ihmisiin.

Muuttopäätöstä tehtäessä Kristaa kannustivat hänen rakkaan isänsä sanat. Isä kuoli yllättäen sydäninfarktiin, kun Krista oli 15-vuotias.

– Isäni aina sanoi meille lapsille: ”Älkää hankkiko lapsia liian aikaisin, vaan matkustakaa, sillä teidän pitää nähdä maailmaa. Ja jos vain on mahdollisuus, yrittäkää myös asua jossain muualla kuin Suomessa, jotta opitte arvostamaan eri kulttuureja ja myös Suomea samalla.”

Krista on toiminut UMK-kilpailun juontajana jo useamman vuoden ajan.

Krista erosi maaliskuussa 2019 radiojuontaja Janne Grönroosista. Pariskunta oli naimisissa kaksi vuotta, mutta yhteisiä vuosia kertyi 14. Eron jälkeen Krista ei uskonut tapaavansa pian uutta kumppania. Eikä hän koskaan sellaista etsinytkään.

– En odottanut, että tapaisin hollantilaismiehen, joka vie minulta täysin jalat alta. Rakkaudelle ei voi sanoa ”ei” ihan vaan sen takia, ettei ole sopiva aika.

– Kun tapasimme, kuului vaan: ”klik!”

Samaa kuuluisaa lausahdusta käytti aikoinaan kuningas Kaarle Kustaa kuvaillessaan hänen ja kuningatar Silvian ensitapaamista Münchenin olympialaisissa.

Miehen komeus häikäisi Kristan välittömästi.

– Sitten paljastui, että hän oli myös supermahtava tyyppi. En kuitenkaan ajatellut asiaa sen enempää, Krista kertaa kaksikon tapaamista.

Mies sen sijaan tiesi heti, mitä tahtoi.

– Hän halusi minut saman tien. Hän oli määrätietoinen ja ilmoitti heti, että hän tahtoo minut omakseen.

– Se oli ihanaa, sillä en jaksanut alkaa leikkiä mitään leikkejä. Joko pannaan kaikki peliin tai sitten ei mitään.

Kun Rutger ystävineen tuli Suomeen marraskuussa, Krista pakotti koko porukan saunan jälkeen uimaan hyiseen mereen vetoamalla suomalaiseen perinteeseen.

Krista ja Rutger tapasivat ensimmäistä kertaa joitain kuukausia sitten yhteisten ystäviensä kautta Amsterdamissa. Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjänä työskentelevää Rutgeria ja Kristaa yhdistää samanlainen aktiivinen elämäntyyli, jossa muun muassa molempien urat ja laaja ystäväpiiri ovat keskiössä.

– Hän on hurmaava, sosiaalinen ja rento, Krista luonnehtii uutta rakastaan.

– Ihmettelin aluksi, miksi hänen seurassaan on niin helppoa ja tuttua olla, kunnes tajusin, että hän on kuin sekoitus isääni ja veljiäni.

Samaan ystäväporukkaan kuuluu myös miehen entinen naisystävä, jonka kanssa miehellä oli kymmenen vuoden suhde. Pari erosi jo yli viisi vuotta sitten. Krista uskookin samankaltaisen parisuhdetaustan yhdistävän heitä.

– Heillä oli vähän samanlainen keissi kuin minulla, että toinen halusi satsata enemmän uraansa.

Intohimoinen suhtautuminen uraan on yksi suurimmista Kristaa ja Rutgeria yhdistävistä asioista.

– Urani on aina ollut minulle ykkössijalla ja ura on ainakin aiemmin mennyt parisuhteeni edelle. Se on ollut ikävää, kun on ollut kumppani, joka ei ole siitä pitänyt.

– Me ymmärrämme Rutgerin kanssa toisiamme ja pystymme tukemaan toisiamme tässä asiassa.

Kristalla ei ole kiire perustaa perhettä. Hän muistelee edesmenneen isänsä sanoja, joka aina kannusti matkustamaan ja nauttimaan elämästä.

Aiemmin Krista koki painostusta myös perheenperustamiseen, minkä hän on kokenut ärsyttävänä.

– Perhe kuuluu kyllä haaveisiini, mutta tahtoisin perustaa perheen omilla ehdoillani ja omalla tavallani. Uskon, että voin luoda sekä uraa että saada perheen samaan aikaan.

Krista kertoo puhuneensa aiheesta runsaasti hyvän ystävänsä, ruotsalaisen euroviisuvoittaja Charlotte Perrellin kanssa.

– Charlotte lähti vain muutama päivä lapsensa syntymän jälkeen kiertueelle. Kiertue meni mainiosti, koska synnytys oli sujunut hyvin, Krista muistelee kiertuetta, jolla laulajat olivat yhdessä.

– Charlotte näytti ihanalta ja lauloi lavalla biisiään: Take Me To Your Heaven ja sitten hän kävi välillä takahuoneessa imettämässä. Silloin ajattelin, että minä tahdon olla juuri tuollainen kuin Charlotte!

Krista keskeyttää pulppuavan puhetulvansa ja lisää naurahtaen:

– Lapset saavat nyt odottaa, koska me vasta tapasimme.

