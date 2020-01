Eeva: Oulunsalossa kasvanut Ernest Lawson tunsi nahoissaan, millaista oli olla kylän ainoa tumma perhe – aamulla kodin seinässä odotti karu yllätys

Näyttelijä Ernest Lawson kasvoi Oulunsalossa Togosta kotoisin olevan isänsä ja suomalaisen äitinsä sekä siskojensa kanssa.

Putous-tähti ja näyttelijä Ernest Lawson, 32, kertoo tuoreessa Eeva-lehdessä lapsuudestaan ja siitä, millaista oli kasvaa tummaihoisena 1990-luvun Suomessa. Lawsonin isä on kotoisin Länsi-Afrikassa sijaitsevasta Togosta ja hänen äitinsä on suomalainen.

Kun Lawson ja hänen kaksi siskoaan olivat lapsia, asui perhe Oulunsalon kunnassa, joka on nykyisin osa Oulua. Lawson kertoo Eevassa, että hänen isänsä, siskonsa ja hän olivat paikkakunnan ainoat tummaihoiset ja erottuivat siksi katukuvasta.

Lawson sai kuulla ihonväristään ala-asteella, kun häntä haukuttiin neekeriksi.

– Vakavammaksi kiusanteko muuttui yläasteella. Kävellessäni yksin illalla kotiin kohtasin muutaman kerran skinijengin, joka lähestyi minua uhkaavasti. He kutsuivat minua mutakuonoksi ja osoittivat pilottitakkiensa Suomen lippuja. Väistin jengin, sillä en halunnut joutua minua fyysisesti vahvempien poikien kanssa tappeluun, Lawson kertoo Eeva-lehden haastattelussa.

Myös perhe sai osansa kiusanteosta. Eräänä aamuna heidän kotitalonsa seinässä odotti karu yllätys.

– Kerran heräsin kotona siihen, että rivitalomme julkisivuun oli maalattu natsisymboleja ja solvauksia.

Eevan mukaan poliisi sai pienellä paikkakunnalla nopeasti kiinni ilkivallan tekijät ja he joutuivat vastuuseen teostaan. Asia jäi kuitenkin vaivaamaan Lawsonia.

– Olin välikohtauksen jälkeen ahdistunut ja surullinen. Tuntui pahalta ajatella, että joissakin ihmisissä on sisällä niin paljon vihaa, että se purkautuu ilkivaltana, hän kertoo lehdelle.

Lawson on kertonut jo aiemmin, että hän muutti Oulunsalosta Helsinkiin lukion jälkeen ja opiskeli opettajaksi. Lawson on nähty opettajana myös tv-ruuduissa, sillä hän esitti Putouksen sketsihahmokisassa naisopettaja Ansa Kynttilää vuonna 2018.

– Ansa Kynttilä syntyi omasta opettajanammatistani, mutta halusin vetää sen ihan överiksi. Eiväthän opettajat kiusaa lapsia, joten siitä syntyi hyvää huumoria. Minun huumorini kiteytyy siihen, että ”saakohan tälle edes nauraa”, Lawson kertoi aiemmin IS:lle.

Ernest Lawson Ansa Kynttilänä Putouksessa.

Lawson debytoi Putouksessa vuonna 2017. Sitä ennen improvisaatiota harrastanut mies opetti viidettä luokkaa espoolaisessa alakoulussa ja oli suurelle yleisölle tuntematon.

Nykyään Lawson on koko kansan tuntema tv-tähti. Tällä hetkellä hän on mukana Talent Suomi -sarjan tuomaristossa.

Lawsonin sketsihahmo Pentti Olavi Liitikko voitti kisan viime keväänä.

Lawson on naimissa puolisonsa Nellin kanssa ja parilla on yksi tytär. Tällä hetkellä he odottavat toista lasta, jonka on määrä syntyä myöhemmin tänä vuonna.

Lawson kertoi IS:lle vuonna 2017 syntyneen esikoistyttärensä olevan hyvin samanlainen kuin hän.

– Minusta on ihanaa, että hän on sellainen hassuttelija, kuten minäkin olin lapsena ja olen edelleenkin. Näen hänessä paljon itseäni, Lawson kertoi Ilta-Sanomille tuolloin.

– Hän on sellainen viihdyttäjä ja rakastaa huomiota. Vieraat saavat aina tietää, että millainen kuperkeikka on opittu tai mikä biisi on soinut juuri päiväkodissa, hän naureskeli.

Perhe on Lawsonille äärimmäisen tärkeä asia, joka korostui entisestään sen jälkeen, kun hänestä itsestään tuli isä.

– Tiesin aina, että haluan lapsen, jos minulle sellainen mahdollisuus suodaan. Isyys on ollut paljon enemmän, ja paljon parempaa kuin olin osannut ajatella, Lawson sanoi IS:n haastattelussa aiemmin.

– Kun on itse isä, tajuaa mitä se tarkoittaa, että perhe on kaikki kaikessa. Olen aina viihtynyt kotona, ja nyt haluan olla tietysti mahdollisimman paljon läsnä lapsen ja vaimon kanssa.