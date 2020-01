Brad Pittin vaatimaton ele varasti huomion Oscar-tapahtumassa – pian kaikki iskivät silmänsä megatähden nimikylttiin: ”Suloisinta ikinä”

Brad Pitt on yksi maailman tunnetuimmista näyttelijöistä, mutta maanantaisen esiintymisensä perusteella silti varsin nöyrä mies. Hollywood-tähden nimikyltti nousi otsikoihin ympäri maailmaa.

Los Angelesissa järjestettiin maanantaina tämän vuoden Oscar-ehdokkaiden Oscars Nominees Luncheon -kokoontumistilaisuus. Paikalla olivat lähes kaikki Oscar-gaalassa ehdolla olevat elokuva-alan tähdet ja taustavaikuttajat.

Nimekkääseen ehdokaskaartiin kuuluivat muun muassa näyttelijät Renee Zellweger, Charlize Theron ja Leonardo DiCaprio sekä ohjaaja Quentin Tarantino. Paikalla oli myös parhaan miessivuosan pystistä kisaava Brad Pitt.

Pitt on ehdolla elokuvasta Once Upon A Time... In Hollywood ja saapui Oscar-tapahtumaan poseeraamaan medialle ja tapaamaan muita ehdokkaita. Pitt nousi tilaisuuden jälkeen maailmalla otsikoihin erikoisesta syystä, sillä moni kiinnitti huomiota tilaisuudesta otettuihin kuviin, joissa näkyi Pittin rinnassa komeillut nimikyltti.

Brad Pitt rupatteli parhaan naispääosan -palkinnosta kisaavan Cynthia Erivon kanssa nimikyltti kauniisti esillä.

Maailmankuulu näyttelijätähti nimittäin piti tilaisuudessa tunnollisesti nimikylttiä pikkutakkinsa rintamuksessa – ilmeisesti siltä varalta, jos jollekulle oli epäselvää, kuka hän oli. Kun Pitt sitten rupatteli ihmisten kanssa, killui nimikyltti näyttävästi esillä ja jokainen keskustelutoveri pystyi sen avulla tarkistamaan, kuka mahtoi olla kyseessä.

Nimikyltissä komeili teksti:

”BRAD PITT

Paras miessivuosa

One Upon A Time... In Hollywood”

Hollywood-tähden nimikyltti selvensi, kuka oli kyseessä – jos jollekin vaikka oli epäselvää.

Somessa asialle naureskellaan hyväntahtoisesti. Moni toteaa, että on varsin vaatimatonta ja nöyrää pitää kiltisti nimikylttiä näyttelijältä, joka on ollut julkisuudessa vuosikausia ja kenties yksi aikamme tunnetuimmista henkilöistä.

– Ajattele, että tapaat Brad Pittin – ja hän pitää nimikylttiä, joka paljastaa hänet ”Brad Pittiksi”, eräs Twitter-käyttäjä naureskelee.

– Hei, ehkä kaikki eivät tiedä, toinen jatkaa.

– Kuka ihme on tämä mystinen Brad Pitt -tyyppi? kolmas vinoilee.

– Ai sinä olet Brad Pitt! Enpä olisi tiennyt ilman kylttiä, jatkuvat kommentit.

– Brad Pitt piti ylpeänä nimikylttiä eikä mikään ole ikinä ollut niin aitoa.

– Brad Pitt pitämässä nimikylttiään on suloisinta ikinä.

– Kun olet sekä seksikäs että nöyrä...

– Brad Pitt on yksinkertaisesti paras. Siinä kaikki.

Kuvaajat ikuistivat Pittin nimikyltiin lukuisiin kuviin.

Pitt malttoi luopua kyltistään ainoastaan poseeratessaan virallisissa kuvissa.

Pittin tähdittämä Once Upon A Time... In Hollywood on ehdolla Oscar-gaalassa yhteensä kymmenen palkinnon saajaksi, muun muassa parhaan elokuvan-, parhaan ohjauksen- ja parhaan miespääosan -kategorioissa. Elokuvan on ohjannut Quentin Tarantino ja sen pääosaa näyttelee Leonardo DiCaprio.

Myös DiCaprio edusti Oscar-ehdokkaiden tilaisuudessa, mutta hänen rinnassaan ei komeillut nimikylttiä.

Leonardo DiCaprio edusti Oscars Nominees Luncheon -tilaisuudessa aurinkolaseissa – ja ilman nimikylttiä.

56-vuotias Brad Pitt tunnetaan pitkän linjan näyttelijänä, joka teki läpimurtonsa 1990-luvulla Thelma & Louise -elokuvassa. Sittemmin hän on näytellyt lukuisissa Hollywood-tuotannoissa ja toiminut myös tuottajana.

Charlize Theronin rintamuksessa ei nimikylttiä näkynyt.