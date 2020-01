Maisa Torppa vietti polttareita Tallinnassa – ystävät yllättivät tulevan morsiamen

Maisa Torppa vietti polttariviikonlopun Tallinnassa.

Maisa Torppa kertoi viime viikolla suunnittelevansa häitä Mikko-rakkaansa kanssa. Nyt hän on julkaissut kuvan polttaritunnelmista. Kuvassa tosi-tv:stä tuttu Torppa poseeraa Bride to be -nauha ympärillään.

– Minulla on maailman parhaat ystävät, Torppa hehkutti kuvatekstissä.

Julkaisuun oli lisätty aihetunnisteet ”siunattu” ja ”täysin yllätetty”.

Torpan ystävät ovat julkaisseet kuvia naisen polttareista Tallinnasta. Kaverukset olivat muun muassa rentoutuneet kylpylässä ja nauttineet erilaisista hemmotteluhoidoista.

– Mahtava viikonloppu takana! Saatiin kun saatiin pidettyä polttarit salassa ja kaunein morsian on valmis naimisiin, eräs Torpan ystävistä iloitsi Instagramissa.

– Polttarihuumaa, toinen hehkutti.

Naisen tulevista häistä kertoi ensimmäisenä Seiska. Ilta-Sanomien tavoittama Torppa vahvisti suunnittelevansa häitä Mikon kanssa, mutta kumosi osan lehden väitteistä.

– Olemme menossa joku päivä naimisiin, mutta ei minua millään lemmenlomalla ole kosittu, Maisa naurahti.

Torppa kertoi IS:lle olevansa tällä hetkellä erittäin onnellinen nykyisessä elämäntilanteessaan ja voivansa hyvin.

– Meidän uusioperhe on parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut, Maisa sanoi onnellisena.

– Olen viimein löytänyt elämääni täydellisen miehen, hän jatkoi.

Torppa erosi lokakuussa entisen kihlattunsa, rallikuski Jari-Matti Latvalan kanssa. Marraskuussa Torppa paljasti Me Naisissa, että hän on löytänyt uuden rakkauden häntä kymmenen vuotta vanhemman miehen kanssa. Mikko-niminen mies ja Torppa tutustuivat keväällä, ystävystyivät ja myöhemmin ihastuivat.