Kaija Koo avautuu tv:ssä elämänsä rankimmasta hetkestä –avioero romutti kaiken: ”Olin lähestulkoon yksinhuoltaja”

Kaija Koo kertoo Villa Hintikka -ohjelmassa elämänsä vaikeimpien hetkien koittaneen avioeron jälkeen.

Torstaina tv:ssä esitettävässä Villa Hintikka -ohjelmassa toimittaja-juontaja Marja Hintikan vieraaksi saapuu laulaja Kaija Koo yhdessä tubettaja Roni Bäckin ja ohjaaja-näyttelijä Lauri Nurksen kanssa.

Jaksossa käydään läpi Kaija Koon, oikealta nimeltään Kaija Kokkolan, tietä yhdeksi Suomen rakastetuimmista artisteista.

Kaija Koo kertoo ohjelmassa, ettei hänen lapsuuden perheessään kannustettu taiteelliseen ammattiin. Laulaja sanoo saaneensa, nyt jo edesmenneeltä, äidiltään naisenmallin, jota ei itse tahtonut elämässään toteuttaa.

– Äitini ei ollut kotirouva, mutta hän teki perheen puolesta asioita aika paljon ja unohti itsensä. Minä päätin, että semmoinen nainen minusta ei tule, halusin jotain muuta, Kaija Koo kertoo Marja Hintikalle.

Artisti kertoo, että toisinaan lapsuuden perheen mallista on ollut vaikea irtautua. Hän kertoo joutuvansa yhä edelleen muistuttamaan itselleen, mitä on urallaan saavuttanut.

– Eivät vanhempani halunneet ammatikseni muusikon ammattia. Välillä koin, että itsessäni on virheasetus. Minulla on palo tehdä näitä asioita ja se ei ollut niin arvostettua. Siskoni on arkkitehti. Koin, että se on hienompaa, laulaja sanoo ja lisää:

– Nyt tietenkin kun aikaa on kulunut ja olen saanut jalansijaa näin vahvasti, tajuan, että tämä on todella hieno ja arvokas työ. Ja tämä on tämän alan korkeakoulu, jonka minä olen käynyt.

Kaija Koo vieraili Marja Hintikan mökillä Villa Hintikka -ohjelmassa.

Kaija Koo avaa ohjelmassa myös herkkää puoltaan ja puhuu aiemminkin otsikoissa olleesta ”ihmiskammoisuudestaan”.

Isän äkillinen kuolema lento-onnettomuudessa vuonna 1986 pani nuoren laulajan uran katkolle ja sysäsi hänet keskelle pelkotiloja ja paniikkihäiriötä, joista hän kärsi lopulta vuosien ajan. Sairastuttuaan sosiaalisten tilanteiden pelkoon, Kaija ei kyennyt laulamaan lainkaan.

– Sitten tuli Tuulten viemää -levy. Se oli minulle hirveän tärkeä levy, ja ajattelin, että teen jotain suurta asiaa. Halusin antaa kaiken kokemani ihmisille. Sittenhän siitä tuli aika passeli levy, laulaja sanoo Marja Hintikalle.

Kaija Koo teki vuonna 1993 julkaistun albumin yhdessä silloisen aviomiehensä, säveltäjä-sanoittaja Markku Impiön kanssa. Tuulten viemää oli suurenmoinen menestys, jolta julkaistiin edelleen suurta suosiota nauttivat kappaleet, kuten Kuka keksi rakkauden ja Niin kaunis on hiljaisuus. Levy voitti vuoden 1993 Emma-palkinnon, samana vuonna Kaija Koo palkittiin Emma-gaalassa myös vuoden naissolistina.

Työ- ja aviopari Markku Impiö ja Kaija Koo kuvattuna tammikuussa 1998 Emma-gaalassa, jolloin Kaija Koo palkittiin myös vuoden naisartistina.

Marja Hintikka kysyy ohjelmassa, mikä hetki Kaija Koon elämässä on ollut sellainen, että tämä koki, ettei pysty enää nousemaan tilanteesta ylös.

– Varmaan eron jälkeen. Oli taloudellisia ongelmia ja olin lähestulkoon yksinhuoltaja. Silloin tuntui vähän, pikkasen oli vaikeaa, sanotaanko näin, Kaija Koo vastaa.

Kaija Koo ja Markku Impiö erosivat vuonna 2006. Pari ehti olla naimisissa 21 vuotta ja heillä on yksi aikuinen poika.

– Joko jäin tilanteeseen vatvomaan ja vellomaan tai menin eteenpäin. Päätin mennä eteenpäin. Olen ehkä semmoinen ihminen, että kun minut lyödään maahan, minä nousen sieltä kahta kauheammin ylös. Pistän vaan hanaa lisää, Kaija Koo kuvailee Villa Hintikassa.

Kaija Koo sanoo Villa Hintikka -ohjelmassa, että avioliiton päätyttyä hänestä tuntui aluksi, ettei hän selviä siitä.

Yleensä yksityiselämästään vaitonainen Kaija Koo puhui avioerostaan IS:n haastattelussa vuonna 2012. Hän sanoi tuolloin, että perheen hajoaminen oli raju juttu.

– Taistelin viimeiseen asti, koska en ikinä halua luovuttaa. Mutta kun työkalut loppuivat, nostin kädet pystyyn ja toimin. Oli vain päästettävä irti tietämättä, mihin olen menossa. Tuntui kuin etsisin uutta mannerta. Pelotti valtavasti. Mutta hyvä, että niin kävi. Se oli elämäni tärkein ja vaikein päätös, Kaija Koo kuvaili tuolloin IS:lle.

Eron jälkeen ex-pari kohtasi uusia, järkyttäviä vaikeuksia, kun heidän poikansa loukkaantui vakavasti moottoripyöräonnettomuudessa. Liki hengen vienyttä taistelua kesti kaksi vuotta.

– En koskaan ole miettinyt, miksi minulle on käynyt näin. Eihän siihen voi vaikuttaa, kaikille tulee vastoinkäymisiä. Sellaisen vatvominen vie vain voimaa. Asioita ei pidä kieltää, mutta katse on suunnattava tähän hetkeen ja tulevaan, laulaja sanoi IS:lle vuonna 2012.

Villa Hintikka MTV3-kanavalla torstaina 30. tammikuuta kello 21.00.