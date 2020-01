Musiikkialan vuotuinen Grammy-palkintogaala on parhaillaan käynnissä Yhdysvaltojen Los Angelesissa.

Vuoden laulun Grammy-palkinnon on voittanut BillieEilishin hitti Bad Guy. Vuoden laulu -palkinto jaetaan kappaleen tekijöille.

Bad Guy on Eilishin ja hänen veljensä Finneas O'Connellin käsialaa.

Eilish ehti jo aiemmin pokata itselleen parhaan pop-albumin Grammyn levystään When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Grammyt jaetaan nyt 62. kerran. Palkinnot jakaa yhdysvaltalainen musiikkiammattilaisten The Recording Academy -yhdistys.