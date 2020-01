Harvinaiset kuvat: Monacon pikkukuninkaalliset varastivat huomion perinnejuhlassa – kuiskuttelivat ja halailivat suloisesti

Monacon ruhtinasperhe ikuistettiin hellyttäviin kuviin perinteisenä juhlapyhänä.

Monacon ruhtinasperhe vietti sunnuntaina St. Devota -juhlapyhää Monacossa. Kyseessä on katolisen kirkon pyhimys Devotan kunniaksi vietetty juhlallisuus.

Vuosittain vietetyssä tapahtumassa ruhtinaspari sytyttää symbolisena eleenä puisen veneen palamaan. Polttamisen uskotaan suojelevan Monacon ruhtinaskuntaa huonolta onnelta.

Perinteitä noudattaen Monacon prinssi Albert II ja prinsessa Charlene osallistuivat tapahtumaan lastensa kanssa. Viisivuotispäiväänsä juuri viettäneet kaksoset prinssi Jacques ja prinsessa Gabriella tunnetaan vekkuleina ja suloisina pikkukuninkaallisina, jotka näyttäytyvät aina silloin tällöin julkisuudessa vanhempiensa rinnalla.

Kaksoset edustivat tapahtumassa tyylikkäinä, ja erityisesti Gabriellan kirkkaanpunainen villakangastakki varasti huomion. Ihmiset seurasivat silmät tarkkoina suloisen parivaljakon touhustelua.

Ruhtinasperhe tervehti yleisöä veneen roihutessa taustalla.

Ihmiset seurasivat innokkaan parivaljakon tekemisiä.

Pikkuprinsessa oli pukeutunut punaiseen takkiin. Hiuksia somisti siro hiuspanta.

Pikkuprinssi hurmasi tummilla aurinkolaseilla, kun ruhtinasperhe tervehti juhlimaan saapunutta ihmisjoukkoa.

Albertilla oli painavaa sanottavaa pikkuprinsessalle.

Gabriella piteli soihtua kädessään, kun ruhtinasperhe valmistautui veneen sytyttämiseen.

Kuvista näkee, että pikkukuninkaalliset ovat kasvaneet hurjaa vauhtia. He juhlivat joulukuussa 5-vuotissyntymäpäiviään. Kaksosten syntymäpäivän kunniaksi Charlene julkaisi Instagramissa hellyttävän videon, jossa pikkukuninkaalliset lausuvat mummilleen suloiset terveiset.

Kuin paita ja peppu

Marraskuussa ruhtinatar Charlene antoi harvinaisen haastattelun ranskalaiselle Point de Vue -lehdelle. Peoplen mukaan ruhtinatar kertoi yksityiskohtaisesti perheensä arjesta ja siitä, millaisia Jacques ja Gabriella ovat.

Charlenen mukaan kaksosilla on hyvin erityinen side, ja he ovat kuin paita ja peppu. Ruhtinatar kertoi, että Jacques ja Gabriella höpöttelevät taukoamatta kahdestaan ja tukevat toisiaan ehdoitta.

Charlene mukaan lapsilla on sisäistä voimaa, joka auttaa heitä kertomaan, mitä he ajattelevat ja tuntevat erilaisissa tilanteissa. Hän kertoo korostavansa kaksosten kasvatuksessa sitä, että he oppisivat ilmaisemaan itseään selkeästi.

41-vuotias Charlene kertoi ranskalaislehdelle, että hän on äitinä hyvin osallistuva ja suojeleva. Hän kannustaa lapsiaan urheilemaan ja liikkumaan. Itse ruhtinatar tuli tunnetuksi olympiatason uimarina ennen avioliittoaan ruhtinas Albertin kanssa ja hänelle on tärkeää, että myös lapset löytävät liikunnan ilon.