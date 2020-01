Kuvat ennen ja jälkeen: valtavat määrät viiniä kitannut Veera teki totaalisen elämänmuutoksen – vyötäröltä lähti hurjat 30 senttiä

Sometähti Veera Biancan elämä muuttui, kun hän sai Pippa Laukalta tylyn tuomion terveydentilastaan.

Matkabloggaaja ja somevaikuttaja Veera Bianca laittoi elämäntapansa totaalisen remonttiin keskiviikkona tv:ssä nähdyssä Olet mitä syöt -ohjelmassa. Veera oli laiminlyönyt kehoaan pitkään ja vaa’an lukema oli hiljalleen kohonnut salakavalasti 148 kiloon.

Veeran kiireiseen elämään kuuluivat viini ja herkuttelu, kun taas liikunta ja säännölliset ruokailutavat loistivat poissaolollaan.

Veera kertoo ohjelman juontajalle, lääkäri Pippa Laukalle syövänsä usein jopa äärimmäisen terveellisesti. Vastapainona kurinalaisuudelle ovat romahdukset ja ahmimiskohtaukset. Laukan mukaan toiminta on hyvin tyypillistä tunnesyöjälle.

– Hänellä on aika ehdoton, syömishäiriötyyppinen ajattelutapa taustalla. Hyvin mustavalkoinen ”kaikki tai ei mitään” -tyyppinen suhtautuminen ruokaan, Laukka pohti Veeran kertomaa.

Tältä näytti Veeran viikon ruoat ja juomat.

Lisäksi Veera oli alkoholin suurkuluttaja: hän nautti viiniä noin 12 pulloa kuukaudessa eli kolme pulloa viikossa. Elämäntapojen seurauksena Veeran kehoon oli kertynyt rasvaa 80 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä oli 164 senttiä.

Veera teki Olet mitä syöt -ohjelmassa totaalisen elämäntapamuutoksen. Hän laittoi ruokailutapansa kuntoon ja alkoi liikkua säännöllisesti ja innokkaasti. Tuloksia tuli nopeasti ja kahden kuukauden aikana Veera karisti painoa yli 13 kiloa. Hänen vyötäröltään lähti peräti 30 senttiä.

Veera ennen elämäntaparemonttia.

Veera elämäntaparemontin jälkeen.

Veera totesi muodonmuutoksensa jälkeen, että kahden kuukauden aikana omaksutut elämäntavat tulivat hänen elämäänsä jäädäkseen.

– Tästä on aidosti tullut mun elämä. Tämä on tuntunut helpolta eikä siltä, että mun on pakko olla dieetillä ja urheilla.

– Koen, että tämä on ollut vasta kaiken alku.

