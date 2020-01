Missi ja kolmen lapsen äiti Jenna, 27, laihtui 40 kiloa yksinkertaisilla muutoksilla – näin hän sen teki

Ylipainonsa takia kiusatuksi tullut Jenna on osallistunut jo useampaan kauneuskilpailuun.

Jenna Lehtimäki on töissä yökerhossa baarimikkona ja tekee sen ohella myös promootiotöitä.

Kymmenen Miss MP -finalistia on kokoontunut Ilta-Sanomien studioon kuvaussessioon.

Monille kerta on ensimmäinen ja jännittävä, mutta turkulainen Jenna Lehtimäki, 27, asettuu tyynesti kameran eteen.

– En ole ensimmäistä kertaa kuvattavana. Nämä ovat jo kuudennet kisani, Jenna paljastaa syyn rauhallisuuteensa.

– Olen kisannut vaikka missä. Olen Seiska-lehden Tähtimalli. Turussa olin festarimissikisassa ja yleisön suosikki. Miss Hämeenlinna -kilpailussa olin taas yleisön suosikki, samoin kuin Alastaron moottoriradalla.

Mutta mikä ajaa nuorta naista kauneuden estradeille?

Jos Jennalta kysyy, niin kilpailujen tarjoamat työmahdollisuudet. Hän onkin saanut promootiotöitä juuri kisojen kautta, mutta on taustalla ihan tavallinenkin syy:

– Tykkään olla – näin kauniisti sanottuna – esillä. Ja kyllä nämä kisat tuovat arkeen ihan uudenlaista mielekkyyttä.

Myös tavoitteenasettelu on korkealla.

– Olen sillä tavalla aika vaikea ihminen, että harvemmin tyydyn nykytilanteeseen. Tavoitteita tulee koko ajan lisää.

Yhdysvalloissa Miss Amerikka -organisaatio ilmoitti vuonna 2018, että uimapukukierros jää historiaan.

Yksi päätöksen taustalla olleista syistä oli metoo-kampanja, mutta amerikkalaiskilpailussa haluttiin keskittyä bikinikurvien sijaan myös kisaajien älykkyyteen ja ajatuksiin.

Ovatko kauneuskilpailut mennyttä aikaa?

– Itse en edes ajattele olevani kauneuskisoissa, vaan edustuskisoissa. Bikinikierroksen lisäksi pitää olla myös jotain sanottavaa. Nättinä olo ei riitä.

Eikä Jenna perinteiseen missimuottiin taivukaan. Hän ei ole 180-senttinen ja hänellä on tatuointeja.

– Olen aina halunnut näyttää nuoremmille tytöille, että voit tehdä mitä vaan, jos haluat. Mutta sen eteen pitää tehdä töitä.

Ja töitä Jenna on tehnyt. Hän on laihduttanut 40 kiloa.

– Olen laihduttanut ihan saatanasti kiloja pois, Jenna sanoo tuimana.

Muodonmuutos ja terveellisempi elämäntapa lähti pienistä asioista. Jenna ei ihmedieetteihin usko.

– Lopetin kokonaan sokerin ja vaalean leivän ja aloin kävelemään.

Ensin Jenna käveli kioskille viemään Loton. Pikkuhiljaa hän lisäsi matkaa ja eipä aikaakaan, kun tossut tallasivat jo kymmenen kilometrin lenkkejä.

– Päätin, että mun on pakko laihtua. Että en ole enää terve. Ensimmäiset kilot lähtivät hurjaa vauhtia. Aloitin vuonna 2016 ja ensimmäisen vuoden aikana laihduin 30 kiloa. Nyt käyn salilla ja olen hionut tätä hommaa. Eipä tässä hommassa ole oikotietä onneen, mutta olo on parantunut hurjasti. Jaksaminen on lisääntynyt.

Jenna kertoo, että kolmen lapsen saaminen jätti kroppaan raskauskiloja, mutta myös omat syömistottumukset lisäsivät elopainoa.

– Oli mulla painoa jo ennen lapsia, mutta kun nuorin oli tehty, ajattelin että on pakko pitää huolta myös itsestäni, että voin pitää huolta lapsistani.

Jenna oli myös koulukiusattu ylipainonsa takia.

– Olen aina ollut pyöreä. Siihen kiusaamiseen ihan turtui. Ajattelin, että olen sitten sellainen kuin haukutaan. Ja taas tuli lisää painoa.

Missikisojen lisäksi Jenna vilahtaa myös televisio-ohjelmissa. Sairaalasarja Syke on yksi nuoren naisen lempisarjoista ja pieni sairaanhoitajan rooli ohjelmassa oli iso asia.

– Syke on niin hieno sarja. Ajattelin, että siihen mä haluan ja sinne menen.

Sykkeen lisäksi Jenna on ollut muissakin pikkurooleissa.

– Olen vieraillut neljässä sarjassa. Olin yhdessä ruotsalaisessakin tuotannossa. Televisio on ihan eri maailma ja olen tykännyt hirveästi, kun olen päässyt mukaan. Mua ei kamerat haittaa.