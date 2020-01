Magnum-tähti Tom Selleck 75 vuotta – jätti Hollywoodin uransa huipulla ja muutti avokadofarmille: näin hänellä menee nykyään

Magnum-sarjan iki-ihana viiksiniekka Tom Selleck täyttää tänään 75 vuotta.

Television kuuluisimmat viikset. Näin näyttelijä Tom Selleckin naamakarvoitusta on leikkisästi julkisuudessa kutsuttu. 80-luvulla mies ja viikset olivatkin tv:n suosituin parivaljakko, kun Selleck villitsi yleisöä yksityisetsivä Magnumin roolissa.

Tänään keskiviikkona 75 vuotta täyttävä näyttelijä löysi tiensä yleisön sydämiin Havaijilla rikoksia ratkoneena Magnumina, eikä yleisö ole koskaan hylännyt suurta idoliaan. Menestys ei kuitenkaan ole koskaan ollut Selleckille mikään itsestäänselvyys.

Selleck oli 35-vuotias tehdessään läpimurtonsa Hollywoodissa. Hän oli tehnyt vuosien ajan mainoksia, sekä pieniä rooleja elokuvissa ja tv:ssä ilman sen suurempaa menestystä. Onni kääntyi kun hän sai roolin Magnumina.

Magnum oli Selleckille todellinen onnenpotku, sillä näyttelijän ura ei ollut ottanut tuulta alleen vuosien yrityksestä huolimatta. Kuva vuoden 1972 elokuvasta Daughters of Satan.

Alussa Selleck inhosi Ferrarilla huristelevan yksityisetsivän roolia ja pelkäsi tv-katsojien olevan samaa mieltä.

– Inhosin häntä. Hän oli kuin James Bond. Täydellinen. Hänellä oli tyttö molemmissa käsipuolissa ja hän ajoi Ferrarilla, Selleck nyrpisteli GQ-lehden haastattelussa 2014.

– Magnum oli riski, sillä jos sarja ei olisi onnistunut, niin en usko että olisin enää saanut töitä tältä alalta.

Yksityisetsivä Thomas Magnumin rooli teki Selleckistä aikansa suurimman tv-tähden ja seksisymbolin. –Olen Magnumista todella ylpeä. Siitä tuli tv:n seuratuin sarja, joten olen ollut hyvin onnekas, Selleck on muistellut.

Selleckin pelko oli turha. Magnumia tehtiin kahdeksan vuoden ajan ja kuvausten välissä hän ehti tähdittää myös vuoden 1987 kassamagneettia, Kolme miestä ja baby -komediaa.

Näyttelijän tähti oli vinhassa nousussa, mutta uransa huipulla ollut Selleck teki päätöksen, jota monet pitivät pähkähulluna.

Magnumin sijaan Tom Selleck voisi olla tunnettu Indiana Jones -elokuvista, jotka tekivät Harrison Fordista supertähden. Selleck oli jo suostunut Kadonneen aarteen metsästäjät -elokuvan pääosaan, mutta joutui jättäytymään elokuvasta Magnumin kuvausten takia.

1988 hän ilmoitti jättävänsä Magnumin, vähentävän työntekoa ja muuttavansa avokadofarmille. Näyttelijä oli juuri vienyt vihille Jillie-puolisonsa ja pari odotti lasta. Selleck ei uskonut liiton toimivan, jos hän ei olisi koskaan kotona.

– Olin tehnyt 90-tuntista työviikkoa kahdeksan vuoden ajan ja tein elokuvan jokaisella sarjan tauolla, Selleck muisteli 2012 People-lehden haastattelussa.

Tom Selleckin elokuvista suosituin on Kolme miestä ja baby -komedia (1987), jossa raavaat miehet tuskailevat vauvanhoidon kanssa. Elokuvaa tähdittivät Selleckin kanssa Steve Guttenberg (vas.) ja Ted Danson.

Näyttelijä on kuvaillut avokadofarmin olevan hänen oma pieni palansa taivasta, ja siellä hän on kaikista onnellisimmillaan. Avokadoja hän tosin inhoaa.

– Lopetin sarjan saadakseni perheen. Kesti kauan päästä irti oravanpyörästä, mutta teen kovasti töitä säilyttääkseni tasapainon. Tila on auttanut siinä, Selleck kuvaili Peoplelle.

Näyttelemistä Selleck ei ole lopettamassa, vaikka julkisuus ei häntä enää kiinnostakaan. Viime vuosina hänet on nähty tv:ssä Jesse Stone -elokuvissa ja Blue Bloods -tv-sarjassa, joissa molemmissa hän on esittänyt poliisia. Monet muistavat hänet myös Frendit-sarjasta, jossa hän esitti Monican miesystävää.

– Niin hyvä kuin tämä ala minulle onkin ollut, niin elämässä on kyse tärkeämmistä asioista, hän on todennut.

Tom Selleck esittää Blue Bloods -sarjassa poliisipäällikkö Frank Reagania. Sarjan kymmenes kausi alkoi Yhdysvalloissa viime syksynä. Selleck on kertonut saaneensa järjestettyä sarjan kuvausten aikataulut niin, että hän pystyy olemaan mahdollisimman paljon kotona.

Ei luovu viiksistään

Viikset ovat pysyneet menossa mukana aivan uran alkuajoista lähtien. Selleck on virnuillut haastatteluissa viiksillään olevan sosiaalisessa mediassa jopa omia fanikerhoja. Muhkeat pensselit ovat näyttelijän tavaramerkki ja aina kun hän on joutunut ajamaan ne roolia varten, on fanien maailma järkkynyt.

– Minut sekoitetaan viiksien takia välillä Burt Reynoldsiin. Ohjaajat eivät millään suostu hyväksymään minua rooleihin ilman viiksiä. Joudun selittämään heille tuntikaupalla, että olen aivan yhtä hyvä näyttelijä, oli minulla sitten viikset tai ei, Selleck on naureskellut.

Tom Selleck on harvoin nähty julkisuudessa ilman rakkaita viiksiään. Kuva elokuvasta Ollakko vai eikö olla? (1997).

Pöyheät viikset ovat Tom Selleckin tavaramerkki. Näyttelijä on iloinnut, että viikset ovat tulleet taas muotiin nuorten miesten keskuudessa.

Vuonna 2018 alkaneessa uudessa Magnum-sarjassa Selleck ei ole mukana kosiskeluista huolimatta.

– Meillä ei olisi voinut olla parempaa päätöstä sarjalle. Magnum päättyi tv:n katsotuimpana sarjana, Selleck totesi TV Insiderille.

Näyttelijä sanoi toivovansa sarjalle menestystä, mutta kokevansa Magnumin olevan hänen osaltaan nyt taputeltu.

– He pyysivät minut mukaan ja sanoin, ettei missään nimessä. Sarja ei koskaan pystyisi vastaamaan minun unelmiani.