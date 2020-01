Gwen Stefanin ulkonäkö löi tv-katsojat ällikällä ja epäilykset heräsivät heti: ”Miten ihmeessä hän on 50-vuotias?”

Laulaja Gwen Stefanin ulkonäkö Grammy-gaalassa herätti oitis tv-katsojien huomion. Ikinuori tähti saapui gaalaan upeassa designmekossa ja vaaleat hiukset hulmuten.

No Doubt -yhtyeestä kuuluisuuteen ponnahtanut laulaja Gwen Stefani oli yksi Grammy-gaalaan saapuneista maailmantähdistä. Los Angelesissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä järjestetyssä gaalassa palkittiin musiikkimaailman menestyneimmät ja parhaiten ansioituneet tähdet ja taustatekijät.

Stefani, 50, saapui gaalaan yhdessä puolisonsa, kantrilaulaja Blake Sheltonin, 43, kanssa. Vuodesta 2015 seurustellut pari myös esiintyi gaalassa duettona ja sai valtavat suosionosoitukset ja ylistystä tv-katsojilta.

Stefani ja Shelton poseerasivat ennen gaalan alkua punaisella matolla. Daily Mailin mukaan Stefani oli pukeutunut juhlaan valkoiseen, simpukoilla kirjailtuun Dolce & Gabbanan minimekkoon ja polvien yli yltäviin saapikkaisiin. Shelton puolestaan luotti kokomustaan tyyliin.

Stefani oli pukeutunut Grammyihin Dolce & Gabbanan valkoiseen, simpukoilla kirjailtuun mekkoon.

50-vuotiaan Stefanin nuorekkuus hämmästyttää.

Pian sen jälkeen, kun Stefani kuvattiin gaalassa, ilmestyi Twitteriin hämmästeleviä kommentteja. Moni ihmetteli, oliko kyseessä todella Gwen Stefani, sillä laulaja oli kommentoijien mielestä muuttunut melkoisesti.

– En enää tunnista Gwen Stefania, eräs kommentoija häkeltyi.

– Voi hyvä Jumala, mitä Gwen Stefani teki kasvoilleen? kysyi toinen hieman pisteliäästi vihjaillen samalla kauneusleikkauksista.

Osa kommentoijista myös totesi, että laulajan on täytynyt laitattaa kasvoihinsa valtavat määrät erilaisia täyteaineita.

– Hei Gwen Stefani, LOPETA kauneusleikkaukset ja botoxin ottamineen kauniisiin kasvoihisi, eräs kommentoija kehotti.

Stefani vuonna 2010.

Stefani on joutunut aiemminkin kauneusleikkausspekulaatioiden silmään. Hän itse ei ole kommentoinut asiaa millään tavalla, mutta julkisuudessa on väläytelty mahdollisuutta erilaisista operaatioista. Viime keväänä The Mirror -lehti kysyi asiasta kauneuskirurgian asiantuntijalta, joka arvioi, että Stefani saattaisi olla turvautunut suosittuihin pistoshoitoihin.

– Uskon, että Gwen on saattanut käydä läpi leikkauksettomia hoitoja pistoksina huuliinsa, sillä hänellä vaikuttaa olevan täyteläisemmät huulet kuin aiemmissa kuvissa – etenkin kun hän hymyilee, asiantuntija totesi The Mirrorille.

No Doubtin jälkeen Stefani loi menestyneen soolouran.

Asiantuntijan mukaan on mahdollista, että Stefanille on tehty myös muita toimenpiteitä, joilla voidaan muun muassa silottaa ikääntymisen mukanaan tuomia ryppyjä. Hän ei kuitenkaan uskonut, että laulaja olisi välttämättä käynyt varsinaisissa kauneusleikkauksissa.

Vaikka osa Grammy-gaalan katsojista ihmetteli Stefanin ulkonäköä, ylistettiin häntä myös vuolaasti. Twitterissä ihmeteltiin, miten laulaja pysyi niin nuorekkaana ja upeana vuodesta toiseen.

– Jos näyttäisin tältä, minä vain kävelisin ympäriinsä näyttäen siltä koko ajan. Herran jestas Gwen Stefani on henkeäsalpaava, eräs Twitter-käyttäjä julisti.

– Miten ihmeessä Gwen Stefani on 50-vuotias? kyseli toinen kommentoija.

– Minua hävettää myöntää, että olen 21-vuotias, kun Gwen Stefani näyttää tältä, jatkoi kolmas.

– Toivon, että vanhenen yhtä ihanasti kuin Gwen Stefani, mikä nainen! neljäs ihasteli.

Stefani ja Shelton lauloivat Grammy-gaalassa dueton, joka hurmasi tv-katsojat.

Kaliforniasta kotoisin oleva Stefani aloitti uransa jo 1980-luvulla ja toimi No Doubtin keulakuvana kunnes siirtyi soolouralle vuonna 2004.

Stefani tunnettiin ja tunnetaan edelleen omaleimaisesta tyylistään ja räväkästä ulkonäöstään. Laulajan tavaramerkki on hänen vaalea tukkansa, vaikka hänet on vuosien varrella nähty myös muissa, räväkämmissä väreissä.

Gwen Stefani konsertoimassa Suomessa vuonna 2007.

Kun Stefani aloitti uransa No Doubtissa, oli hän vasta 18-vuotias. Todellisen läpimurtonsa yhtye teki vuonna 1995, kun se julkaisi Tragic Kingdom -albumin, jonka Just A Girl ja Don’t Speak -kappaleista tuli maailmanlaajuisia hittejä. Tuolloin Stefani oli 26-vuotias.