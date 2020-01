Palkkionmetsästäjä Dog kosi poikansa ex-tyttöystävää tv:ssä – vaimon traagisesta kuolemasta vain 7 kuukautta

Duane Chapman kosi yllättäen naisystäväänsä tv-ohjelmassa. Miehen uusi suhde on aiheuttanut paljon närää hänen perheessään.

Duane ”Dog” Chapmanin perhe ei hyväksy tv-tähden uutta tyttöystävää.

Kohutusta Dog, palkkionmetsästäjä -tosi-tv-sarjasta tuttu Duane ”Dog” Chapman on kosinut naisystäväänsä Moon Angellia tv-ohjelmassa, kertoo People.

People-lehden mukaan Chapman, 66, esiintyy ensi viikolla tv:ssä esitettävässä Dr. Oz Show’ssa Moon Angellin kanssa, joka työskenteli ennen hänen vaimonsa assistenttina. Angell on myös hänen poikansa entinen tyttöystävä.

Chapmanin vaimo Beth Chapmanin menehtyi viime kesäkuussa kurkkusyöpään.

Dr. Oz Show’sta on julkaistu People-lehden mukaan ennakkoklippejä, joissa nähdään Chapmanin kosinta. Videoilta ei selviä, mitä nainen vastaa kosintaan.

– Olen paljon onnellisempi, kun hän on lähelläni. Moon Angell, menetkö kanssani naimisiin? kyynelehtivä Chapman kysyy klipillä tyttöystävältään.

Chapmanin ja Moon Angellin suhteen laadusta on liikkunut julkisuudessa hyvin ristiriitaista tietoa. Chapaman ei ole suoraan vahvistanut naisen olevan hänen rakastettunsa, mutta tähden tytär Lyssa Chapman on vahvistanut sosiaalisessa mediassa parin seurustelevan.

– Jos veljesi entinen tyttöystävänä yrittäisi deittailla isääsi äitipuolesi kuoleman jälkeen, mitä tekisit? Jos huomaisit, että uusi nainen on tyhjentänyt äitisi vaatekaapin ja täyttänyt sen omilla vaatteillaan, mitä tekisit? Lyssa kirjoitti Twitterissä.

Fanit tyrmistyivät

Duane Chapman on kuvaillut Moon Angellin olevan hänen rakas ystävänsä ja hän on kiittänyt naisen olleen korvaamaton tuki surutyön keskellä.

Chapmanin Beth-vaimo sairasti syöpää vajaat kaksi vuotta. Syyskuussa 2017 hän kertoi tunteikkaassa kirjeessä, kuinka pitkittynyt yskä paljastuikin kurkkusyöväksi. Nainen sanoi kokeneensa elämässään lukuisia vastoinkäymisiä, mutta mikään ei valmistanut häntä syöpädiagnoosiin.

Chapman vannoi vaimonsa kuolinvuoteella, ettei koskaan avioituisi uudestaan.

Sosiaalisessa mediassa Dr. Oz Show’ssa nähtävä kosinta on kuohuttanut faneja. Ohjelman Twitter on täyttynyt viesteistä, joissa fanit pelkäävät Chapmanin toimivan hätiköidysti.

– Jos Duane menee tuon naisen kanssa naimisiin, niin en enää koskaan katso hänen sarjaansa, fanit jyrisevät Twitterissä.

– Hän ei pysty olemaan yksin. Hän kaipaa edelleen Bethiä. Hän vaikuttaa olevan hukassa, Twitterissä surraan.

– Hän on herkässä tilassa. Tiedän, koska olen ollut vastaavassa tilanteessa.

– Rakastamme sinua Dog ja toivomme sinulle vain parasta.

Beth Chapman kuoli kesäkuussa 2019. Pari oli naimisissa 13 vuoden ajan.

Kun ensimmäinen klippi Dr. Oz Show’sta julkaistiin Twitterissä, Chapmanin tytär Lyssa riensi Twitteriin haukkumaan Moon Angellia ”huijariksi”.

Chapmanin lähipiiristä kerrotaan TMZ:lle, että kosinta oli hetken mielijohde, eikä pari kaikesta huolimatta ole virallisesti kihloissa. TMZ:lle kerrotaan, että Chapman oli kertonut ohjelman kuvauksissa puhuneensa Jumalalle vessassa ja Jumala oli kehottanut häntä kosimaan Moon Angellia.

Dog, palkkionmetsästäjä -sarjaa tehtiin Yhdysvalloissa kahdeksan tuotantokauden verran vuosina 2004-2012. Sarjaa on esitetty Suomessa muun muassa Subilla.

Duane ”Dog” Chapman on ollut naimisissa viisi kertaa. Hän on kuvaillut Bethin olleen hänen elämänsä suuri rakkaus.

Pari sai pian sarjan päättymisen jälkeen oman spin-off-sarjansa Dog and Beth on the Huntin, jota esitettiin vuoteen 2015 asti.

Sarjassa seurattiin palkkionmetsästäjinä työskentelevien Chapmanien perhettä. Sarja aiheutti aikanaan myös paljon kohuja sarjan kulisseissa tapahtuneiden käänteiden takia.

2007 julkisuuteen vuoti nauha, jolla Chapman käytti rasistisia ilmaisuja puhuessaan tummaihoisista. Sarja vedettiin nopeasti pois ohjelmistosta ja Chapman pyysi julkisesti anteeksi puheitaan.

2009 Chapmania yritettiin ampua hänen ottaessaan kiinni pakosalla ollutta rikollista.