Puntti Valtonen istui keikkabussissa Juice Leskisen kanssa tuhansia kilometrejä – muusikkolegendan sisin jäi silti salaisuudeksi

Juice Leskinen oli vetäytyvä henkilö, sanoo mestarin lauluista tehdyssä musikaalissa laulava Puntti Valtonen.

Näyttelijä Puntti Valtonen muistelee Juice Leskisen joskus sanoneen itsestään, ettei hänen elämänsä ole tärkeä, mutta biisit ovat.

Siitäkö lienee kyse Juicen 1981 soololevyn laulussa Blues nro 13: ”Minä kun kuolen / niin kuolen pois / kuin elänytkään en koskaan ois / minut voitte unohtaa”.

Turha toivo sillä tuotannon määrällä, jonka Juice elinaikanaan teki. Viimevuotisen Juice-elokuvan ansiosta Juankosken lahja suomalaiselle rockille on ajankohtaisempi kuin aikoihin.

Tänä vuonna on aihetta viralliseen juhlaan. Helmikuun 19. päivä tulee kuluneeksi 70 vuotta Juicen syntymästä. Koska Juankoski on nykyisin osa Kuopiota, on luontevaa, että sikäläinen kaupunginteatteri juhlistaa syntymän juhlavuotta Juicen lauluihin perustuvalla musikaalilla Kaksoiselämää.

Olli-Matti Oinosen ohjaaman musikaalin pääosassa on Juicen hyvin tuntenut Puntti Valtonen. Ennen näyttelijäuraansa hän soitti neljä vuotta kitaraa Juicen Grand Slam -bändissä.

Valtonen esittää musikaalissa Einaria, entistä rocktähteä, joka on hankkinut Puolikuu-nimisen kapakan. Einarilla on avovaimo, mutta paikalle pelmahtaa rockvuosien suuri rakkaus. Kolmiodraama on valmis.

– Tapahtumien ajankohta on 1990-luvun alku, massiivisen pankkikriisin aika. Tarina kertoo sen ajan ihmisistä. Juicen laulut kuvastavat elämän tummia sävyjä ja sopivat kyseiseen aikaan mainiosti. Tässä tehdään kunniaa Juicen hienoille lauluille, Valtonen analysoi.

– Olen aina tykännyt Juicen biiseistä. Minulla on hyvä olla niiden äärellä. Osa musikaalin lauluista kuului Grand Slamin ohjelmistoon.

Valtonen istui Juicen kanssa keikkabussissa tuhansia kilometrejä. Mestarin sisin jäi silti salaisuudeksi.

– Tulimme hyvin juttuun, mutta Juice oli vetäytyvä, omassa maailmassaan oleva henkilö. En tiedä kuka voisi väittää hänet hyvin tunteneensa. Ystäviä olimme, mutta paljonko hän paljasti sisimpiä tuntojaan, jäi arvailujen varaan. Helvetin hauskaa meillä kyllä oli.

Helmikuussa jyrää Kaksoiselämää-musikaalin ensi-ilta on Kuopion kaupunginteatterissa ensi lauantaina.

Juice on sanonut, että hänen elämänsä on tehdyissä biiseissä. Monitulkintaiset laulut eivät kuitenkaan paljon paljasta. Kun mukana tekemisessä on taiteilijan vapautta, on paha mennä osoittamaan, että tässä tekijä kuvaa niitä tuntojaan ja tuossa noita tapahtumia.

Musikaali on asiasta oiva esimerkki. Musikaalissa Juicen laulut heijastavat siinä maailmassa elävien henkilöiden tunteita. Palvelevat siis tarkoituksessa, johon niitä ei alun perin ole tehty.

Valtosella on musikaalissa muutama soolonumero. Kitaraankin hän tarttuu.

– Lienee yksi syy siihen, miksi olen roolissa.

Valtosella yhteys Juicen musiikkiin on säilynyt, kun Grand Slam on muutamaan otteeseen tehnyt tribuuttikeikkoja. Viime vuonna Valtonen oli mukana vierailevana tähtenä parilla Juice-elokuvasta tutun Juice Originals -bändin keikalla.

– Olen soittanut parin muunkin kokoonpanon kanssa Juicen materiaalia. Juicen lauluihin on mieluisaa palata, koska pidin niistä jo ennen kuin minua pyydettiin Grand Slamiin.

Pesti päättyi, kun bändi lopetti keikkailun. Valtonen ei etsinyt muita soittohommia vaan haki teatterikouluun. Pääsi sisään ensi yrittämällä ja sillä tiellä on yhä.

– Olin täyttänyt kaksikymmentä, kun menin bändiin. Nuoren miehen naiivit unelmat toteutuivat sormia napsauttamalla. Kaikki, mitä olin itselleni päämääräksi haaveillut, toteutui.

Näyttelijä Puntti Valtonen nähdään musikaalin pääroolissa.

Saavutettu haave on menetetty unelma. Valtosen oli ryhdyttävä unelmoimaan uusista asioista. Ne löytyivät teatterin puolelta.

– Leffojen kautta olin diggaillut näyttelemistä. Se jotenkin imaisi mukaansa. Nyt olen sitä mieltä, että näytteleminen on kotini.

– Sain olla mukana suomirockin kulta-ajan. Kun se loppui, olin jo teatterikoulussa. Tämä kaikki ilman mitään suunnitelmallisuutta.

