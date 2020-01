Saara Aallon puoliso Meri Sopanen avautuu tv:ssä uupumuksestaan ja paniikkihäiriöstään – Saaran hurja työtahti oli tuhota suhteen

Kimpassa-ohjelmassa vieraillaan tällä viikolla Saara Aallon ja Meri Sopasen kotona.

Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus matkustavat tällä kertaa Lontooseen saakka Kimpassa -ohjelman kuvauksia varten. Briteissä aviopari tapaa Saara Aallon ja Meri Sopasen.

Ohjelmassa Saara muistelee, kuinka hän tapasi Merin.

– The Voice of Finlandin jälkeen Meri laittoi viestin. Katsoin, että onpa söpö tyttö ja kiva viesti, mutta siihen se jäi.

Vuosi tästä ja Meri saapui Saaran keikalle. Vieläkään kaksikko ei tavannut.

– Meri laittoi Instagramiin kuvan keikalta ja tägäsi minut siihen. Katsoin, että kukas tämä tägääjä on? Oho, sama tyttö, joka vuosi sitten kirjoitti viestin. Kysyin, miksi hän ei tullut tapaamaan mua? Ruvettiin sitten siinä Facebookissa juttelemaan, eikä ikinä lopetettu.

Nyt Saara ja Meri ovat asuneet Lontoossa kolme vuotta. Talo, jossa Kuustonen ja Brotherus vierailevat on ollut kihlaparin koti puolentoista vuoden ajan.

Silti irrallisuuden tunne on koko ajan läsnä.

– Tuntuu, ettei ole kotia missään, Saara harmittelee.

– Asumme paljon hotelleissa. Se on raskasta, vaikka se on juuri sitä, mitä olen aina toivonut.

Saaran työtahti on kova. Niin kova, että se on vaikuttanut myös pariskunnan suhteeseen.

– Meri sanoi mulle vakavasti, että tämä parisuhde ei toimi, jos teet vain töitä. On pakko olla muutakin.

Kovin paikka oli heti Euroviisujen jälkeen vuonna 2018.

– Euroviisujen jälkeen uuvuin, Saaran managerina toimiva Meri tunnustaa.

– Tuli työuupumus ja sen seurauksena vanha ystävä paniikkihäiriö tuli pahasti pintaan. Se uusiutui uupumuksen myötä. Parikymppisenä mulla oli se ensimmäisen kerran.

Saara teki töitä ja Meri sairasti.

– Saaralla oli paljon töitä Briteissä. Mun piti olla Suomessa – rauhallisessa paikassa ja keskittyä itseeni. En halunnut matkustaa kun paniikkihäiriökin oli pinnassa. Silloin olisin tarvinnut Saaran tukea Suomessa.

Asiaa on jouduttu puimaan huolella Saaran ja Merin välillä, sillä tilanne oli viedä parisuhteen syvälle ojaan.

– Tämä on ollut kova pala meille. Mä olen ollut aina Saaran tukena, kun olin huonoimmillanikin. Sitten se toinen ei pystynytkään samaan. Saaran piti mennä itseensä. Tajuta se, että hänen työnsä on sellaista ettei siitä voi lähteä, vaikka toinen on tosi huonossa jamassa. Sen kohdalla ollaan jouduttu oikeasti katsomaan, mikä on homman nimi.

– Karu sanoa, mutta pohjalla käymiset opettavat eniten, Meri pohtii.

Saara myöntää Merin tulkinnan tilanteesta täysin oikeaksi.

– Koen syyllisyyttä. Olisi pitänyt tajuta aiemmin, kuinka paha olo hänellä oli. Itse olin kovassa pyörityksessä ja vähän itsekäs. Ajattelin vain, että jos Meri jää sairauslomalle, niin kuka mua auttaa?

Tilanne meni kimurantiksi, koska Meri ei uskaltanut kertoa, kuinka huono olo hänellä oli.

Pariskunta on kuitenkin ottanut tilanteesta opikseen.

– Mulla on työ mennyt edelle. On pakko olla muutakin kuin työ. Meri sanoi, ettei halua sellaista parisuhdetta.

Saara onkin päättänyt muuttaa suuntaansa työn ja perhe-elämän yhdistämisen välillä.

– En anna minkään työn mennä edelle. Meri voittaa. Ura on tärkeä, mutta rakkaus vielä tärkeämpi.

Kimpassa maanantaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.