Maryam Razavi, 37, ja Leo Stillman, 28: Vauva tulossa!

Pariskunta paljastaa Instagramissa odottavansa vauvaa.

Malli ja stylisti Maryam Razavi, 37, ja laulaja Leo Stillman, 28, paljastavat Instagramissa odottavansa perheenlisäystä. Razavi ja Stillman ovat molemmat lisänneet Instagramiin samanlaisen onnellisen kuvan.

– Kolme sydäntä. Kaikki mitä me ikinä olemme tahtoneet. Vauva Razavi Stillman on matkalla maailmaan ja emme voisi olla onnellisimpia, Razavi on kirjoittanut.

Stillman kirjoittaa omassa tekstissään olevansa myös ikionnellinen.

– Meistä tulee vanhempia ja ei voitais olla onnellisempia, Stillman kirjoittaa.

Useat julkisuuden henkilöt onnittelevat tulevia vanhempia Instagramissa. Onnittelijoiden joukossa ovat muun muassa laulaja Anna Abreu, ex-missi Satu Tuomisto, somepersoona Jekku Berglund, juontaja Jenni Alexandrova, juontaja Tuija Pehkonen, somepersoona Sofia Belórf ja näyttelijä Johanna Puhakka.

Maryam Razavi ja Leo Stillman poseerasivat vuoden 2019 Emma-gaalassa umpirakastuneina.

Laulaja ja malli ovat seurustelleet vuodesta 2018 asti. He tapasivat toisensa vuoden 2018 Emma-gaalassa, jossa Stillman myös palkittiin Vuoden tulokas kategoriassa. Artistinimellä Leo esiintyvä Stillman on useissa haastatteluissa puhunut rakastavaan sävyyn Razavista ja tunnustautunut romantikoksi.

– On ihanaa olla rakastunut. En aiemmin kehdannut sanoa olevani romantikko, mutta olen oppinut, että sitähän minä olen. Tykkään romantisoida asioita, laulaja on tunnustanut IS:n haastattelussa.

Laulaja kertoi vuonna 2018 IS:n haastattelussa suunnittelevansa jo, miten kosia rakastaan.

– Minulla on kovat suunnitelmat, haluan tehdä kosinnasta ikimuistoisen hetken. Jos päätämme mennä naimisiin, haluan kaikesta siihen liittyvästä todella hienoa, Stillman on sanonut.