Suomalainen sometähti julkaisi kantaaottavan kuvaparin takapuolestaan: taustalla tärkeä sanoma

Somevaikuttaja Sara Puhto haluaa muistuttaa, ettei Instagramissa kaikki ole aina aitoa.

Suomalainen sometähti Sara Puhto, 23, on jakanut elämäänsä sosiaalisessa mediassa jo vuosien ajan. Puhto jakaa rehellisiä kuvia vartalostaan ja puhuu kehopositiivisuuden puolesta suositulla saggysara-nimisellä Instagram-tilillään, jota seuraa 320 000 ihmistä.

Nyt Puhto on jälleen nostanut esille yhden tärkeän aiheen: sosiaaliseen mediaan julkaistujen kuvien todenmukaisuuden. Instagramissa törmää yhä useammin kuviin, jotka vaikuttavat vaivattomilta tilannekuvilta, mutta joiden eteen on tosiasiassa nähty huima määrä vaivaa, poseeraamista, eri kuvakulmia ja kuvanmuokkausta.

Siksi Puhto jakoikin omalla tilillään havainnollistavan kuvaparin vartalostaan. Vasemmalla Puhto esittelee parhainta Instagram-poseeraustaan, kun taas oikealla hän istuu puun oksalla luonnollisesti. Kuvien välillä on iso ero.

– Vartalotyyppejä ei pitäisi ajatella trendeinä. Kaikki me tiedämme ne takapuolikuvat Instagramissa. Näen niitä koko ajan, ja älkää käsittäkö väärin, poseeraan itsekin niin, että takapuoleni näyttäisi isommalta. Oleellista on kuitenkin se, että minäkään en näytä koko ajan tuolta kuin vasemmassa kuvassa, Puhto muistuttaa kuvatekstissä.

Puhto kertoo nähneensä paljon vaivaa saadakseen aikaan ensimmäisessä kuvassa nähdyn suositun poseerauksen.

– Tuolta näyttääkseni minun täytyy nostaa bikinini todella ylös, koukistaa selkääni ja työntää takapuoleni luonnottomaan asentoon. Kaiken senkin jälkeen kritisoin itseäni ja mietin, että miksei vyötäröni näytä tarpeeksi pieneltä, englanniksi kirjoittava Puhto huokaisee.

– Se on hauskaa, että sorrun kaikkeen tällaiseen vain Instagram-kuvien takia ja vertaan arjessa vartaloani niihin. Lisäksi toivon, että näyttäisin samalta kuin Instagramissa poseeraavat, vaikka tiedän, kuinka paljon vaivaa sellainen kuva vaatii, hän pohtii.

Nuoren naisen kuvan tarkoituksena olikin korostaa kaikille, että jokaisen tulisi hyväksyä vartalonsa juuri sellaisena kuin se on – eikä ainakaan antaa sosiaalisen median vaikuttaa siihen, kuinka arvostetuksi tunnemme itsemme.

– Meidän täytyy lopettaa olemasta niin julmia itselleni. Yritämme sovittaa vartalomme trendeihin, jotka tulevat ja menevät, ja sitten vihaamme itseämme, kun emme sovi niihin. Vartaloa ja sen osia ei pitäisi ajatella jonain, mikä tulee muotiin ja menee pois muodista, Puhto sanoo.

– Sinun ei kuulu olla jatkuvasti huolissasi siitä, miltä vartalosi näyttää Instagram-kuvassa. Elä elämääsi ja älä annan sosiaalisen median tai minkään vaikuttaa siihen, mitä ajattelet itsestäsi. Olemme kaikki ihmisiä, erilaisten vartaloiden kanssa, joita ei voi verrata toisiinsa. Sitä ainutlaatuisuutta kuuluisi juhlia, hän muistuttaa.

Ilta-Sanomat julkaisi syksyllä 2019 lukuisia artikkeleita, jotka käsittelivät nuorten kokemia ulkonäköpaineita, jotka varjostavat jatkuvasti monen elämää. Olet hyvä näin - juttusarjassa muun muassa julkisuudesta tutut henkilöt kertoivat kokemistaan paineista ja niistä selviämisestä.

Yksi heistä oli Anni Vallius, joka on Boss Lady -podcastin vetäjä, yrittäjä sekä Wellnessmalli-kisan omistaja.

Myös Vallius on halunnut herätellä nuoria siihen, etteivät Instagramiin julkaistut kuvat ole aina realistisia. Hän on julkaissut useita kuvapareja, joissa esimerkiksi toinen kuva on käsitelty ja toinen ei. Tai kuvien kuvakulmat ovat eronneet toisistaan, vaikka kaikki muu onkin samaa.

– Se minkälaisessa asennossa poseeraa, mistä kulmasta kuva on otettu, kuinka paljon kuvaa on muokattu, miten on pukeutunut, onko päälle läiskitty itseruskettavaa tai kilo pakkelia naamaan, vaikuttaa kuvien takana kuin yö ja päivä, vaikka kuva olisi otettu saman minuutin sisällä, Vallius muistutti Instagramissa.

