Eini, 59, muistelee avioliittonsa alkutaivalta – kihlat solmittiin vain kaksi kuukautta ensikohtaamisen jälkeen: ”Meillä on järisyttävä rakkaustarina”

Kestosuosikki Eini, 59, on uransa huipulla. Se näkyy nyt monin tavoin. Marraskuussa Eini palkittiin Kullervo Linna -palkinnolla, kevään mittaan hän on mukana kahdessa tv-ohjelmassa ja keikkoja riittää.

– Kun palkinto tuli alan sisältä, se tuntui todella hyvältä. Niin hyvältä, että sen vaikutus sisimpääni oikein yllätti, Eini myöntää.

– Kyseessä on ensimmäinen virallinen tunnustus yli 40 vuotta jatkuneesta elämäntyöstäni. Hienoa on ollut sekin, että keikoilla on ollut aina väkeä. Olen kiitollinen, ettei ole tarvinnut laulaa pelkille seinille.

Ura sai räjähtävän alun vuonna 1978 Baccara-duon jättihitin suomalaisversiolla Yes Sir, alkaa polttaa.

– Yksi biisi mullisti nuoren tytön elämäni. Olen onnellinen, että sain laulaakseni niin valtavan megahitin.

Silloin ei voinut tietää, että kyseinen laulu elää vielä vuosikymmenten jälkeenkin kuten on käynyt. Suosio näkyy nyt myös kiireisenä keväänä. Kahden tv-ohjelman lisäksi Eini äänittää seuraavaa albumiaan ja miettii, miten juhlistaisi syyskuisia 60-vuotispäiviään.

Koko ikänsä esiintynyt laulaja otti nelikymppisenä uransa ohjat omiin käsiinsä.

– Uskalsin sanoa, mitä halusin tehdä. Sitä ennen tein kiltteyttäni mitä haluttiin, vaikka olin monta kertaa surullinen, koska ei tuntunut hyvältä. Nyt jos jokin ei onnistu, sekään ei haittaa, koska se on ollut oma valintani, Eini perustelee.

Ympäristö ei voinut kuin ihmetellä.

– Sinussahan alkaa olla potkua, olet muuttunut. Alussa sain kuulla tuollaisia kommentteja, mutta muutokset kannattivat. Minusta tuli esiin se oikea Eini, artisti arvioi.

Hyvin sujuvien työasioiden lisäksi vauhdikkaan naisen muussakin elämässä on tapahtunut päättyneen vuoden aikana isoja muutoksia. Esikoistytär avioitui kesällä ja parikymppinen kuopus muutti vanhempien luota. Poika asui talon alakerrassa, vanhemmat yläkerrassa.

– Hän hoiti omat asiansa kuten pyykkinsä, vaikka kävikin välillä meillä yläkerrassa jääkaapilla.

Asunnon oli tarkoitus olla loppuelämän koti, mutta Einin mieli muuttui.

– Aloin haluta yhdessä tasossa olevaa, aikuisten kotia. Mies oli ehdottomasti vastaan.

Eini tietysti tiesi, mistä naruista vedellä, että puolisokin innostui muutosta. Uudessa kodissa Espoossa on nyt asuttu puolisen vuotta.

– Vaati totuttelua, että jääkaappia ei enää tarvitsekaan täyttää täpötäyteen. Olen huolehtija ja höösääjä, mutta on hyvä seurata, miten poika selviää omillaan. Olen opetellut, etten soittele perään.

Eini nähtiin syksyllä myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa parinaan tanssija Sami Helenius.

Sisustamista rakastava Eini on laittanut uutta kotia kuntoon.

– Kaikki on valkoista tai harmaata mukana pieni ripaus beigeä. Rakastan sitä, että kaikki pysyy nyt siistinä.

Ainakin siihen asti, kunnes tulee lapsenlapsia.

– Nyt mennään näin, kunnes saapuvat ne suklaasta tahmaiset pikku kätöset, Eini nauraa.

Rakas sisustus jää heti toiseksi, jos luvassa olisi isovanhemmuus.

– En painosta lapsiani, lastenhankinta on täysin heidän asiansa. Rakastan lapsia yli kaiken, joten rakastaisin heidät puhki, jos pikkuisia tulisi. Sydämeni alkaa nytkin sykkiä kiivaammin, kun vain puhunkin siitä, että meistä tulisi isovanhemmat, Eini hihkaisee käsi sydämellä.

Hän löysi elämänsä miehen Lars Pajumäen keikkamatkalla vuonna 1988. Neljä vuotta nuorempi pohjanmaalainen hovimestari teki työpaikallaan sellaisen vaikutuksen, että Eini soitti ja kutsui hänet keikalleen.

