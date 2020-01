Näyttelijä Riitta Havukainen pelkäsi kuolevansa, kun hän sai oudon kohtauksen kotinsa kylpyhuoneessa.

Näyttelijä Riitta Havukainen, 64, kertoo uudessa Viva-lehdessä, että hänen elämänsä pysähtyi viime kesänä, kun hän sai yllättäen sairauskohtauksen. Havukainen kertoo lehdelle, että hän oli kotonaan, kun outo kohtaus iski.

Vivan mukaan Havukainen heräsi aamulla normaalisti ja meni vessaan. Yhtäkkiä hänen ympärillään alkoi pyöriä ja hän tunsi voimakasta huimausta. Havukainen soitti ambulanssin ja pian ensihoitajat saapuivat paikalle. Hänen olonsa oli niin huono, että hän oksensi rajusti.

Yllättäen tilanne alkoi hävettää häntä: tuntui inhottavalta oksentaa ensihoitajien edessä pelkkä paita ja alushousut päällä. Havukainen tunsi häpeää myös ambulanssikyydin aikana.

– Ajattelin, että veinkö nyt kyydin joltain oikeasti tarvitsevalta. Tuntui oudolta turvautua yhteiskunnan apuun, vaikka olen ikäni maksanut veroja, näyttelijä kertoo Vivassa.

Havukaisen mieleen hiipi myös kuolemanpelko. Hän mietti hädissään: ”Tässäkö tämä nyt oli?” ja ”Kuolenko minä nyt?”.

– Olen teho-osastouskovainen. Vaikka en ole jumalauskovainen, kädet hakeutuivat ristiin hädän hetkellä. Jos siellä kuitenkin olisi joku, Havukainen kertoo Vivan haastattelussa.

Näyttelijän kohtauksen syytä selvitettiin lopulta kuukauden ajan. Kävi ilmi, että sen aiheutti vestibulaarineuroniitti, joka on tasapainoelimen häiriötila.

Terveyskirjaston mukaan tila on sisäkorvaperäinen ja menee yleensä itsestään ohi parissa viikossa, mutta lieviä tasapaino-oireita voi olla pidempäänkin.

Havukainen oli helpottunut, ettei kohtaus ollut lopulta kovin vaarallinen ja kova hätäännys tuntui lopulta jopa liioitellulta.

Riitta Havukainen on pitkän linjan näyttelijä, joka aloitti uransa 1980-luvulla.

Havukainen kertoi IS:lle viime vuonna, että terveys on hänelle hyvin tärkeää. Hän huolehtii kunnostaan muun muassa ratsastamalla, lenkkeilemällä ja joogaamalla.

– Lisäksi pyrin nukkumaan tarpeeksi, en juopottele liikaa, en polta, en syö punaista lihaa. Mutta kyllähän elämästä pitää nauttia ja syödä välillä jotain epäterveellistäkin, Havukainen totesi IS:n haastattelussa viime kesänä.

64-vuotias Havukainen on pitkän linjan näyttelijä, joka on näytellyt lukuisissa näytelmissä, tv-sarjoissa ja elokuvissa. Hän on ollut osa Helsingin kaupunginteatterin näyttelijäkaartia jo vuodesta 1986.

Viime aikoina Havukainen on nähty muun muassa Aallonmurtaja-, Sunnuntailounas ja Jättekiva-sarjoissa. Viime vuonna Havukainen näytteli uudessa Paradise-sarjassa, joka nähdään tv:ssä myöhemmin.

Sarjaa kuvattiin sekä Suomessa että Espanjassa ja Havukaisen ohella siinä nähdään espanjalainen supertähti Fran Perea. Perea tuli Suomessa tunnetuksi Serranon perhe -sarjasta.

Riitta Havukainen näyttelee uudessa Paratiisi-sarjassa yhdessä espanjalaistähti Fran Perean kanssa.

Havukainen kertoi IS:lle viime vuonna, että oli mielenkiintoista pitää pieni tauko teatterityöstä ja hypätä kameran eteen tähdittämänä uutuussarjaa.

– Olen kuitenkin ollut etupäässä teatterinäyttelijä, joten oli mahtavaa, että sain virkavapaan ja pääsin mukaan. Kokemus on ollut hyvin virkistävää: ylipäänsä tehdä kameratöitä ja sitten päästä vielä tällaiseen tuotantoon. Kokemus on niin mahtava, että voisin tehdä näitä enemmänkin, Havukainen sanoi.

– Tämä rooli merkitsee henkilökohtaisesti hyvin paljon, koska mä jo ajattelin, että mun kameraduunit on tehty. Nuorempanahan niitä oli enemmän, kun oli nätimpi ja freesimpi. Mietin, että ehkä tulee jotain, että mä näyttelen jonkun äitiä joskus muutaman kuvauspäivän, ja niitä on ollutkin, mutta sitten tulikin näin kantava rooli, hän jatkoi.