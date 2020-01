Minttu Räikkönen julkaisi hellyttävän kuvan 5 vuotta täyttävästä Robinista – huomion varastaa kameralle veikeästi ilmeilevä Rianna-sisko

Minttu Räikkönen onnittelee syntymäpäiväsankaria suloisessa otoksessa.

Kimi ja Minttu Räikkösen esikoispoika Robin täyttää tänään maanantaina 5 vuotta. Syntymäpäivän kunniaksi Minttu julkaisi Instagramissa suloisen otoksen, jossa hän antaa pikkumiehelle suukon poskelle. Syntymäpäiväsankari hymyilee kameralle iloisena.

Hellyttävän kaksikon lisäksi kuvan etureunassa poseeraa veikeä pikkusisko Rianna. 2-vuotias Rianna ei hymyä säästele, kun hän virnuilee kameralle leveästi.

– Hyvää 5-vuotissyntymäpäivää meidän uskomattomalle Acelle (ässämiehelle). Olemme niin ylpeitä sinusta, Minttu onnittelee kuvatekstissä.

Ace-nimellä viitataan Robinin toiseen nimeen, Aceen. Hänen koko nimensä on Robin Ace Matias Räikkönen. Lempinimi muistuttaa paljon Kimi Räikkösen omaa lempinimeä Iceman (Jäämies).

Kuva keräsi tunnissa yli 7 500 tykkäystä, ja fanit riensivät onnittelemaan syntymäpäiväsankaria.

– Paljon onnea reipas motoristi, eräs seuraajista kirjoittaa.

– Niin vaikea uskoa että siitä on jo 5 vuotta, kun uutinen pikku-Robinin syntymästä tuli julki. Hyvää syntymäpäivää! toinen hehkuttaa.

F1-tähden esikoispoika Robin on jo saanut maistiaisia moottoriurheilun maailmasta. Kimi Räikkönen antoi viime kesänä Robinin ajaa pientä motocrosspyörää. Myöhemmin hän pääsi testaamaan kartingautoa.

Instagramin Stories-osiossa Minttu esittelee herkullisen näköisiä moottoripyöräkeksejä, joita syntymäpäiväsankarille on tarjolla.

Minttu, Kimi ja Robin Räikkönen Clarion-hotellissa Gugguu-lastenvaatemerkin muotinäytöksessä vuonna 2018. Minttu Räikkönen suunnitteli Gugguu-lastenvaatebrändille lastenvaatemalliston.

Robin Räikkönen on ollut paljon esillä vanhempiensa sometileillä. Marraskuussa Kimi Räikkönen julkaisi Instagram-tilillään aurinkoa tihkuvan perhepotretin.

Kuvassa Kimi kelluu uima-altaassa vaimonsa ja perheen kahden lapsen kanssa. 2-vuotias Rianna hymyilee hilpeän äitinsä olkapäillä, kun taas Robin on nostettu isin harteille.

Kuva keräsi nopeasti ihastuneita kommentteja, joissa kehuttiin perheen näyttävän onnelliselta. Eräs englanniksi kirjoittava fani päätti kuitenkin esittää kysymyksen ja hämmästeli Kimin lasten uimataitoa.

– Oletko varma, että he osaavat uida? Tietävätkö he mitä he ovat tekemässä, Kimi? kommentoija kysyi.

Kimi vastaa harvoin hänelle osoitettuihin kommentteihin. Tällä kertaa hän päätti kuitenkin vastata kysymykseen ja kuittasi tuntemattoman utelut tuttuun tyyliinsä erittäin yksiselitteisesti.

– Ulostaako karhu metsään? Kimi vastasi viitaten siihen, että asiahan on täysin itsestäänselvä.

Kimin sarkastinen vastaus aiheutti kommenttitulvan, kun liki 70 fania ryntäsi mukaan keskusteluun erilaisin hymiöin ja viestein. Moni tsemppasi Kimiä, peukutti hänen vastaustaan ja julkaisi nauravia hymiöitä.

– Klassista Kimiä.

– Legendaarinen vastaus.

– Ainoa asiallinen vastaus, jonka voi antaa, kun hänen vanhemmuuttaan kyseenalaistetaan.