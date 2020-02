Muistatko? Missikaunottaret Alina Voronkova ja Riikka Uusitalo ovat myös entisiä Miss MP -voittajia – kertovat suoraan, mitä kilpailussa pärjääminen vaatii

Entiset Miss MP -voittajat kertovat, että kauneuskisa voi olla osallistujalle sijoitus tulevaisuuteen, vaikkei kirkkainta kruunua tulisi.

Harva muistaa, että vuoden 2018 Miss Suomi Alina Voronkova ja vuoden 2019 toinen perintöprinsessa Riikka Uusitalo ovat olleet myös Miss MP -voittajia. Viime vuoden Miss MP, Marika Laine ei ole kilpaillut Suomen tunnetuimmasta missitittelistä.

IS istutti kolme kaunotarta saman pöydän ääreen puhumaan kauneuskisoista.

Palataan silti hetki ajassa taaksepäin. Millaisista lähtökohdista Alina, Riikka ja Marika starttasivat uransa kauneuden ammattilaisina?

– Kauneuden ammattilainen? Mikä se sellainen on? he nauravat mutta vakavoituvat pian.

– Mulla oli aiempaa kisakokemusta. Vuonna 2014 olin Pitsimissi. Sitten oli pieni tauko ja yhtäkkiä olin Miss MP, ja sitten olinkin jo Miss Suomi -kilpailussa, Riikka muistelee.

– Minä olin mukana Hämeenlinnan sisäisessä pienessä kisassa ja siitä suoraan –pystymetsästä – olinkin yhtäkkiä Miss MP. Olen ajanut motocrossia, niin MP tuntui omalta kisalta, Marika historioi.

– Nyt kun muistelee, niin olihan niitä pieniä kisoja. Olin Mikkelin neito. Yllättävän paljon meillä kolmella on samaa. Ehkä näihin kisoihin hakee mimmit, joilla on samanlaiset motiivit. Kauneuskilpailuista saa yllättävän paljon kontakteja. Työllistyminen on vahvasti esillä. Itse ainakin näin sen työmahdollisuutena – ja halusin myös ilmaiseksi MP-messuille, Alina nauraa.

– Tiesin, että järjestäjä lähettää tyttöjä työkeikoille. Olin siis ihan hakemassa työtä, Alina jatkaa.

Alina Voronkova ja Riikka Uusitalo ovat kilpailleet myös Miss Suomi -kilpailussa menestyksekkäästi.

Kaikki kolme ovat olleet tarkkoja siitä, millaisiin kisoihin osallistuvat.

– Mietin tarkkaan mihin haen. Siksi mulla on vain Pitsimissi-, MP- ja Miss Suomi -kisat takana, Riikka myöntää.

– Pitää olla hyvämaineinen kisa, Alina komppaa.

Miss MP on monelle missitittelistä unelmoivalle helppo kilpailu sillä siinä ei tarvitse näyttää paljasta pintaa.

– Miss MP ei ole sitä bikineissä olemista. Ollaan messuympäristössä ja haetaan mimmiä, joka tulee edustamaan. Kisassa ei ole kyse vain kropasta vaan myös persoonasta, Alina sanoo.

Yleisön joukossa on monta silmäparia, jotka vastaavat muun muassa yrityksensä rekrytoinneista.

– Minähän sain kisan avulla ammatin. Olen nykyisin tapahtuma- ja jälleenmyyntivastaava. Kaikki meni siis aika hyvin. En tiennyt, että tästä voi oikein uran rakentaa, Marika hymyilee.

Riikka Uusitalo kilpaili Miss MP -kilpailussa kaksi vuotta sitten.

Miss MP on moderni kauneuskilpailu. Sitä voisi tietyin osin verrata jopa Miss Amerikka -kilpailuun. Miss Amerikka -organisaatio ilmoitti näet vuonna 2018, että uimapukukierros jää historiaan.

Yksi päätöksen taustalla olleista syistä oli metoo-kampanja, mutta ennen kaikkea amerikkalaiskilpailussa haluttiin keskittyä bikinikurvien sijaan kisaajien älykkyyteen ja ajatuksiin.

