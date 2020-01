Tv-katsojat hieraisivat silmiään: Grammy-gaalan paraatipaikalla istui puistattavaan maskiin pukeutunut mysteerimies

Grammy-gaalan tv-lähetyksessä näkyi yleisön toisella rivillä istunut mies, jonka kasvoja koristi pelottava luurankomeikki. Mystinen hahmo sai Twitter-kansan häkeltymään ja vaatimaan vastauksia.

Vuoden 2020 Grammy-gaala järjestettiin Yhdysvalloissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Gaalassa palkittiin viime vuoden menestyneimmät ja ansioituneimmat musiikkimaailman tähdet ja taustavaikuttajat.

Los Angelesin Staples Centerissä järjestetty gaala televisioitiin ympäri maailmaa ja sitä seurasivat miljoonat katsojat. Paikalla oli musiikkimaailman kerma, joiden puvut, kiitospuheet ja esiintymiset herättivät suurta mielenkiintoa.

Tv-lähetyksessä huomion kuitenkin varasti mystinen hahmo, joka istui gaalayleisössä toisella rivillä. People-lehden mukaan katsojat hieraisivat silmiään, kun tv-kuvaan ilmestyi paraatipaikalla istunut, puistattavaan luurankomaskiin sonnustautunut mies.

Gaalayleisön keskellä istunut hahmo poikkesi suuresti iltapukuihin ja tummiin pukuihin pukeutuneesta yleisöstä, ja sai heti aikaan valtavan kommenttiryöpyn Twitterissä.

– Onko Grammyissa luuranko? somessa kyseltiin.

– Aiommeko puhua miehestä luurankomeikissä, joka istuu keskellä yleisöä Grammy-gaalassa? jatkuivat hämmästyneet twiitit.

– Tyyppi luurankomaskissa chillaa kaikessa rauhassa Grammyissa.

– Näkeekö kukaan muu tyyppiä luurankomeikissä Grammyissa? Kuka hän on?

– Olenko tulossa aivan hulluksi vai näkeekö kukaan muu miestä luurankomeikissä?

Moni tv-katsoja vaati Twitterissä selvitystä sille, kuka kyseinen mies oli ja mitä hän teki sen näköisenä musiikkialan suurimmassa gaalassa.

– Saimmeko jo selville, kuka tuo friikki luurankomeikissä yleisön seassa on?

– Kenellä hemmetillä on kasvot maalattuna luurangoksi? kyseli eräs Twitter-käyttäjä.

Hieman myöhemmin kävi ilmi, että luurankomies istui räppäri Swizz Beatzin kanssa samalla rivillä ja kyseessä oli hänen 19-vuotias poikansa Nasir Dean. Cosmopolitanin mukaan luurankomaski on Note Marcato -taitelijanimeä käyttävän nuoren miehen ”juttu” ja hänet on nähty vastaavassa meikissä aiemminkin.

Nasir Dean luo tällä hetkellä musiikkiuraa DJ:nä, tuottajana ja räppärinä. Nuori artisti julkaisi Instagram-tilinsä Tarina-osiossa kuvia, joissa hän valmistautui gaalaan ja poseerasi kasvot luurangoksi maalattuna.

Räppärin isä Swiss Beatz eli Kasseem Dean on New Yorkista kotoisin oleva tuottaja, DJ ja yrittäjä. Beatz tunnetaan myös megatähti Alicia Keysin puolisona. Pari on tuntenut toisensa teini-iästä saakka ja meni naimisiin vuonna 2010. Heillä on kaksi yhteistä lasta.

Alicia Keys toimi tämän vuoden Grammy-gaalan juontajana.