Me Naiset: Helmi-Leena Nummela teki kuusi raskaustestiä ennen kuin uskoi odottavansa Roope Salmisen lasta: ”Koko juttu tuntui niin epätodelliselta”

Helmi-Leena Nummela odottaa esikoistaan Roope Salmisen kanssa.

Näyttelijä Helmi-Leena Nummela kertoo uusimmassa Me Naiset -lehdessä raskaudestaan ja parisuhteestaan avopuolisonsa, näyttelijä-muusikko Roope Salmisen kanssa. Nummela kertoo raskauden edenneen jo viimeiselle kolmannekselle.

– En oikeastaan ajatellut haluavani lapsia. Asia tuli ajankohtaiseksi vasta, kun olin parisuhteessa, jossa kaikki tuntui olevan oikein.

Näyttelijä kertoo ajatelleensa, että valitsisi aina mieluummin lapsettoman, hyvän kumppanuuden kuin tyydyttämättömän suhteen lasten kanssa. Kun Nummela lopulta tajusi loppukesästä olevansa raskaana, hän ei ollut aluksi uskoa uutisia todeksi.

Näyttelijä teki raskaustestin kuusi kertaa. Jokainen testi oli positiivinen, mutta hän epäili silti tulosta.

– Vielä senkin jälkeen olin tosi skeptinen. Koko juttu tuntui niin epätodelliselta, etten uskaltanut iloita.

Nummela ja Salminen tekivät töitä yhdessä Putouksessa.

Nummela ja Salminen Salminen ja Nummela kertoivat tulevasta perheenlisäyksestään sosiaalisen median välityksellä marraskuussa. Tuolloin Salminen julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hänen puolisonsa raskausvatsa tulee esiin ja mies itse hymyilee leveästi.

– Hei maailma! Helmi-Leena ja mä saadaan ens vuonna vauva! En voisi olla onnellisempi, Salminen kirjoitti päivityksessään.

Myös Nummela julkisti ilouutiset omassa Instagramissaan.

Roope Salminen kertoi isyydestään MTV:lle muutama päivä sitten. Hän sanoi haastattelussa, että pari ei aio tuoda lastaan lainkaan julkisuuteen.

– Lapsi ei voi vaikuttaa itse siihen, mihin perheeseen hän syntyy. Hän astuu sitten aikuisena julkisuuteen, jos itse sitä haluaa. Tärkeintä tällä hetkellä on se, että pikkukaveri tulee terveenä maailmaan, Salminen selitti.

Nummela kertoi Aamulehdelle joulukuussa, että ensimmäinen raskauskolmannes oli hankala pahoinvoinnin vuoksi.

– En tajunnut, että se voi olla niin paha. Samaan aikaan on onni siitä, että uusi elämä tulossa. Sitten kun on niin väsynyt ja oksettaa koko ajan, on sellainen olo, että on kuin masentunut, nukkuu koko ajan. Eikä siitä voi kertoa kenellekään, koska raskaus on niin alussa. On todella vaikeaa operoida jossain töissä, Nummela sanoi.

Roope Salminen on juontanut Putousta vuodesta 2017 lähtien. Helmi-Leena Nummela näytteli Putouksen 10. ja 11. kaudella syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Putouksen ohella Salminen on juontanut muun muassa Huuma-ohjelmaa. Mies myös luotsaa omaa Roope Salminen ja Koirat -yhtyettään.

Nummela puolestaan on luonut uransa teatterinäyttelijänä. Hän on opiskellut Teatterikorkeakoulussa ja näytellyt muun muassa Kansallisteatterissa ja KOM-teatterissa. Hänet palkittiin viime vuonna vuoden teatterinäyttelijän palkinnolla.