Bill Gatesin 23-vuotias tytär meni kihloihin! Isä kävi jättämässä rakastavaisille heti hellyttävän viestin

Jennifer Gates on mennyt kihloihin miesystävänsä Nayel Nassarin kanssa.

Microsoftin perustajan Bill Gatesin vanhin tytär Jennifer Gates, 23, on mennyt kihloihin. People-lehden mukaan Jenniferin kihlattu on menestynyt ratsastusammattilainen Nayel Nassar.

Kihlaus julkistettiin Jenniferin Instagramissa suloisen kosintakuvan yhteydessä, jossa pariskunta istuu lumihangessa hiihtoreissullaan. Jennifer on haudannut kasvot käsiinsä liikuttuneena, ja hänen tuleva aviomiehensä hymyilee leveästi vieressä.

– Nayel Nassar, olet ainoa laatuasi. Veit minulta todellakin jalat alta viime viikonloppuna, kun yllätit minut kaikkein merkityksellisimmässä paikassa yhden lempipuuhamme äärellä. En malta odottaa, että saamme viettää loppuelämämme yhdessä opetellen, kasvaen, nauraen ja rakastaen. Kyllä, miljoona kertaa, Jennifer hehkutti onnellisena.

Myös Nassar julkaisi kosinnasta kuvia omassa Instagramissaan. Hän hehkutti olevansa maailman onnekkain mies.

– Hän sanoi kyllä! Olen maailman onnekkain ja onnellisin mies maailmassa. Jenn, olet kaikki, mitä olen voinut koskaan toivoa ja paljon enemmän. En malta odottaa, että saamme kasvaa yhdessä tämän elämän ajan, enkä voi rehellisesti sanottuna kuvitella omaani enää ilman sinua, Nassar hehkutti.

Liitto on saanut ilmeisesti myös Jenniferin isän siunauksen, sillä Bill Gates oli käynyt kommentoimassa onnittelut tyttärensä tulevan aviomiehen kuvaan.

– Olen todella innoissani! Onneksi olkoon, Bill hehkutti.

Pari solmi kihlat vain viikkoja sen jälkeen, kun Jenniferin vanhemmat Bill ja Melinda Gates juhlistivat 26-vuotishääpäiväänsä. He menivät naimisiin tammikuussa 1994. Sittemmin he ovat saaneet esikoisensa Jenniferin lisäksi pojan Roryn, 20, ja tyttären Phoeben, 17.

Bill Gates on varjellut yksityiselämäänsä melko tarkasti julkisuudelta. Gatesin kolme lasta ovat pysytelleet poissa parrasvaloista ja lasten elämästä tiedetään varsin vähän.

Bill Gatesilla on kolme lasta.

Jennifer on kuitenkin ollut sisaruksista se, jota on nähty isänsä rinnalla enemmän julkisuudessa. Jenniferin tiedetään olevan kihlattunsa tapaan intohimoinen ratsastaja ja opiskelleen Stanfordin yliopistossa biologiaa. Jenniferin ei ole koskaan tarvinnut huolehtia lukukausimaksuista tai opintojen rahoituksesta, sillä isä on tukenut tytärtään hyvin avokätisesti.

Myös häistä odotetaan hulppeaa seurapiiritapahtumaa. Hääjuhlien päivämäärää ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.