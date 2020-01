Renny Harlin erosi 35 vuotta nuoremmasta Kay-rakkaastaan – ohjaaja avoimena kipeästä päätöksestä: ”Minun on aika antaa nuoren Kayn avata siipensä”

Ohjaaja Renny Harlin on eronnut 35 vuotta nuoremmasta kiinalaisesta naisystävästään Kay Huangista.

Ohjaaja Renny Harlin, 60, isännöi tänään perjantai-iltana arvovaltaisia vieraita. Harlin nimittäin esittelee monelle sadalle kutsuvieraalle uusimman ohjaustyönsä. Tällä kertaa kyseessä on mainosfilmi, jollaista mies ei ole Suomessa tehnyt 35 vuoteen.

Kiinnostus on varmasti suuri, sillä karismaattinen ohjaaja on tunnettu värikkäistä puheistaan, ja hän aikoo avata vieraille myös mainoksen tekoprosessia.

Nyt Harlinin rinnalla ei nähdä viime kesänä suomalaiset hurmannutta kiinalaista Kay Huangia, 25. Kay on kotimaassaan juhlimassa perheensä kanssa kiinalaista uuttavuotta, mutta kotiin jäämiselle oli myös toinen syy: pari on eronnut. Yhteisissä työprojekteissa heidät kuitenkin tullaan näkemään.

Pari oli yhdessä kolme vuotta ja Kay on tukenut Rennya uskomattomalla tavalla niin työasioissa Kiinassa kuin maailmallakin.

– Kyllä, voin vahvistaa, että olemme päättäneet seurustelun, mutta jatkamme matkaa eteenpäin hyvinä ystävinä, Renny kertoo.

– Tiedän, että on klisee sanoa näin, mutta kohdallamme se on rehellinen totuus.

Renny kehuu Kayta vuolain sanoin, ja toki hän on myös surullinen heidän erostaan.

– Kaylla on kultainen sydän ja hän on nuoresta iästään huolimatta avarakatseinen sekä viisas. Asiat on keskusteltu ja hänellä on nyt kaikki ihan hyvin, Renny sanoo.

Silti ero otti koville.

– Vaikka ero sattui, tiesin, että minun on aika antaa nuoren Kayn avata siipensä ja lentää kohti omia unelmiaan, Renny sanoo.

Ohjaaja painottaa Kayn olleen hänelle tärkeä henkilö siinäkin mielessä, että Kay avasi Rennylle Kiinan, sen kulttuurin, huumorin ja ainutlaatuisen ajattelutavan.

Renny huomauttaa, että Kaylla on kirjallisuuden yliopistotutkinto, ja sitä kautta hän on ollut – ja tulee olemaan – yhteisissä työprojekteissa aina inspiraation ja kritiikin lähde.

– Emme voi koskaan ennustaa, mihin ihmissuhteet meitä kuljettavat. Joskus olemme kuin kaksi laivaa, jotka kohtaavat sumussa hetken, joskus seilaamme auringonlaskuun yhdessä, Renny filosofoi.

– Vaikka näin kävi, tiedän meidän aina rakastavan toisiamme ja tulemme aina olemaan vaikuttajia toistemme elämässä, Renny uskoo.

Kaikesta huolimatta Hartwallin uuden juoman mainoksen Suomessa kuvanneelle Rennylle kuuluu hyvää. Työnarkomaaniksi itseään kutsuva mies naurahtaakin, että oikeasti elämä hymyilee.

– Kel onni on, se onnen kätkeköön. En sitä nyt kuitenkaan aio tehdä. Minulla ja yhtiökumppanillani Daljit ”DJ” Palmarilla sekä Extraordinaryentertainment-firmallamme on työn alla puoli tusinaa elokuvaa ja saman verran tv-sarjoja. Yhteistyöprojekteja on muun muassa Australiassa, Intiassa ja Suomessa, Hollywood-tuotantoyhtiöitäkin Kiinan markkinoille avittanut Renny paljastaa.

Suomessa Renny vihjaa kehittelevänsä jotakin aivan uutta parhaan ystävänsä, tuottaja Markus Selinin kanssa.

– Olemme molemmat vuosien varrella kypsyneet siihen ikään, että on aika yhdistää voimat johonkin hyödylliseen, Renny vihjaa.

– Kuten olen joskus sanonut, ihminen voi lähteä pois Suomesta, mutta Suomi ei lähde ihmisestä, Amerikassa kolmisenkymmentä vuotta ennen Kiinaa asunut Renny sanoo.

Pian vuosi sitten Harlin filmasi Arabiemiraateissa The Misfits -elokuvan, jossa pääosaa näyttelee hänen hyvä ystävänsä Pierce Brosnan. Harlin ei vielä tiedä elokuvan julkaisupäivää.

– Ensi-ilta on myöhemmin tänä vuonna, sillä meillä on vielä muutamia kuvauspäiviä Los Angelesissa, Suomesta Kaliforniaan matkaava Harlin kertoo.

Harlin tunnustaa, että kun Hartwallilta soitettiin ja kerrottiin, että he haluavat hänet uuden juomamainoksensa ohjaajaksi, harmaasta long drink -juomasta jo vuosikymmeniä tykännyt ohjaaja ei empinyt.

– Mainoksen tekeminen oli mahtava kokemus ja yhteistyö mielenkiintoista. Taisin kuvata mainosfilmin Suomessa viimeksi 35 vuotta sitten ja siksikin kokemus oli mahtava.

– Tekijäryhmä oli yhtä rautainen ja erittäin tehokas kuin missä tahansa päin maailmaa. Huomasin senkin, että suomalainen filmintekoasenne on muuttunut.

Mainoksen tarinassa Renny peilaa maamme historiaa tunnetun juoman kautta.

– Katson filmissä myös tulevaisuuteen. Unelma olisikin tehdä tällaisia pieniä tarinoita Suomesta suomalaisille, ulkomaisista tarjouksista kieltäytynyt Renny kertoo.

Jos Harlinin pitäisi itse kääntää katse kohti tulevaisuutta, hän uumoilee olevansa vasta tulevaisuuttaan luomassa. Siksi hän on kieltäytynyt myös kustantamoiden pyytämästä omaelämänkerrasta.

– Elämäni kolmas ja neljäs luku ovat vielä elämättä ja siis kirjoittamatta, hän kuittaa.

Tulevaan elämään kuuluu varmasti edelleen Kiina. Renny rakastaa elämäänsä Kiinassa ja häntä kiehtoo maan kulttuuri, historia, ihmiset sekä ruoka.

– Työmahdollisuudet ovat valtavat ja tunnen oloni siellä vapautuneemmaksi kuin koskaan. Minulla on hieno ystäväpiiri ja nautin siitäkin, että voin olla ihan yksin ja keskittyä mahdollisimman terveelliseen elämään, aamuisin viideltä salille lähtevä Harlin kertoo.

Päivät venyvät toimistossa ja palavereissa, kotiin hän pääsee iltaseitsemän jälkeen.

– Kiitän joka aamu herätessäni korkeampaa voimaa uudesta ihanasta päivästä ja sen tuomista haasteista sekä mahdollisuuksista.

– Elämä ei ole aina yhtä ruusuilla tanssimista. Meillä kaikilla on myös taakkamme, mutta itse päätämme asenteemme sen taakan suhteen, hän päättää.