Mitä mustelmia! Janni Hussi paljasti kuvassa hurahtamisensa ikävät seuraukset – ”Olen aivan rikki”

Somepersoona ja radiojuontaja avautuu uutuusharrastuksensa ikävistä seurauksista, jotka näkyvät muun muassa sekä suurina mustelmina että kovana kipuna.

Someammattilainen ja radio Suomipopin juontaja Janni Hussi on julkaissut Instagramissa kuvan siitä, miltä hänen säärensä näyttävät uuden rankan harrastuksen myötä. Hussi on hehkuttanut somessa hurahtaneensa uuteen ”lajiin” nimittäin spinning-pyörän päällä temppuiluun samalla pyörää ajaen. Ahkeralla treenaamisella on kuitenkin ollut kivuliaat seuraukset.

– Se on jännä että aina kun allekirjoittanut aloittaa uuden harrastuksen tapahtuu näin. Itsesuojeluvaisto pyöreä nolla. Normaalisti mustelmia on kuitenkin vaan muutamat siellä täällä. Nyt ei enää voi olla varma onko kyseessä dalmis vai ihminen, Hussi kirjoittaa julkaisemansa kuvan tekstissä.

Hussi on jakanut myös Instagramin Stories-osiossa vauhdikkaita videoita, jossa temppuilee spinning-pyörän päällä. Videoilla näkyy muun muassa, kuinka Hussi heilauttaa ketterästi jalkansa pyörän ylitse toiselle puolelle ja nostaa jalkapohjansa pyörän ohjaustangolle.

Instagramissa julkaisemillaan videoilla Hussi kertoo käyneensä treenamassa uutta ”lajia” nyt neljä kertaa.

– Määrällisestihän se ei ole montaa kertaa, mutta minulla tuppaavat nämä yksittäiset treenikerrat venymään 1,5 tuntia kestäviksi, Hussi kertoo.

Hän kertoo, että rankalla treenaamisella on ollut myös fyysisiä haittoja esteettisten lisäksi.

– Olen aivan rikki ja minua sattuu niin paljon kävellä. Tuo 1,5 tuntia kestänyt treeni on aika tiukkaa vääntöä ja kiertoa lonkalle ja pakaralle, Hussi sanoo ja kertoo luulevansa lonkkansa tulehtuneen treenamisen vuoksi.

– Että hyvin meni. En vaan pysty pitämään mitään tolkkua missään asiassa. Mennään joko täysillä tai sitten ei ollenkaan. Kehoni on aina, että voi hyvää päivää, Hussi päivittelee.