Krista toteaa hänen ja Rutgerin luonteiden täydentävän hyvin toisiaan. Siinä missä Krista on energinen pää pilvissä pomppija, Rutger on järjen ääni, jonka jalat pysyvät tiukasti maassa.

Törmäyskurssejakin kahden eri kulttuurissa kasvaneen välillä on jo ollut. Aluksi Kristan oli vaikea suhtautua Rutgerin ylenpalttiseen rehellisyyteen ja siihen, että tämä sanoo aina suoraan, mitä ajattelee.

– Aluksi ajattelin, että vau, tuo on vähän epäkohteliasta. Hän vastasi, ettei ole epäkohtelias, vaan amsterdamilainen.

Samaa Krista kertoo kuulleensa useita kertoja miehen hollantilaisilta ystäviltä.

– Itse ajattelen, että aina ei tarvitse kertoa omaa mielipidettään ihan niin suoraan. Varsinkin, jos en ole edes kysynyt sitä, Krista nauraa.

Kerran liikarehellisyys todella sai Kristan kupin nurin. Se tapahtui, kun Rutger oli kylässä Kristan luona Helsingissä ja ihmetteli keittiössä olleita muumimukeja, sillä tämä ei ollut koskaan kuullutkaan muumeista.

– Hän haukkui mukeja rumiksi ja tahtoi heittää ne roskiin, sillä hänen mielestään ne olivat vain mukeja, joissa oli rumia sarjakuvahahmojen kuvia. Hänen mielestään aikuiset eivät voineet juoda sellaisista mukeista. Siitä minä tulistuin ja sanoin, että mitä helvettiä, et sinä voi noin sanoa, Krista kertoo nyt tilanteelle nauraen.

Salamarakkaus vie Kristan Hollantiin, johon hän muuttaa miehensä perässä.

Lopulta hän selitti Rutgerille juurta jaksaen, mitä muumit suomalaisille merkitsevät ja kuinka kyseiset mukit ovat arvokkaita. Muutoin Krista toteaa pariskunnan elävän sulassa sovussa ja muumimukiepisodi onkin heidän seurusteluhistoriansa pahin selkkaus.

– Pidän siitä, että hän osaa antaa minulle vastusta, etten minä yksin vain määrää kaikesta. Hänen kanssaan on mahdotonta riidellä oikeasti, koska tilanteet aina päättyvät siihen, että me vain nauramme koko asialle.

– Olen itse temperamenttinen ja tulistun nopeasti, mutta jos hän ei lähde mukaan siihen, en minä voi yksin riidellä.

Vahvassa rakkaushuumassa elävä Krista ei ole aina kaikkien hänen läheistensä mieleen.

– Olen ihan hirveä rakastuneena, koska nyt minulla on vielä enemmän energiaa. Ystäväni ja perheeni sanovat, ettei kanssani voi jutella, koska olen kuin mikäkin rakastunut teini.

– En myöskään pysty keskittymään töihini, koska ajattelen häntä koko ajan. Mutta on se silti aika ihana tunne.

Talent-tuomarina olo opetti suorapuheisuutta

Sunnuntaina MTV3-kanavalla alkaa Talent Suomi -tv-ohjelma, jossa Krista Siegfrids on tuomarina yhdessä Jorma Uotisen, Hannu-Pekka ”HP” Parviaisen ja Ernest Lawsonin kanssa. Kykyjenetsintäkilpailun suorat lähetykset alkavat maaliskuussa.

Krista kertoo nyt jo kuvattujen jaksojen teon olleen hurjan hauskaa, sillä esitykset olivat viihdyttäviä ja monipuolisia. Tuomaristo ei koskaan tiennyt, millainen esitys lavalla seuraavaksi nähdään.

– Taso oli todella kova. Tuotantoyhtiö oli tehnyt suuren taustatyön, sillä paikalle oli houkuteltu huippulahjakkuuksia. Ihmisiä, jotka esiintyvät jo Jenkeissä ja työskentelevät maailman huipulla, Krista kertoo.

Krista juontaa Talent Suomi -ohjelmaa yhdessä Ernest Lawsonin ja Jorma Uotisen kanssa.

Aina lavalla nähty esitys ei vakuuttanut Kristaa ja silloin hänen oli sanottava suoraan mielipiteensä.

– Minun on hirveän vaikea sanoa ei. Varsinkin kun ihmiset tekivät parhaansa ja uskalsivat astua lavalle. Yritin antaa rakentavaa palautetta siten, että ihmiset jatkaisivat tekemistään ja voisivat parantaa sitä ja tulla uusiksi testaamaan kykyjään muutaman vuoden päästä.

Krista kokee, että muut tuomarit olivat häntä etevämpiä kritiikin antamisessa.

– Jorma on sanataituri, joten oli ihanaa kuunnella, kun hän antoi palautetta.

Talent Suomi alkaa MTV3-kanavalla sunnuntaina 2.2. klo 19.30

Tuotetiedot: Sininen uimapuku toppina, Filippa K, valkoinen mekko Michael Kors, Farkkutakki ja farkut Bik Bok, kengät Steve Madden, korvakorut Cailap.