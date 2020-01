Laulaja Selena Gomezilta dramaattinen avautuminen: syyttää ex-poikaystävä Justin Bieberiä henkisestä väkivallasta

Laulajaparin on-off-suhde muistetaan myrskyisänä.

Laulaja Selena Gomez on avautunut entisestä parisuhteestaan poptähti Justin Bieberin kanssa. NPR-radiokanavan haastattelussa Gomez kertoi kokeneensa henkistä väkivaltaa suhteen aikana. Parin vuosia kestänyt on-off-suhde päättyi lopullisesti maaliskuussa 2018.

– En ole epäkunnioittava, mutta tunnen joutuneeni tietynlaisen väkivallan uhriksi, Gomez sanoi.

Haastattelija varmisti, että tarkoittiko hän henkistä väkivaltaa, johon tähti vastasi myöntävästi.

– Minun piti löytää tapa, jolla käsitellä asioita ja ymmärtää tekemiäni valintoja. En halua viettää loppuelämääni tätä asiaa käsittelemällä. Olen ylpeä siitä, että voin nyt sanoa olevani vahvempi kuin koskaan.

Gomez on paljastanut, että hänen kappaleensa Lose You to Love Me kertoo kivuliaasta erosta Bieberin kanssa.

– Olen hyvin ylpeä siitä kappaleesta. Sillä on nyt erilainen merkitys kuin sitä kirjoittaessa. En silloin saanut suhteelle oikeanlaista päätöstä, ja hyväksyin sen, mutta lopulta minun oli sanottava ääneen asioita, joista vaikenin.

Selena Gomez ja Justin Bieber vuonna 2012.

Parin myrskyisässä suhteessa oli Gomezin mukaan myös paljon hyvää. Hän totesi, ettei kappale kerro vihasta, vaan vaikeista tunteista.

Justin Bieber avioitui mallikaunotar Hailey Baldwinin kanssa syyskuussa 2018, kun hänen ja Gomezin erosta oli kulunut vain kuukausia.

Vakava sairastuminen

Gomezilla on takanaan useita rankkoja vuosia. Vuonna 2018 hän joutui sairaalahoitoon hermoromahduksen takia.

Gomez on kertonut sairastavansa lupusta eli punahukkaa, joka on Terveyskirjaston mukaan reumasairauksiin kuuluva autoimmuunitauti. Terveyskirjaston mukaan se on yksi monimuotoisimmista ihmisen sairastamista taudeista, jonka oireet vaihtelevat lievästä ihottumasta ja nivelsäryistä aina vakaviin munuais- ja keskushermostotulehduksiin asti.

Gomezin mukaan sairaus on vaikuttanut hänen terveydentilaansa ja painoonsa hyvin radikaalisti. CNN:n mukaan lupus on aiheuttanut Gomezille korkean verenpaineen ja munuaisvian, ja hänen täytyy syödä runsaasti lääkkeitä. Niiden sivuvaikutuksena hänen painonsa on vaihdellut.

Laulajan mukaan tilanne on aiheuttanut hänelle paljon ahdistusta, sillä hän kamppaili pitkään sairautensa ja painonsa kanssa salaten asian julkisuudesta.

Selena Gomez nousi julkisuuteen, kun hän näytteli Disney Chanel -kanavan lastenohjelmissa.

Gomez nousi julkisuuteen jo lapsena, kun hän tähditti Disney Chanel -kanavan lastenohjelmia. Hän aloitti musiikkiuransa 2000-luvun puolivälissä. Laulaja julkaisi tammikuussa uuden Rare-kappaleen, joka nousi listaykköseksi Billboardin listauksessa.