– En ole ollut koskaan aloitteentekijä, en edes hakenut miehiä tanssimaan naisten vuorolla. Silloin uskalsin soittaa, koska hän meni ensikohtaamisella sydämeeni. Uskalsin antautua rakkauteen. Meillä on ollut järisyttävä rakkaustarina.

Pari kihlautui kahden kuukauden kuluttua tapaamisesta ja avioitui kolme kuukautta kihlauksesta. Kesällä 2018 juhlistettiin 30-vuotishääpäivää Kreikassa.

– Teimme rakkauden matkan, joka oli niin romanttinen, että värisen vieläkin.

–Olen hyvin huolissani eriarvoistumisesta ja sen seurauksista. Pahoinvointi kasvaa ja luo rauhattomuutta, ahkerasti uutisia seuraava Eini kertoo.

Uutisia tiiviisti seuraavalla Einillä ilmeni nyt vuodenvaihteen lomakaudella vieroitusoireita, kun ei ollut aamu-tv:n uutislähetyksiä.

– Olen juonut aamukahvia ihan surkeana. Radiosta kuulee uutisia, mutta olen tottunut katsomaan ne myös tv:stä. Kuuntelen uutiset puolen tunnin välein, myös selkouutiset, ettei vaan mikään mene ohi, uutisfriikki tunnustaa.

Kiinnostukselle on selitys.

– Uutisten seuraaminen osoittaa kiinnostusta elämän moninaisuutta kohtaan. Olen kiinnostunut maailmasta.

Eini kaipaa uutisoinnin joukkoon myös tietoja yhteiskunnan mukavammista muutoksista. Se antaisi uskoa asioiden sujumiseen.

– Olen hyvin huolissani eriarvoistumisesta ja sen seurauksista. Pahoinvointi kasvaa ja luo rauhattomuutta. Vaarallisinta on, kun suljetaan silmät todellisuudelta. Esitetään, ettei meillä ole leipäjonoja tai kodittomia. En voi sietää tuollaista välinpitämättömyyttä.

Työ vie Einiä ympäri Suomea, joten hänellä on hyvä kosketuspinta vallitsevaan todellisuuteen.

– Tekisi mieli sanoa, että katsokaa kaduille. Meillä on paljon todella huono-osaisia ja tukea tarvitsevia. Erityisen lähellä on myös lapsiperheiden hyvinvointi, vahvasti empaattinen Eini sanoo.

Eini teki tutustumismatkan itseensä osallistuessaan syksyn Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan.

– Oli hyvä huomata, että minullakin tulee raja vastaan. Aiemmin luulin, että jaksan mitä vaan enkä myöntänyt edes itselleni, vaikka olisin ollut väsynyt. Olen suorittaja, en anna itseni löysäillä, mutta opin omat rajani, Eini myöntää.

Tanssiharjoitukset aloitetaan kuukausi ennen suoria lähetyksiä. Eini harjoitteli parinsa Sami Heleniuksen kanssa reilut viisi tuntia päivässä kuusi kertaa viikossa, minkä lisäksi hän keikkaili.

– Se oli kovaa rääkkiä, joten ohjelman alkaessa olin jo rasittunut.

Liikunnallinen nainen tykkää treenata kovaa muutaman kerran viikossa, mutta tarvitsee myös palautuspäiviä, joita tanssiharjoitusten alettua ei ehditty pitää. Seurauksena oli parin ensimmäisen viikon aikana rasitusvammoja.

– Jalat turposivat niin, että jalkapöydät olivat paksut ja ukkovarvas tulehtui. Suurin osa kengistä ei mahtunut jalkaan. Keikoilla pidin saapikkaita sen tunnin ajan, mutta se oli yhtä tuskaa.

Eini kiittää ohjelmaa, koska löysi elämäänsä tanssin.

Hän on aloittamassa harjoittelun Sami Heleniuksen vetämillä tanssitunneilla. Tanssimalla oppii kehon hallintaa. Se motivoi.

– Ryhtini ojentui ja keskivartalon lihaksiin tuli tukea. Minulla oli ollut usein vähän pömppövatsaa, mutta se katosi, kun keskivartaloon tuli voimaa.

Paino putosi tanssikisan aikana neljä ja puoli kiloa, josta vain puoli kiloa on tullut takaisin. Eini aikoo kokeilla toistakin itselleen uutta liikuntalajia.

– Toivoin, että Joulupukki olisi tuonut hulahulavanteen, mutta koska niin ei käynyt, tilasin sen itse ja odotan innolla, että pääsen pyörittämään vannetta. Tilasin myös vyön, joka estää mustelmat vyötäröltä, laulaja kertoo.