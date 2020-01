Heikki Paasosen Anniina-rakas yllättää tv:ssä Jethro Rostedtin tyttöystävänä – pian tilanne muuttuu kinkkiseksi

Heikki Paasosen puoliso Anniina Puonti nähdään televisiossa torstaina. Hän on tuttu kasvo myös räppäri Cheekin musiikkivideolta.

Paasosen polttaritoimisto -ohjelmassa vietetään tällä viikolla 33-vuotiaan Maaritin polttareita. Valokuvaamoliikkeessä työskentelevä nainen yllätetään piilokamerassa, jossa hänen luokseen lampsii kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt.

Maaritin tiedetään vihaavan Rostedtia ja ylimielisiä ihmisiä, joten kiinteistönvälittäjä on hänelle todellinen painajaisasiakas.

Rostedtin mukana Maaritin työpaikalle lampsii näyttelijä Anniina, joka esittää kiinteistönvälittäjän uutta, venäläistä tyttöystävää. Tekaistulle Zoya-tyttöystävälle pitäisi saada pikaisella aikataululla passikuva, eikä Rostedt kiireen vuoksi viljele turhia kohteliaisuuksia.

– Siitä Soija vaan taululle. Ooksä ottanu ennen passikuvia? Sitä ei vaan nykyään tiedä.

Rostedt puhuu ”tyttöystävästään” eukkona ja kertoo, ettei tämä puhu lainkaan suomea eikä hän oikeastaan edes tiedä, mistä nainen on kotoisin.

– Mä en tiedä yhtään, mistä tää eukko on, mut me ollaan vähän rakastuttu. Tästä ei sit puhuta mitään. Eiks valokuvaajilla oo vaitiolovelvollisuus?

Oikeassa elämässä Anniina Puonti on malli ja juontaja Heikki Paasosen puoliso. Kolmekymppinen Puonti on nähty aiemmin muun muassa Cheekin Timantit on ikuisia -musiikkivideolla.

Heikki Paasosen tyttöystävä Anniina Puonti (oik.) nähdään tv:ssä Paasosen polttaritoimisto -ohjelmassa.

Paasonen paljasti Heikki Paasonen Show -ohjelmassaan vuonna 2017, että hän ja Puonti tapasivat deittipalvelu Tinderin kautta. Pari on ollut yhdessä jo useita vuosia.

Paasonen on ollut julkisuudessa hyvin vaitonainen parisuhteestaan. Viime vuonna hän julkaisi Instagramissa yhteiskuvan Anniinan kanssa, kun nainen pääsi ylioppilaaksi

Anniina on nähty myös Paasosen polttaritoimiston toisessa jaksossa, kun piilokamerassa huijattiin Matu Tallgrenia. Tällöin Anniina esitti tärkeän asiakkaan edustajaa, jonka tehtävänä oli varmistaa, että Matu on harras kristitty.

Paasosen polttaritoimiston tuoreessa jaksossa Anniina ja Rostedt saavat Maaritin pään pyörälle, kun kiinteistönvälittäjä poistuu valokuvaamosta. Sillä aikaa ”venäläinen Zoya” paljastaa Maaritille, että hän todellisuudessa puhuu suomea ja on pinteessä Rostedtin kanssa.

– Oli ihan helppo pitää siis pokka, mutta kyllä se vähän siinä, kun Maarit rupes olee silleen, että nyt sun on oikeasti pakko pitää toi pää suorassa, et ihan oikeasti, Anniina pui myöhemmin tilannetta.

