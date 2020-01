Naistenmiehenä tunnetun Jörn Donnerin rakkauselämä oli poikkeuksellisen värikäs: aviottomia lapsia, syrjähyppyjä...

Torstaina menehtynyt Jörn Donner muistetaan myös melkoisena naistenmiehenä. Elämän varrelle mahtui kolme avioliittoa, kuusi lasta ja lukuisia erilaisia käänteitä rakkausrintamalla.

Kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko Jörn Donner nukkui pois torstaina sairaalassa Helsingissä. Donner oli kuollessaan 86-vuotias. Kuolinuutisen medialle vahvisti hänen vaimonsa.

Poliittisten meriittien ja kulttuurimaailman saavutusten lisäksi Donner tuli vuosien varrella tunnetuksi varsin värikkäästä yksityiselämästään. Ensimmäisen kerran Donner asteli avioon vuonna 1954, ollessaan vain 21-vuotias. Avioliitto suomenruotsalaisen kirjailija Inga-Britt Wikin kanssa kesti kahdeksan vuotta ja pariskunnan liitto päättyi eroon vuonna 1962.

Donner ja Wik ehtivät avioliittonsa aikana saada kaksi yhteistä lasta. Donner kuitenkin kertoi Helsingin Sanomille helmikuussa 2018 antamassaan haastattelussa katkaisseensa välit esikoispoikiinsa Johaniin ja Jakobiin täysin sen jälkeen, kun avioliitto Wikin kanssa tuli tiensä päähän. Donner totesi tuolloin syyn välirikkoon löytyvän juuri Wikistä, jota hän kuvaili haastattelussa ”hyvin hankalaksi”.

Pitkään Donnerin ei kuitenkaan tarvinnut viihtyä yksin, sillä varsin pian ensimmäisen avioliittonsa päättymisen jälkeen mies löysi itselleen seuraa ruotsalaisnäyttelijä Harriet Anderssonista. Andersson tähditti Donnerin ohjaamaa Rakastaa-elokuvaa vuonna 1964, josta nainen voitti myös parhaan naisnäyttelijän palkinnon Venetsian elokuvajuhlilla samana vuonna.

Andersson on sittemmin usein haastatteluissa kuvaillut suhteen Donnerin kanssa olleen yksi hänen elämänsä parhaimmista ja onnellisimmista.

Avioliiton satamaan Donner purjehti seuraavan kerran vuonna 1974 taidemesenaatti ja Bonnier-konsernin pääomistaja Jeanette Bonnierin kanssa. Toisin kuin ensimmäiseen vaimoonsa Wikiin, säilytti Donner hyvät välit Bonnieriin senkin jälkeen, kun pariskunnan avioliitto tuli tiensä päähän vuonna 1988.

– Olimme naimissa aika monta vuotta. Yhdessäolomme oli hyvää niin kauan kuin sitä kesti, Donner kuvaili suhdettaan Bonnieriin Ilta-Sanomille vuonna 2016.

Donnerilla ja Bonnierilla ei ollut yhteisiä lapsia, mutta Bonnierilla oli yksi tytär, Maria Dahlin, edellisestä suhteestaan. Dahlin kuitenkin menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 1985 ollessaan vain 20-vuotias. Kun Bonnier itse nukkui pois huhtikuussa 2016, kertoi Donner Ilta-Sanomille tyttären kuoleman olleen merkittävä syy siihen, ettei parin liitto lopulta kestänyt.

– Eroomme vaikutti hänen tyttärensä kuolema 1985. Se oli sellainen yhteinen side meille. Hän ei ollut minun lapseni, mutta eräällä tavalla kuin omani. Eräs nuori mies ajoi hänet kuoliaaksi, Donner kertoi tuolloin.

Vaikka Donnerilla ja Bonnierilla ei ollut yhteisiä lapsia, sai mies parin avioliiton aikana kaksi lasta avioliittonsa ulkopuolella. Vuonna 1981 syntynyt Otto-poika sai alkunsa, kun Donnerilla oli suhde ruotsalaisen elokuvatuottaja Lisbet Gabrielssonin kanssa. Samana vuonna syntyneen Susanne-tyttären Donner puolestaan sai Meri Vennamon kanssa.

Helmikuussa 2018 Donner totesi Helsingin Sanomien kuukausiliitteen haastattelussa, ettei hän halunnut olla tekemisissä Oton ja Susannen kanssa, koska ”he olivat vahinkoja”.

Vuonna 1983 Donner tapasi nykyisen vaimonsa, Bitte Westerlundin. Westerlund oli tuolloin 23-vuotias opiskelija, kun taas Donner oli 50-vuotias ja jo hyvin tunnettu niin suomalaisten keskuudessa kuin maailmallakin. Ikäeroa parilla oli 27 vuotta.

– Hän sanoi, että valitettavasti nyt on perjantai ja minun on lähdettävä kotiin katsomaan televisiosta Dallasia. Hänen sanansa huvittivat minua. Seuraavana päivänä sain kutsun syömään savusilakoita hänen kotiinsa Pohjoisrantaan. Sen jälkeen tapasimme toisiamme salassa mutta säännöllisesti, Westerlund muisteli parin ensikohtaamista Oma aika -lehden haastattelussa vuonna 2013.

Pari alkoi tapailla toisiaan säännöllisesti varsin pian ensitapaamisensa jälkeen ja suhde syveni nopeasti seurusteluksi. Näin siitäkin huolimatta, että Donner oli vielä tahollaan naimisissa Jeanette Bonnierin kanssa, josta hän erosi vasta vuonna 1988. Vuonna 2013 Westerlund kertoi samaisessa Oma aika -lehdelle antamassaan haastattelussa, että hänen äidillään oli aluksi vaikeuksia hyväksyä tyttärensä uutta suhdetta.