– Ovathan nämä kauneuskilpailut, mutta olen vahvasti sitä mieltä, että kokonaisuus ratkaisee. Se on yksi murto-osa miltä näytät. Jos saisin itse päättää, puhuisin edustavuuskilpailusta, Marika määrittelee.

Kukaan kolmesta missistä ei silti näe mitään kummallista myöskään bikinikierroksissa, jos sellainen tulee eteen.

– Teen työtä vartaloni eteen. Käyn salilla, mietin syömiset. Se on mun elämäntapa ja sanon suoraan, että työllistyn sillä. Kyseessä on aika lailla sama kategoria, jos laittaa alusvaatekuvia Instagramiin. Jos ne ovat hyvän maun raameissa, niissä ei ole mitään pahaa, Alina sanoo.

– Ei ole kyse vain siitä, että onko hyvä kroppa, vaan oletko itsevarma, vaikka päällä ei olisi kuin biksut, Riikka huomauttaa.

– Se on se kokonaisuus, Marika lisää.

– Ja miten rokkaat itsesi kanssa. Tämähän on ihan vapaaehtoista. Ei ketään pakoteta lavalle. Jos bikinikierros ei ole fine, älä osallistu, Riikka päättää.

Alina Voronkova, Riikka Uusitalo ja Marika Laine ovat kaikki voittaneet Miss MP -kruunun.

Ensi lauantaina messulavalle nousee jälleen kymmenen nuorta naista, joista useimpia jännittää enemmän kuin koskaan ennen. Mitä siellä lavalla pitää tehdä? Uskaltaako sinne edes mennä? Entä jos jäädyn? Nämä ja monet muut asiat pyörivät osallistujien päässä, vaikka jotain kokemusta kisaamisesta olisikin.

Kokeneempi kolmikko on valmis neuvomaan.

– Hyväksy itsesi ja ole just sellainen kuin olet. Silloin annat parhaan mahdollisen ulos, Marika ohjeistaa.

– Pieni show voi olla päällä. Itselläni oli hauskaa lavalla. Vedin ihan kieli poskessa, vaikka jännitti, Riikka vinkkaa.

– Miss MP:ssä annetaan rekvisiittaa. Käytä sitä. Älä mieti poseerauksia, Alina muistuttaa.

Kauniina oleminen ja lavan poikki käveleminen ei riitä. Jossain vaiheessa nenän alle työnnetään myös mikrofoni.

– Joka vuosi on pitänyt puhua lavalla. Älä ota sitä hällä väliä -tyylillä. On sillä oma painoarvonsa, Marika toteaa.

– Voi olla ihan hyvä, että tulee pystymetsästä. Silloin ei ole maneereita, eikä mieti liian tarkkaa sitä omaa olemista, Alina miettii.

– Kaikilla on oma tyyli. Jos et ole vitsinheittäjä, älä heitä vitsiä. Kerro oma pikku juttu omalla tyylilläsi, Alina jatkaa.

Entiset Miss MP:t ovat samaa mieltä siitä, että kokemus ei mene kenelläkään hukkaan. Esilläolo kasvattaa itsevarmuutta ja tietoisuutta omista kyvyistä. Niitä voi käyttää hyväksi vaikkapa työhaastattelussa.

– Näistä saa oppia monelle alalle. Opit puhumaan ja esittelemään itsesi, Marika luettelee.

– Ilman näitä kisoja en olisi yhtä itsevarma esiintyjä, Riikka myöntää.

– Voit työllistyä. Saada hyviä kontakteja. Jos haluat käydä kauneuskisoissa, tee omaa juttua. Älä lannistu, äläkä vertaa itseäsi muihin, Riikka jatkaa tsemppaamista.

– Joku sanoo, että ei tällainen kisa ole mikään saavutus. Höh, se on lottovoitto, että on päässyt tähän (finaaliin) asti, Marika muistuttaa, sillä tämänkin vuoden kilpailuun tuli 30 hakemusta.

– Hyödynnä se kokemus. Olet osannut kirjoittaa hakemuksessa hyviä asioita itsestäsi. Olet saanut tällaista aikaiseksi.