Sampo ja Minttu Kaulanen todistivat maanjäristystä ja tsunamivaaraa Jamaikalla – ”Vaimo sanoi, että voitaisko ottaa hotla muualta kuin tästä rannalta”

Sampo Kaulanen kertoo IS:lle, ettei tiistaina sattunut voimakas maanjäristys aiheuttanut juuri tuhoa, mutta säikäytti monet.

Karibialla sattui myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa voimakas maanjäristys, joka tuntui muun muassa Jamaikalla ja Kuubassa. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,7 magnitudia ja sen pelättiin aiheuttavan tsunamin, mutta myöhemmin todettiin, että tsunamivaara oli ohi.

Kyläkauppias Sampo Kaulanen lomailee tällä hetkellä Jamaikalla yhdessä puolisonsa Minttu Kaulasen kanssa. Pariskunta oli Jamaikan pohjoisrannikolla sijaitsevassa Montego Bayssa tilaamassa ruokaa, kun järistys iski.

– Maanjäristys oli kohtuullisen voimakas, Kaulanen kertoo IS:lle.

Kaulasen mukaan aluksi oli vaikea ymmärtää, mistä oli kyse.

– Tämä oli mulle ensimmäinen kunnon maanjäristyskokemus. Mitään ei tippunut lattialle eikä aluksi tajunnut, että se oli maanjäristys. Tuntui samalta kuin metro ois ajanut alta, hän kuvailee.

Toimistorakennuksia evakuoitiin maanjäristyksen vuoksi Miamissa asti.

Järistys sai Kaulasen mukaan ihmiset varuilleen ja moni esimerkiksi pakeni rannalta peläten tsunamia.

– Kyllä se järistys jengiä säikäytti. Rannoilta porukka oli juossut pois ja paljon siitä on puhuttu.

Kaulanen kertoo, että hänen Minttu-puolisollaan on aiempaa kokemusta maanjäristyksistä ja tämä osasi siksi suhtautua tilanteeseen.

– Minttu on Los Angelesista lähtöisin ja hänellä on kokemusta enemmän näistä. Hän sanoi mulle, että voitaisko ottaa hotla muualta kuin tästä rannalta, mutta en usko, että tässä on tarvetta sen kummempiin juttuihin.

– En ole ainakaan huomannut jälkijäristyksiä ellei sitten naapurin saksalaispariskunnan leikkejä niiksi sekoita, kyläkauppias vitsailee.

Yhdysvaltain seismologianlaitoksen mukaan järistys sattui noin kymmenen kilometrin syvyydessä merellä runsaan 120 kilometrin päässä jamaikalaisesta Lucean rannikkokaupungista. Kaulasten lomanviettopaikka sijaitsee vain vajaan 40 kilometrin päässä kaupungista.

Kaulanen ei ole huomannut, että Montego Bayssa tehtäisiin varotoimenpiteitä mahdollisten jälkijäristysten varalle. Pari aikoo jatkaa lomailua normaaliin tapaan ainakin toistaiseksi.

– Jos tulee vielä järistyksiä niin sitten katsotaan, että onko parempi liikkua, Kaulanen sanoo.

Jamaica Observer -lehden mukaan järistys huomattiin saarivaltion eri osissa ja se kesti useita sekunteja. Paikallisten asukkaiden mukaan useita rakennuksia evakuoitiin järistyksen jälkeen.

Järistys tuntui voimakkaana myös Kuuban pääkaupungissa Havannassa, missä useita keskustan rakennuksia tyhjennettiin ja tuhannet ihmiset pakenivat sisältä ulos kaduille.