– Äiti paheksui miehen tupakanpolttoa ja ryyppäämistä. Lohdutin äitiä, että tämä oli minulle vain mielenkiintoinen seikkailu. Tästä miehestä ei ikinä tulisi lasteni isää, nainen paljasti tuolloin.

Toisin kuitenkin kävi. Donnerilla ja Westerlundilla on kaksi yhteistä lasta. Heistä ensimmäinen, Daniel syntyi vuonna 1998 – samana vuonna, kun Donner erosi virallisesti edellisestä vaimostaan Bonnierista. Parin toinen poika Rafael puolestaan syntyi kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1990. Vuonna 2016 MTV:lle antamassaan haastattelussa Donner tunnusti, että Westerlund oli raskaana jo ennen kuin liitto Bonnierin kanssa päättyi.

– Minulla on ollut avioliittojen välissä aika pitkiäkin avosuhteita. 1970-luvulla minulle syntyi kaksi niin sanottua lehtolasta. Täytyihän minun myöntää, että olin nainut, naisiahan ei voi pakottaa aborttiin. Ne lapset eivät perustuneet mihinkään pitkäaikaisiin suhteisiin, vaan olivat tällaisia sattumia, Donner myönsi tuolloin.

Naimisiin Donner ja Westerlund menivät vuonna 1995. Westerlund ja pariskunnan nuorempi poika Rafael, 29, antoivat keväällä 2018 Apu-lehdelle haastattelun, jossa he kertoivat perheen yhteisestä arjesta. Westerlund totesi tuolloin, että haluaa ottaa yhteisestä ajastaan miehensä kanssa kaiken irti.

– Olen elänyt kaksikymmentä vuotta sen tiedon kanssa, että Jörn on iäkäs ja sairas. Siksi nämä asiat ovat olleet mielessä, Westerlund totesi.

Vaikka Donner on ollut naimisissa vain kolmesti, on hänellä ollut elämänsä aikana lukuisia lyhyempiä suhteita. Heistä Donner ei kuitenkaan koskaan ole puhunut nimellä. ”Tärkeitä (naisia) ei ole ollut kovin montaa”, mies totesi Ilta-Sanomille syyskuussa 2019. Vuotta aiemmin ilmestyneessä Ennen kuin olet poissa -kirjassaan Donner paljasti, ettei ole vuosiin kokenut eroottista vetovoimaa naisia kohtaan.

– En tiedä milloin lakkasin olemasta aktiivisesti kiinnostunut naisista eroottisesti, ehkä noin seitsemän vuotta sitten siinä yhteydessä, kun sperman eritys käytännöllisesti katsoen lakkasi, ehkä liian aikaisin, Donner kirjoitti.

– Voin sanoa näin, että muistan rakkaudella niitä naisia, joita olen nainut ja joiden kanssa olen ollut yhteydessä, vaikka he kaikki eivät ole samaa mieltä. Naiset ovat olleet erittäin tärkeä asia elämässä, mies puolestaan täräytti MTV:lle vuonna 2016.

Donnerilla on siis kaikkiaan kuusi lasta, eri suhteista. Mies on kuitenkin avoimesti kertonut, ettei ole ollut juurikaan isä lapsilleen Danielia ja Rafaelia lukuun ottamatta. Donner on puhunut julkisuudessa avoimesti vaikeasta suhteestaan muun muassa esikoispoikiinsa.

– Neljän muun lapseni kanssa en ole ollut juuri tekemisissä. Päätin aikoinaan katkaista yhteydet kahteen ensimmäiseen poikaani, jotka syntyivät 21-vuotiaana solmimastani avioliitosta. Entinen vaimoni oli hyvin hankala, eivätkä mitkään tapaamisajat sopineet hänelle, Donner kertoi Helsingin Sanomille helmikuussa 2018.

– En halunnut olla tekemisissä myöskään kahden muun lapseni kanssa, sillä he olivat vahinkoja. En ollut suhteessa heidän äitiensä kanssa. Ruotsissa asuva poika on nyt 36-vuotias, ja käy Suomessa kerran vuodessa. Tyttärestä taas tuli alkoholisti. Vähän aikaa sitten hän kuoli omaa syytään. Se oli valitettava tapaus, mutta en käynyt edes hautajaisissa, Donner täräytti samaisessa haastattelussa.

Donnerin ruotsissa asuva poika Otto Gabrielsson on kirjoittanut isästään myös kirja. Rikkaruoho - viimeinen kirje isälle ilmestyy huhtikuussa. Gabrielsson on toinen Donnerin aviottomista lapsista. Hänen äitinsä on elokuvatuottaja Lisbet Gabrielsson.

”On luultavasti aika, että esittäydyn sinulle. Olen sinun poikasi. Yhtä paljon kuin muut poikasi. Sataprosenttisesti sinun lapsesi”, Gabrielsson kirjoittaa kirjassaan.

Jörn Donner ja Bitte Westerlund menivät naimisiin vuonna 1995. Torstaina Westerlund vahvisti tiedon aviomiehensä kuolemasta.

Jörn Donner ja Bitte Westerlund tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa jo 80-luvulla Donnerin ollessa vielä naimisissa.

Jörn Donner ja Harriet Anderson seurustelivat 1960-luvulla.

Inga-Britt Wik oli Donnerin ensimmäinen vaimo. Liitosta syntyivät myös pojat Johan ja Jakob.

Bönner säilytti hyvät välit Jeanette Bonnieriin vielä senkin jälkeen, kun pariskunnan avioliitto päättyi.